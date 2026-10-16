ICON celebra Victor Belmondo al Le Royal Monceau

Giovedì sera, l’indirizzo da segnare a Parigi era uno solo: il Bar Long del Le Royal Monceau – Raffles Paris, dove ICON France ha celebrato il lancio del suo nuovo numero. Il titolo scelto per l’edizione, già in edicola, è Fière Allure. Il resto lo ha fatto l’atmosfera: sofisticata, cosmopolita e, naturalmente, parigina.

La serata si è aperta con un cocktail party tra gli arredi firmati da Philippe Starck. Al centro della scena, Victor Belmondo, protagonista della copertina, che ha ritrovato gli amici della famiglia Berluti, maison di cui è ambassador dal 2025, oltre alle persone che lo hanno accompagnato nel suo ingresso nel mondo della moda.

1 / 9 Matheo, Andrea Mc Leod, Bach Buquen & Andrea Tenerani, direttore di Icon Italia 2 / 9 James Sleaford, direttore di Icon France, & Gregory Crognier-frebourg 3 / 9 Victor Belmondo 4 / 9 Julien de Saint Jean 5 / 9 Lidia Ageeva & Vincent Gilet 6 / 9 Bach Buquen 7 / 9 Alessandro Nozza & Jean Molas 8 / 9 Andrea Mc Leod 9 / 9 Cameron Woki

Ma tra un brindisi e una conversazione, la serata ha riservato anche una sorpresa: a raggiungerlo a cena è stato Julien de Saint Jean, suo co-protagonista nel film Lie With Me e amico di lunga data. Un’apparizione inattesa, nonostante i numerosi impegni legati alla promozione dei suoi prossimi progetti cinematografici, tra cui Il fantasma dell’Opera, in cui interpreta il ruolo principale.

Poi è arrivato il momento di prendere posto a tavola. Due lunghi tavoli, una disposizione tutta da scoprire e la curiosità, inevitabile, di capire chi avrebbe avuto il vicino più interessante. Tra i nomi più ambiti c’era quello di Cameron Woki, stella del rugby al suo debutto mondano proprio in quell’occasione. Anche per chi non era seduto accanto a lui, però, non sono mancate le sorprese: una crema rigenerante dalla texture fondente di Laboratoires Botanique Avancée e una bag a sorpresa firmata Biën-Bijo Concept Store, indirizzo di riferimento per la bellezza giapponese sulla Rive Gauche.

1 / 10 Pierre Adrien De Grandi e Cameron Woki 2 / 10 Aldo Maria Camillo & Andrea Tenerani, direttore di Icon 3 / 10 Nicoletta & Bruno Van Mossevelde 4 / 10 Elodie Bretaudeau-Fonteilles & Gregory Crognier-Frebourg 5 / 10 Michael Pierre e Séverine Templet 6 / 10 Fabrice Sabatte e Julien de Saint-Jean 7 / 10 Deborah Accos & Agathe Zakarian 8 / 10 Sara Di Nunzio, Tamara Dolgieva, Lidia Ageeva & Ariane Jourdan 9 / 10 Marie Moreau & Quentin Hugues 10 / 10

Dall'altra parte del tavolo, Bach Buquen, modello, influencer e volto di copertina di ICON Italia, ha condiviso impressioni e ispirazioni sullo stile della stagione con Andrea Tenerani, fondatore e direttore della testata italiana. Intanto, lo chef-pâtissier Yann Couvreur ha offerto ha offerto un’anticipazione delle sue creazioni natalizie, regalando agli ospiti un assaggio della magia delle feste.

E quando la serata si è avviata alla conclusione, è rimasta un’ultima domanda sospesa nell’aria: Celine Dion, presenza affezionata del Le Royal Monceau, avrebbe fatto una comparsa a sorpresa? Nella Ville Lumière, del resto, anche l’ultimo miracolo parigino è sempre possibile.