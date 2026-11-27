Hanno ingredienti scelti con cura, tempi di lavorazione pazienti e una pasta madre tramandata da generazioni, conservata con orgoglio e riserbo. Sono i migliori panettoni artigianali del 2026. Nascono da un equilibrio di tecnica e passione, di creatività e memoria. E sanno rendere ancor più speciali le feste. Ecco la nostra selezione di grandi lievitati d'autore.

Due panettoni da pastry chef

Il Panettone "Anima Esotica"

È firmata dal Pastry Chef Francesco Gramuglia la proposta del Natale di Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan, che omaggia l’alta pasticceria e la tradizione meneghina con due grandi lievitati d’autore.

Il Panettone Tradizionale è la versione moderna del Panettone Classico Milanese, frutto di oltre 56 ore di amore e passione. La bontà sopraffina dell’impasto nasce dall’incontro di burro Aop (Dop) delle Ardenne, uova biologiche allevate a terra, arance candite Navel dell'area tirrenica calabrese, uvetta australiana 6 Corone e un blend di vaniglia di Tahiti e Madagascar. Un mix ricercato che fa esultare il palato.

Per chi ama note nuove e intriganti, ecco invece il Panettone “Anima Esotica”, ispirato dall’Executive Chef Vincenzo Lebano. Il tocco in più dell’impasto? Le albicocche Pellecchiella, frutto antico e prelibato che matura nelle soleggiate terre vesuviane, e il mango semi candito proveniente dall’India. E sulla sommità, è tutta da gustare la glassa di ghiaccia alla mandorla e granella di zucchero.

Tre declinazioni di dolce Natale

Il Panettone di The Rome Edition

Non un dolce per accompagnare le feste, ma un autentico protagonista delle tavole di Natale. Il Panettone di The Rome Edition conserva lo spirito contemporaneo e sofisticato dell’hotel nel cuore della Capitale. Firmato dalla Pastry Chef Giulia Zarattini, è realizzato artigianalmente attraverso un processo che richiede tempo, precisione e un controllo costante di ogni fase. Nel segno della pazienza, della cura e della passione.

Tre le interpretazioni tra cui scegliere. Per i più nostalgici, la preferenza naturale è il Classico, dedicato a chi ama l’autenticità e i sapori della tradizione.

Cioccolato bianco, al latte e fondente si incontrano dando vita a una vera delizia, il Tre Cioccolati, dal gusto intenso, ricco e avvolgente per chi sa bene come coccolarsi. La declinazione più intrigante? Mela e Cannella: la morbidezza dell’impasto si sposa alla dolcezza delle mele, in un profumo speziato di cannella. L’inverno, così, è davvero caldo.

L’inedito di lampone, cioccolato e arancio

Panettone al cioccolato con arancio candito artigianalmente e pepite di lampone Valrhona

Il lampone è l’ingrediente in più del grande lievitato di Pasticceria Pinel. La sua delicatezza sposa la gradevolezza del cioccolato e la nota agrumata dell’arancio, che pennella un sottile e piacevole contrasto. La novità della realtà jesolana per il Natale 2026 è il Panettone al cioccolato con arancio candito artigianalmente e pepite di lampone Valrhona: il primo taglio è subito una promessa, in un levarsi di aroma di cacao, frutta e vaniglia.

Nasce da un doppio impasto e da una lunga lievitazione, per un processo produttivo che dura oltre 36 ore. L’antica pasta madre in purezza è stata creata negli anni ‘90 dall’executive pastry chef Mauro Pinel ed è la stessa usata anche per il pane, rinfrescata quotidianamente da più di trent’anni. Per questa creazione natalizia è stata sottoposta a tre rinfreschi prima dell’avvio dell’impasto. L’eccellenza richiede pazienza.

I tre panettoni vestiti di pastello

Linea Tradizione di Pasticceria Filippi

Il Glassato, dove profumati cubetti di arancia candita di Calabria flirtano nell’impasto con morbide uvette, mentre in vetta domina una copertura di mandorle croccanti. Oppure Senza canditi, sempre preparato con la ricetta tradizionale custodita gelosamente da 50 anni, o il grande Classico, la certezza che non stanca mai. Ma tutti e tre in una nuova veste.

Per il Natale 2026 la Pasticceria Filippi di Zanè, in provincia di Vicenza, rielabora il linguaggio visivo della linea Tradizione: un restyling in chiave essenzialità e tinte color pastello per i suoi tre panettoni artigianali. In più una fascetta in carta prende il posto del nastro, per un packaging ancora più sostenibile. Resta identica invece la cura dei dettagli, come quella per la pasta madre conservata da oltre mezzo secolo o per la frutta candita, la cui canditura avviene a cielo aperto, senza pressioni meccaniche, per settimane, per preservare morbidezza e componente aromatica.

Il panettone futurista che celebra la Sicilia

1 / 2 Panettone Futurista di Pasticceria Bonfissuto 2 / 2 Panettoncino Pistacchio di Pasticceria Bonfissuto

Lo splendore della Sicilia trova la sua esaltazione nel Panettone Futurista di Pasticceria Bonfissuto. La confezione ospita un’opera realizzata dall’artista Alberto Peppoloni che richiama l’estetica dei manifesti d’epoca e la forza grafica e cromatica dell’universo di Fortunato Depero. Se la parola “Sicilia” è l’elemento centrale, sullo sfondo si innalzano invece il Tempio di Agrigento e il profilo dell’Etna, tra fiori e fichi d’India dai colori mediterranei. Risuonano di Sicilia pure gli ingredienti dei grandi lievitati, in 15 varianti, dal panettone Amarena & Limoncello al Barocco Siciliano decorato a mano.

Anche i panettoncini della pasticceria di Canicattì sono un atto d’amore all’isola bella: ogni latta racconta una città siciliana. Per quello al Pistacchio torreggia Catania, con la piazza del duomo. 18 Carati è dedicato a Modica, con lo scenografico duomo di San Giorgio. Il Nocciolato guarda invece Palermo, con la sua cattedrale strepitosa.

Il lievitato dal cuore di pistacchio

Il classico lievitato del Natale è interpretato attraverso uno degli ingredienti più rappresentativi della tradizione dolciaria siciliana, “l’oro verde” dell’Etna. Ecco il panettone al pistacchio siciliano e cioccolato fondente di Vincente Delicacies, laboratorio artigianale di Bronte strettamente legato al luogo che abita, di pendici laviche e pistacchieti.

Invitante alla vista, lo è ancor di più affondando la lama: all’interno del morbido impasto si apre un cuore cremoso al pistacchio siciliano, dal gusto intenso e distintivo. Sulla sommità la copertura di cioccolato dà un tocco deciso, in un gioco di consistenze e profumi. Tradizione, territorio e carattere, in uno dei migliori panettoni artigianali del Natale 2026. Uno scrigno di dolcezza che racchiude tutta l’autenticità dei sapori di Sicilia.

Il panettone che sa di Marche e alloro

Panettone con arancia biondo piceno, alloro e cioccolato fondente di Attico sul Mare

Se c’è un panettone che narra profondamente il territorio in cui nasce, in un equilibrio sottile di sperimentazione e calibrazione degli ingredienti, quello è sicuramente il grande lievitato d’autore del Ristorante Attico sul Mare di Grottammare. Il Panettone con arancia biondo piceno, alloro e cioccolato fondente è il racconto commestibile delle Marche e della cucina dello chef Mirko Lucidi.

È sorprendente l’armonia aromatica tra la freschezza agrumata, le note balsamiche e le sfumature amare del cioccolato, che completano l’ensemble. Le arance sono coltivate presso Hortus, l’azienda agricola di famiglia a Massignano, riconosciuta dal Ministero della Cultura come Giardino Storico degli Agrumi. Ed è di Grottammare l’estratto di alloro, pianta molto legata alla tradizione locale. Il sentore erbaceo è il tocco distintivo che più che spiazzare conquista. Il risultato perfetto di un dialogo attento tra ristorazione e agricoltura: senza dubbio uno dei migliori panettoni artigianali del 2026.

Dall'impasto integrale, doppiamente buono

Panettone Integrale alle Albicocche

La differenza spesso è nei dettagli. Lo sa bene Pasticceria Lorenzetti che per il Natale 2026 propone il Panettone Integrale alle Albicocche, doppiamente buono. La farina integrale, infatti, è ricca di fibre, minerali e vitamine e rende così il grande lievitato molto interessante dal punto di vista nutrizionale. Il suo gusto intenso e genuino ben si sposa al carattere aromatico dell’albicocca, che dispensa note dolcemente fruttate.

La pasticceria di San Giovanni Lupatoto (Vr) guidata da Daniele Lorenzetti, pasticcere e membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, dà una rilettura contemporanea a uno dei simboli della tradizione tricolore, mantenendone la morbidezza e la complessità. Soffice e pieno di personalità, entra di diritto tra i migliori panettoni artigianali del 2026: un’esperienza di piacere autentico.

La focaccia black che sembra un panettone

Perla Nera di Pasticceria Tabiano

Ha la forma del panettone ma non lo è, anche se ne conserva la cura nella ricerca delle materie prime e la cultura del lievitato. Perla Nera è una focaccia dolce black, dal gusto intenso di cioccolato peruviano. Prodotta in edizione limitata, è realizzata con cacao monorigine proveniente dalla valle di Apurímac, nel sud del Perù. Una nuova sperimentazione golosa della Pasticceria Tabiano di Tabiano Terme, nel Parmense, che ha proprio nella focaccia dolce il suo fiore all’occhiello.

La chicca che la rende così speciale è l'origine del cacao, un ibrido della varietà Trinitario ottenuto attraverso incroci che coinvolgono ICS95, IMC67 e la varietà Nacional. Coltivato nella valle andina attraversata dall'omonimo fiume, sviluppa il suo profilo aromatico attraverso sei giorni di fermentazione. Ne esce un cacao dal sapore complesso, forte, speziato e cremoso, con sfumature agrumate: il protagonista assoluto di Perla Nera, l’alternativa originale al classico panettone, per chi ama il cioccolato in purezza e un Natale fuori dal coro.

Il quartetto delle meraviglie di Eataly

Il panettone classico di Eataly

C’è l’imbarazzo della scelta. Con una certezza: qualsiasi decisione andrà a colpo sicuro. Panettone classico, che è una delizia senza tempo con un percettibile aroma agrumato che rende irresistibile ogni fetta, oppure golosissimo al Cioccolato bianco, da gustare con la golosa crema spalmabile al pistacchio IGP? Ai Tre cioccolati, autentica leccornia in cui il fondente abbraccia il bianco e il cioccolato al latte, o al Limoncello, così inebriante e fresco, con l’impasto arricchito anche di scorza di limone e limone candito italiano?

Eataly schiera i suoi migliori panettoni artigianali per il Natale 2026. Dall’impasto soffice e profumato, la loro fragranza e il gusto speciale derivano da oltre 48 ore di lievitazione e da una sapiente ricerca sugli ingredienti.

Rock & Roll: il nuovo panettone alla cannella

Panettone Rock & Roll con sfumature caramellate

La novità del Natale 2026 di Grué è Rock & Roll, un panettone che prende ispirazione dal cinnamon roll, il celebre dolce alla cannella, e ne reinterpreta il gusto attraverso la tradizione del grande lievitato italiano. Cannella e zucchero moscovado regalano all’impasto soffice e fragrante un aroma avvolgente, con note speziate e sfumature caramellate che richiamano il gusto inconfondibile del dolce nordico. A completare la ricetta, una golosa glassa che aggiunge una nota di dolcezza e rende il panettone ancora più invitante. Un incontro tra tradizione italiana e suggestioni internazionali, pensato per chi a Natale ama sperimentare nuovi sapori senza rinunciare al piacere di un grande lievitato.