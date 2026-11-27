Il blouson di pelle da uomo torna protagonista del guardaroba e lo fa con un’attitudine che guarda agli anni Ottanta senza trasformarsi in una semplice operazione nostalgia. Corto in vita, spesso caratterizzato da volumi morbidi e bordi elasticizzati, è uno di quei capi che riescono a cambiare completamente il tono di un look. Più rilassato di una giacca sartoriale, più deciso di un bomber in nylon, si porta oggi in modi molto diversi.

La sua forza sta nella capacità di attraversare epoche e guardaroba senza perdere riconoscibilità. Negli anni Ottanta era il simbolo di un certo modo di vestire maschile fatto di pelle, denim, silhouette importanti. Oggi torna in una versione decisamente sofisticata, spesso priva di loghi e dettagli superflui, ma ancora capace di conservare quel carattere deciso che lo ha reso un classico del menswear.

6 blouson di pelle da uomo per l’inverno 2026

Il blouson classico di Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana interpreta il blouson di pelle da uomo secondo una grammatica profondamente italiana. La pelle diventa protagonista di un giubbotto dalle linee essenziali, pensato per essere indossato con la naturalezza dei grandi classici del guardaroba maschile. È il modello da scegliere quando si cerca un capo importante ma non troppo costruito.

Courtesy of Dolce&Gabbana Dolce&Gabbana FW26

Il blouson minimal e fittato di Louis Vuitton

Da Louis Vuitton il blouson assume invece una forma più precisa e contemporanea. Il fit è aderente, quasi fittato, e proprio per questo il giubbotto diventa particolarmente interessante nel layering. Sopra una camicia, una maglia sottile o un altro strato leggero, costruisce una silhouette più asciutta e definita. È una versione lontana dai volumi oversize che hanno dominato il menswear negli ultimi anni e dimostra come il blouson possa tornare anche attraverso una rilettura più minimal.

Courtesy of Louis Vuitton Louis Vuitton FW26

Il blouson in pelle scamosciata di Baracuta

È nella pelle scamosciata che il blouson rivela forse la sua anima più versatile. Baracuta propone un modello realizzato in morbida pelle scamosciata pieno fiore, scelta per la resistenza e per quel carattere naturale che rende ogni capo leggermente diverso dall’altro. Il collo in piedi a coste sottili, i polsini e l’orlo elasticizzati ne definiscono la silhouette, mentre le maniche a giro sottolineano l’attitudine funzionale della giacca. A completare il modello c’è la fodera Fraser Tartan.

Courtesy of Baracuta Baracuta

Il blouson oversize di Soshiotsuki

Se l’obiettivo è invece dare al blouson di pelle da uomo un’attitudine contemporanea, Soshiotsuki ne esaspera le proporzioni. Il modello è ampio e vistoso, realizzato in pelle nera e caratterizzato da una serie di dettagli che ne accentuano la presenza. Qui il riferimento agli anni Ottanta diventa una dichiarazione di stile, e la giacca finisce per diventare il punto focale. Meglio quindi lasciarle spazio e costruire il resto dell’outfit intorno alle sue proporzioni.

Courtesy of Soshiotsuki Soshiotsuki FW26

Il blouson coated di H&M

Anche la pelle viene reinterpretata attraverso materiali dall’aspetto più tecnico. H&M propone un giubbotto in tessuto coated con cuciture a vista, collo alto, chiusura con cerniera e patta antivento con bottoni automatici. Le fascette sulle spalle, le tasche laterali a filetto, il carré posteriore e lo smock elasticizzato sul fondo aggiungono un’estetica quasi utility. La fodera in twill completa un modello che riprende il linguaggio del blouson classico.

Courtesy of H&M H&M

Il blouson relaxed di Willy Chavarria

Willy Chavarria guarda invece direttamente alle silhouette degli anni Ottanta, ma le rilegge attraverso proporzioni più rilassate. Il fit del suo blouson di pelle da uomo è ampio, la presenza della giacca importante e l’effetto complessivo volutamente deciso. È il tipo di blouson che funziona con pantaloni larghi, denim e maglieria, senza bisogno di costruire un outfit troppo elaborato. In questo caso la nostalgia diventa soprattutto una questione di volumi.