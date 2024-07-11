L’oroscopo di Icon per l’estate 

Il grande evento astrologico dell’estate è l’unione di Giove e Marte in Gemelli. Questa combinazione, che non si vedeva dal 2013, rappresenta l’incontro magico tra l’energia impetuosa di Marte e la fortuna simbolica di Giove. Il motto dell’estate potrebbe essere “tutto e subito”. La pazienza scarseggia, l’insofferenza verso i soggetti indecisi raggiunge livelli epici, dinamiche e relazioni si fanno rapide e rette da una comunicazione schietta. Eliminare i “se”, i “ma” e i “però” può far risparmiare tempo, ma non permette un’adeguata conoscenza dei contesti e limita la comprensione. Attenzione quindi alle gaffe, perché in questo periodo, se ne commetteremo, saranno clamorose.

Oroscopo estate 2024

Ariete

Emozioni

Affamati di conferme, potete ottenere grandi soddisfazioni mostrandovi audaci, diretti e giocandovi la carta della simpatia: da metà agosto vi prenderete una bella rivincita sui vostri ex pentitissimi. Chi è già in coppia tormenta il partner richiedendo una caterva di attenzione per poi farsi perdonare con indimenticabili performance hot.

Passioni travolgenti: nati il 21 e 22 marzo

Colpi di fulmine: nati dal 29 marzo al 6 aprile

Fregature intergalattiche: nati 15-16-17 aprile

Distrazioni

Splendide le ferie da metà agosto ai primi dieci giorni di settembre, da trascorrere con gli amici più cari, con uno dei quali potrebbe nascere qualcosa. Datevi da fare con il Sagittario, ma state alla larga dai Pesci e dagli Acquario e da chi ha l’ascendente in quei segni.

Luoghi speciali per ritrovare il sorriso: in Italia il sud e la Sicilia in particolare. Altri paesi: la Spagna, la Germania, la Danimarca e la Norvegia.

Intenzioni

Se la flaccidità vi fa orrore e la bilancia vi inquieta, organizzatevi per un workout cardio quotidiano in spiaggia o in palestra. Marte dona energia da scaricare. Considerato che amate le sfide, provate a stabilire nuovi record personali o organizzate un torneo con gli amici. Da stravincere.

Toro

Emozioni

Il pianeta dell’amore è tutto per voi e vi regala un esagerato desiderio di conquistare o ritrovare la passione nel ménage. Insospettiti da ingiustificata gelosia, regalo di Marte, evitate di ammorbare il partner.

Passioni travolgenti: nati il 19 e 20 maggio

Colpi di fulmine: nati dal 16 al 18 maggio

Fregature intergalattiche per i nati dal 21 al 22 aprile

Distrazioni

Dall’ultima settimana di luglio e per tutto agosto, Mercurio è dalla vostra. I giorni protetti da ritardi e beghe sono dal 6 agosto a Ferragosto. Datevi da fare con Gemelli e Scorpione, ma state alla larga dai Pesci, dai Capricorno e da chi ha l’ascendente in quei segni.

Luoghi speciali per ritrovare il sorriso: in Italia la Sardegna, e all’estero il Marocco e il Brasile.

Intenzioni

Buongustai per natura e con Giove in Gemelli, stramangiate per placare gli alti e bassi emotivi. Intervenite mettendo a punto un mirato piano detox a base di insalate e smoothie di frutta e verdura come spuntini. Idratazione e riduzione di alcool e caffeina sono un must.

Gemelli

Emozioni

Con Marte nel segno e Venere favorevole, collezionate incontri e serate tutte romanticismo e passione. Anche i timidoni fanno conquiste, sfoggiando il loro lato migliore.

Passioni travolgenti: nati il 22 e 23 maggio

Colpi di fulmine: nati dal 7 all’11 giugno

Fregature intergalattiche: nati il 17-18 giugno

Distrazioni

Con Giove nel segno, vacanze meravigliose e viaggi da sogno sono garantiti. Le prime settimane di luglio e le ultime due di agosto sfiorano la perfezione.

Datevi da fare con Capricorno e Gemelli, ma state alla larga dagli Scorpioni, dalla Bilancia e da chi ha l’ascendente in quei segni.

Luoghi speciali per ritrovare il sorriso: in Italia la riviera romagnola. Altri paesi: Messico, Canada, Slovenia e Croazia.

Intenzioni

La vostra naturale dote è la simpatia: che il vostro sorriso sia quindi impeccabile. È il momento di occuparsi della salute dei denti e prenotare una visita per iniziare eventuali interventi ortodontici / odontoiatrici. Sì ad allineatori e faccette.

Emozioni

Se Luglio vi regala nuovi trastulli approfittate della favorevole combinazione di Mercurio e Venere dal 6 al 15 agosto per fare chiarezza e dare spazio a chi lo merita davvero. Meglio evitare però di riaccendere vecchie fiamme.

Passioni travolgenti: nati tra il 18 e il 20 luglio

Colpi di fulmine: nati dal 7 all’11 luglio

Fregature intergalattiche: nati dal 22 al 23 giugno

Distrazioni

Da fine luglio a metà agosto il pianeta dei viaggi e degli spostamenti, Mercurio, è con voi. I viaggi che vi faranno davvero stare bene sono quelli che vi connetteranno con la vostra dimensione spirituale o le vostre passioni artistiche.

Datevi da fare con Pesci e Capricorno, ma state alla larga dai Leoni e da chi ha l’ascendente in quei segni.

Luoghi speciali per ritrovare il buonumore: in Italia la Sardegna e la Toscana. Altri paesi: Australia, Indonesia, Cina.

Intenzioni

Amate la storia e tutto ciò che riguarda il passato, ma in merito alla questione segni del tempo sul volto, urge un intervento ad hoc. I transiti planetari favorevoli suggeriscono un’efficace skincare routine a base di detersione, idratazione e un’efficace protezione solare.

Leone

Emozioni

Venere e Marte sono favorevoli per gran parte dell’estate: troncate con le situazioni che risucchiano energia e non danno nulla e date la priorità al vostro benessere emotivo. Periodi top: dal 21 luglio al 5 agosto e dal 30 agosto al 4 settembre.

Passioni travolgenti: nati dal 6 al 10 agosto

Colpi di fulmine: nati dall’11 al 13 agosto

Fregature intergalattiche: nati dal 19 al 21 agosto

Distrazioni

L’estate permette di ampliare il cerchio delle amicizie, che potrebbe essere vantaggioso anche per la carriera. Trovare alleati e sponsor è sempre utile. Il periodo migliore per spostarvi è fino al 25 luglio e dal 16 agosto in poi.

Datevi da fare con i Leoni e i Gemelli, ma state alla larga dagli Acquario, dai Toro e da chi ha l’ascendente in quei segni.

Luoghi speciali per ritrovare l’allegria: in Italia Trentino e Veneto. Altri paesi: India, Cina, Portogallo.

Intenzioni

Cura e bellezza dei capelli occupano come sempre il primo posto della vostra to do list. In estate si rende necessario proteggere la chioma dai danni del sole con appositi filtri e intensificare i trattamenti nutrienti periodici. Evitate lo styling a caldo: i capelli possono asciugarsi tranquillamente all’aria.

Vergine

Emozioni

Venere nel segno aumenta il fascino e la popolarità, ma pretendenti e partner faticano ad adeguarsi al vostro atteggiamento un filo ego riferito: vi mettete sempre e comunque al primo posto, senza eccezioni. Aggiustando atteggiamenti e scelte eviterete alla sfera sentimentale un inaffrontabile letargo estivo.

Passioni travolgenti: nati dal 20 al 21 settembre

Colpi di fulmine: nati dal 18 al 19 settembre

Fregature intergalattiche: nati dall’8 all’11 settembre

Distrazioni

Il sano egoismo è rinforzato anche dal passaggio di Mercurio nella Vergine, dal 26 luglio al 15 agosto e dal 10 settembre in poi. Fate solo quello che vi aggrada, non delegate, organizzatevi per conto vostro e tutto andrà alla grande.

Datevi da fare con gli Acquario, ma state alla larga dagli Ariete e da chi ha l’ascendente in quel segno.

Luoghi speciali per ritrovare il sorriso: in Italia la costa mediterranea e la Liguria. Altri paesi: il Canada, le Canarie, la Spagna.

Intenzioni

Il bisogno e il desiderio di esprimere la vostra personalità sono al top: oltre a curare l’outfit nei minimi dettagli, potete ottenere grandi soddisfazioni dalla cura dell’abbronzatura grazie a trattamenti mirati e un’alimentazione sana e ricca di vitamina E. Monitorate sempre la salute della pelle per evitare danni solari.





Bilancia

Emozioni

Circondati da serenità e affetto delle persone con le quali tutto gira sempre bene, potreste perdere la testa per qualcuno che conoscete da tempo ma che non pensavate potesse attizzarvi: la passione ha comunque bisogno di tempo per diventare qualcosa di solido e duraturo. Ci capirete qualcosa tra fine luglio e inizio agosto, poi di nuovo all’inizio di settembre.

Passioni travolgenti: nati dal 18 al 20 ottobre

Colpi di fulmine: nati dal 7 al 13 ottobre

per i nati dal 21 al 22 ottobre

Distrazioni

L’idea di viaggiare con gli amici è vincente. Zero problemi, molto feeling e tanto divertimento. Ringraziamo Mercurio e Giove. I giorni migliori per organizzare viaggi sono dal 3 al 25 luglio e ancora dal 16 agosto al 9 settembre. Cercate di fare amicizia con gli Ariete e i Vergine, ma state lontani dai Gemelli e da chi ha l’ascendente in quel segno.

Posti speciali per ritrovare il buonumore: in Italia il sud e la Sardegna. Altri paesi: Azzorre, Canarie, Madeira, Marocco, Portogallo.

Intenzioni

Giove potrebbe inquinare il vostro regime alimentare e la bilancia sbattervi in faccia le eventuali conseguenze. Nonostante il pianeta storto, intervenire è possibile anche perché la determinazione non vi manca. Disconnettetevi totalmente dalle questioni di lavoro

durante le vacanze, rilassatevi e organizzate un sano diario alimentare, se necessario anche con l’aiuto di un esperto.

Scorpione

Emozioni

Un terremoto sentimentale segna l’estate 24; tagliando rami secchi farete spazio ad entusiasmanti novità sponsorizzate da Venere. Siate sempre diretti e sinceri. Rimandare non porterebbe a nulla.

Passioni travolgenti: nati dal 19 al 21 novembre

Colpi di fulmine: nati dal 7 al 10 novembre

Fregature intergalattiche: nati dal 18 al 19 novembre

Distrazioni

Dedicatevi ai vostri interessi e ai viaggi dal 26 luglio al 15 agosto e di nuovo dal 10 settembre in poi, quando anche Mercurio sarà con voi. Una straordinaria lucidità mentale accompagna chi deve prepararsi per un concorso, un esame o pianificare il futuro professionale.

Datevi da fare con i Pesci e i Capricorno, ma state alla larga dai Toro e da chi ha l’ascendente in quel segno.

Luoghi speciali per ritrovare il sorriso: in Italia la Toscana e la Liguria. Altri paesi: Brasile, New York, Canada, Francia.

Intenzioni

Gli Scorpione, amanti del rischio per natura, potrebbero sottovalutare durante la bella stagione piccole regole che assicurano la salute e il benessere di una zona molto delicata: le parti intime. Mai tenere indosso il costume bagnato dopo una nuotata:l’umidità favorisce la proliferazione dei batteri. Per la stessa ragione indossate biancheria in cotone o lino piuttosto che di fibra sintetica. E non scambiate mai il telo da mare con quello altrui.

Sagittario

Emozioni

Marte stortissimo annuncia nervosismo e voglia di battibecchi. Anche se Venere vi offre supporto e desiderio di affetto, spesso finite per straparlare, allontanando anche chi si interessa a voi e vi vuole bene. Scaramucce a parte, troverete il modo di cedere a tentazioni molto allettanti. Fate attenzione a non rovinare tutto con una scappatella.

Passioni travolgenti: nati il 23 e 24 novembre

Colpi di fulmine: nati l’18 e 19 dicembre

Fregature intergalattiche: nati dal 6 al 12 dicembre

Distrazioni

Evitate di concentrarvi troppo sul lavoro o di prendere decisioni importanti durante i mesi estivi. Meglio organizzare viaggi dalla seconda metà di agosto, anche se possibili imprevisti potrebbero sorprendervi.

Datevi da fare con gli Ariete, ma tenetevi alla larga dai Gemelli e da chi ha l’ascendente in quel segno.

Luoghi speciali per ritrovare il sorriso: in Italia, la Calabria, Napoli e la Sicilia; all’estero, Tunisia, Marocco, Canada, Bosnia e Romania.

Intenzioni

Avere Marte che crea scompiglio porta affaticamento fisico ed emotivo. Non ignorare il problema è la soluzione. Per il Sagittario si rende necessario scaricare l’eccesso di energia e ritrovare il benessere con stretching, yoga o pilates.

Capricorno

Emozioni

L’estate sarà indimenticabile: l’anima gemella è dietro l’angolo, prontissima a condividere con voi un lungo tratto di vita. Per sfruttare al meglio la situazione siate disponibili a socializzare e mettete in stand-by gli impegni lavorativi anche durante le vacanze. Tutto il mese di agosto sembra eccellente per rimorchiare, ma i giorni più speciali potrebbero essere dal 6 al 15.

Passioni travolgenti: nati dal 16 al 19 gennaio

Colpi di fulmine: nati dal 6 al 9 gennaio

Fregature intergalattiche: il pericolo è sostanzialmente nullo.

Distrazioni

Non c’è limite allo spasso. Con il cielo tutto dalla vostra, dimenticate i dubbi e osate. Le vacanze più spettacolari di sempre vi attendono. Vietato chiudersi in casa dal 26 luglio al 15 agosto e dalla metà di settembre.

Datevi da fare con i Gemelli e il Cancro, ma state alla larga dai Toro e da chi ha l’ascendente in quel segno.

Luoghi speciali per ritrovare il buonumore: in Italia il nord-ovest e il Piemonte in particolare. Altri paesi: New York, Maine, Pennsylvania, Inghilterra e Francia.

Intenzioni

Impegno e competenza, doti che non vi mancano, a livello simbolico vengono associate alla barba. Ci avete già pensato? Suggeriamo quindi di intensificarne la cura con prodotti specifici per idratarla, ammorbidirla e proteggerla dal sole.

Acquario

Emozioni

Dopo una fase caos totale, Marte e Giove arrivano in combo per favorirvi: l’obiettivo è divertirsi e vivere passioni senza necessariamente assumere impegni eterni. Non forzate la mano, anche se tutto sembra perfetto: sarà il momento di essere semplicemente felici. Il periodo migliore sarà dal 30 agosto fino alla fine dell’estate.

Passioni travolgenti: nati il 20 e 21 gennaio

Colpi di fulmine: nati dal 5 all’11 febbraio

Difficoltà intergalattiche per i nati il 16 e 17 febbraio

Distrazioni

Mercurio, inteso come lucidità mentale, non brilla, ma avete dalla vostra parte Giove, la Fortuna Major dello zodiaco. Non c’è di che lamentarsi. Nonostante qualche intoppo, riuscirete a cavarvela alla grande e a sbrogliare anche le faccende legate alle vacanze.

Datevi da fare con i Toro e i Gemelli, ma state alla larga dagli Ariete e da chi ha l’ascendente in quel segno.

Luoghi speciali per ritrovare il sorriso: in Italia la Sicilia, la Toscana e l’isola d’Elba, e all’estero Australia, Canada, Portogallo e Sahara.

Intenzioni

Con Marte a favore per tutta l’estate è inevitabile parlare di virilità, concetto da intendere in senso lato e da estendere alla capacità di esprimere idee con autorevolezza e senza timori. Anche se sapete adattarvi, non sprecate tempo in attività che non vi rappresentano. Se avete voglia di partecipare a un dibattito, a una presentazione di un libro o addirittura di iscrivervi a un seminario online, fatelo, anche se siete in vacanza. Alcuni potrebbero non capire, altri, i più, resteranno affascinati.

Pesci

Emozioni

Indigesti passaggi planetari vi regalano un lungo giro su montagne russe emozionali. Non prendete decisioni di nessun genere durante il sali e scendi e pazientate fino all’ultima parte dell’estate. Dal 5 settembre in poi la discesa si fa decisamente liberatoria e rinfrescante. Ulteriore consiglio: limitate le lamentele senza fondo per non mandare fuori giri chi vi sta intorno, a cominciare dal partner.

Passioni travolgenti: nati il 19 e 20 marzo

Colpi di fulmine: nati il 17 e 18 marzo

Fregature intergalattiche: nati dal 5 al 11 marzo.

Distrazioni

Saturno vi spinge a prendervi carico di ogni situazione, quindi sarà difficile per voi rilassarvi completamente. Anche Mercurio non è dei migliori, ma non vi impedirà di organizzare le vostre vacanze. Basta però che non le sabotiate mettendo al primo posto stress e preoccupazioni. Datevi da fare con la Bilancia e lo Scorpione, ma state alla larga dall’Ariete e da chi ha l’ascendente in quel segno.

Luoghi speciali per ritrovare il sorriso: in Italia il sud e la Puglia in particolare. Altri paesi: la GreciaFranciaNuova Guinea e il Canada.

Intenzioni

Dal punto di vista astrologico, il vostro tallone d’Achille fisico sono i piedi che in estate richiedono un surplus di attenzioni. Non andate in giro scalzi, evitate contatti prolungati con l’umidità, applicate un’adeguata protezione solare e scegliete sempre calzature comode, non solo stilose.