Soho House Rome festeggia 5 anni: rooftop, ristorante e piscina nel cuore di San Lorenzo

Un rooftop con piscina, una terrazza affacciata sui tetti della capitale, un ristorante dove ordinare pasta fatta a mano e una spa dedicata al benessere. Soho House Rome festeggia cinque anni e resta uno degli indirizzi da conoscere per chi cerca un'esperienza diversa nella città. Inaugurata nel 2021 a San Lorenzo, è la prima sede italiana del gruppo fondato a Londra nel 1995 da Nick Jones, una realtà internazionale che riunisce club privati, hotel e spazi dedicati alla ristorazione e alla socialità. Per celebrare l'anniversario, nell'ottobre 2026 ha organizzato una serie di appuntamenti tra gastronomia, musica e intrattenimento, culminati con una serata accompagnata dal DJ set di Palms Trax.

Il rooftop di Soho House Rome: piscina, ristorante e aperitivo con vista

Il motivo più immediato per scoprire la House è il rooftop al decimo piano. La terrazza offre una vista a 360 gradi sulla città e ospita una piscina rivestita di piastrelle rosse, lettini, divani e ombrelloni. Intorno, alberi di limone, arredi nelle tonalità del bordeaux e del verde, dettagli in terracotta e un grande murale realizzato dall'artista Gio Pistone definiscono l'atmosfera dello spazio. Qui si trova Cecconi's Terrazza, il ristorante che porta a Roma la tradizione gastronomica italiana del gruppo, con una particolare attenzione alla cucina veneziana e dell'Italia settentrionale. In menu ci sono cicchetti, carpaccio, tartare, pasta fresca, piatti di mare e pizze cotte nel forno a legna. Il consiglio è concedersi il tempo di un pranzo o di una cena sulla terrazza, oppure fermarsi per un drink con vista sui tetti della capitale.

Al nono piano si trova invece House Kitchen, il ristorante che accompagna diversi momenti della giornata. La cucina a vista, i tavoli in marmo, le sedute lounge e gli arredi vintage creano un ambiente informale, dove fermarsi per un pranzo, una cena o semplicemente per mangiare qualcosa durante una giornata trascorsa nella House. Il menu combina gli House Regulars, i piatti diventati classici nelle diverse sedi del gruppo, con specialità romane e ingredienti locali. Accanto al ristorante si sviluppa la Drawing Room, una lounge con pareti verdi, pavimento a spina di pesce, arredi vintage e un camino in travertino. È lo spazio ideale per un drink o una pausa in un'atmosfera più raccolta.

Cinema, fitness e wellness: cosa fare a Soho House Rome

La proposta non si esaurisce nella ristorazione. All'ottavo piano c'è una Screening Room da 42 posti, con una programmazione settimanale che alterna nuove uscite, cinema indipendente, film internazionali e proiezioni d'essai. Al primo piano, invece, il Members' Loft ospita un'area di coworking riservata ai soci, con postazioni di lavoro e sedute in stile lounge. Per chi vuole dedicare qualche ora alla cura del corpo, tra il settimo e l'ottavo piano si trovano la House Gym e il Soho Health Club. La palestra dispone di attrezzature per l'allenamento e di un balcone esterno dove svolgere attività fisica all'aperto. La spa propone trattamenti per il corpo e il viso, sauna e tecnologie dedicate al wellness, tra cui la crioterapia.

Dormire a Soho House Roma: camere e appartamenti

La House è anche una soluzione per soggiornare nella capitale. Le 49 camere, distribuite tra il secondo, il quinto e il sesto piano, spaziano dalle categorie più compatte alle soluzioni XXL, molte delle quali con balcone affacciato sulla città. Gli interni alternano pavimenti in graniglia romana, pareti in stucco, testiere in legno dalle forme sinuose e dettagli di artigianato italiano. Tra questi, gli arazzi realizzati dalla tessitrice sarda Mariantonia Urru e le lampade in ceramica nate dalla collaborazione con Bitossi. Per le permanenze più lunghe sono disponibili anche 20 appartamenti e studios, situati al terzo e quarto piano, con soluzioni da uno, due e tre posti letto. Gli ambienti combinano pavimenti in legno, ceramiche italiane, arredi vintage provenienti da mercati locali e mobili realizzati su misura.

Soho House Rome

L'arte contemporanea negli spazi della House

Anche l'arte merita una visita. La collezione di Soho House Rome comprende soprattutto opere di artisti italiani, con particolare attenzione alla scena del Lazio. Negli spazi del Main Club il percorso curatoriale ruota intorno al tema Santi e Peccatori, interpretato attraverso lavori che indagano il rapporto tra bene e male, cultura popolare e identità contemporanea. Tra gli artisti presenti figurano Gianni Politi, Silvia Giambrone, Claudio Verna, Elisa Montessori, Emiliano Maggi, Gabriele de Santis, Micol Assael, Ra di Martino, Marta Mancini, Manfredi Gioacchini, Andrea Martinucci e Thomas Braida. Il rooftop ospita il murale site-specific di Gio Pistone, mentre nelle camere si trovano opere realizzate appositamente da artisti emergenti come Josip Grgic, Azadeh Ardalan e Nicolò Bruno.