Tre club dove vivere un agosto da vacanza senza lasciare la città

Per molti agosto coincide con le vacanze, ma c'è anche chi sceglie di restare in città e viverla con un ritmo diverso. Quando il calendario rallenta, anche poche ore possono trasformarsi in una pausa rigenerante tra una nuotata, un allenamento, un pranzo all'aperto o un pomeriggio dedicato al benessere.

Abbiamo scelto tre club che interpretano questa idea dell'estate urbana in modi molto diversi: a Milano, un grande spazio immerso nel verde riunisce sport, fitness e wellness; a Roma, un nuovo family-club combina piscina, padel e attività outdoor con lo sfondo delle Mura Aureliane; a Napoli, uno storico circolo nautico porta direttamente sul Golfo una tradizione iniziata alla fine dell'Ottocento. Tre indirizzi per vivere agosto in città con la sensazione, almeno per qualche ora, di essere altrove.

Aspria Harbour Club Milano: sport, wellness e relax nel verde

Bastano pochi minuti dal centro di Milano perché il rumore della città lasci spazio ai viali alberati, ai campi sportivi e alle grandi piscine di Aspria Harbour Club. Immerso in sette ettari di parco nella zona di San Siro, il club privato combina sport, wellness, socialità e momenti di relax in un contesto che, soprattutto d'estate, assume quasi le dimensioni di un resort urbano.

Il club, entrato a far parte di Aspria Collection nel 2009, ha celebrato nel 2023 il suo trentesimo anniversario e, dall'aprile 2026, fa parte del gruppo David Lloyd Leisure. Nel periodo estivo la piscina olimpionica scoperta, con solarium e pool bar, diventa il cuore del club. Accanto c'è una piscina dedicata ai più piccoli, mentre la piscina coperta da 25 metri permette di continuare ad allenarsi durante tutto l'anno. Per chi preferisce alternare il relax allo sport, Aspria Harbour Club conta 18 campi da tennis distribuiti su quattro superfici, 4 campi da padel e 2 campi da pickleball, oltre a un campo-pratica per il golf. Il club ospita anche tornei di rilievo, tra cui l'Aspria Tennis Cup, appuntamento internazionale inserito nell'ATP Challenger Tour.

Piscina olimpionica

Anche il fitness ha dimensioni importanti: la palestra coperta si estende per 2.000 metri quadrati e ogni settimana vengono proposti oltre 150 corsi, dal functional training alle attività ad alta intensità, fino a discipline dedicate al benessere come yoga, Metodo Feldenkrais e Yogilates. Il fiore all'occhiello è l'Oasi Termale, pensata per chi vuole alternare l'allenamento a una pausa di completo relax. Comprende bagno turco, sauna finlandese con vista sul verde, ice room, aree relax, solarium panoramico e hydropool talassoterapica esterna, oltre a trattamenti corpo, massaggi e trattamenti viso.

A completare la giornata ci sono il ristorante gourmet con terrazze affacciate sul verde, la Club House e gli spazi dedicati al business e allo smart working. Il calendario di eventi culturali e sociali comprende inoltre occasioni di networking, cene, appuntamenti dedicati alla musica, all'arte e alla moda. È questa continuità tra sport, wellness e socialità a rendere Aspria Harbour Club uno degli indirizzi milanesi che più ricordano un resort, pur rimanendo dentro la città.

Aspresso Roma: piscina, padel e verde con vista sulle Mura Aureliane

A Roma l'idea di club estivo prende una forma diversa. Aspresso Roma, nasce come family-club dedicato a fitness, sport e tempo libero e si trova in una cornice particolarmente scenografica, con le Mura Aureliane a fare da sfondo. Il complesso si sviluppa in un grande parco di 23.000 metri quadrati e comprende Villa Pestalozza, edificio storico del XIX secolo completamente ristrutturato, all'interno del quale si trova la palestra. Il progetto nasce da un intervento di riqualificazione che ha conservato la cornice storica e naturale dell'area. La piscina olimpica da 50 metri è il protagonista dell'estate e può essere utilizzata durante tutto l'anno, mentre nei mesi più freddi viene coperta.

Accanto al nuoto, il club propone 9 campi da padel, sia all'aperto sia al chiuso, una palestra con attrezzature Technogym e oltre 100 tipologie di corsi settimanali. L'offerta fitness spazia dal body&mind alle attività ad alta intensità, dal functional training alla forza e alle attività in acqua. C'è inoltre un'area dedicata al training funzionale con due stazioni Triform, pensate per lavorare su forza muscolare, controllo ed equilibrio. La dimensione estiva si completa con gli spazi outdoor, il café e le terrazze, luoghi dove fermarsi prima o dopo l'allenamento. Il club è inoltre facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, trovandosi a pochi passi dalla fermata della metro Piramide e dalla stazione ferroviaria di Ostiense, e dispone di un ampio parcheggio.

Aspresso Roma ha anche una precisa vocazione familiare: mentre gli adulti si allenano o seguono i corsi, i più piccoli possono partecipare ad attività sportive, giochi, campus e lezioni dedicate.

Più che puntare sull'esclusività tradizionale dei members club, Aspresso interpreta una concezione contemporanea di club sportivo: un luogo accessibile a tutta la famiglia dove allenarsi, nuotare, giocare a padel e trascorrere qualche ora nel verde senza allontanarsi dal centro di Roma.

Reale Yacht Club Canottieri Savoia: l'estate sul Golfo di Napoli

A Napoli il concetto di club cambia completamente prospettiva. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia è uno dei più antichi circoli nautici italiani: nasce il 15 luglio 1893 come Circolo Canottieri Sebezia e assume la denominazione Savoia nel 1895, con l'autorizzazione della Real Casa e l'appellativo di Reale.

La sua sede è in Banchina Santa Lucia 13, nel Borgo Marinari, a pochi passi da Castel dell'Ovo, affacciata sul porticciolo di Santa Lucia e sul Golfo di Napoli. La clubhouse, casa del Circolo fin dalla fondazione, comprende sale sociali, sala da pranzo, bar, palestra, terrazza, spazi per la didattica e aree dedicate alle attività sportive. Qui il protagonista non è la piscina o la spa, ma il mare. La vela è al centro dell'identità del club, insieme a canottaggio, windsurf e wingfoil, con attività giovanile, agonistica e formativa.

La storia sportiva del Savoia aggiunge una dimensione ulteriore all'esperienza. Nel 1960 il Circolo fu scelto come centro operativo delle Olimpiadi della Vela di Napoli e nello stesso anno il Dragone Venilia del club conquistò il bronzo olimpico. Nel canottaggio, Matteo Castaldo ha poi ottenuto due medaglie di bronzo olimpiche, a Rio 2016 e Tokyo 2021. Il club ha ricevuto la Stella d'Oro al Merito Sportivo del CONI nel 1969 e il Collare d'Oro al Merito Sportivo nel 2002, la massima onorificenza riservata alle società sportive centenarie. La sua storia internazionale comprende anche le campagne di America’s Cup del 2003 e del 2007 con Mascalzone Latino.

Oggi questa storia guarda al futuro. Il Savoia è gemellato con il Royal New Zealand Yacht Squadron e ha il ruolo di Host Venue Yacht Club Partner nel percorso verso la 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. Nello stesso anno il Circolo organizzerà nel Golfo di Napoli il Mondiale della Classe Star.

È questa continuità tra sport, storia e paesaggio a rendere il Savoia diverso dagli altri indirizzi della selezione. Qui una giornata d'agosto può iniziare sulla banchina, proseguire tra le attività nautiche e concludersi sulla terrazza della clubhouse, con il Golfo davanti e Castel dell'Ovo sullo sfondo. Non è semplicemente un modo per non partire: è un modo diverso di vivere Napoli.