Continental Galene Edition, la Bentley bella come uno yacht

Il mondo delle barche di lusso è la fonte di ispirazione per questo modello speciale in edizione limitata a 30 esemplari

di Andrea Bressa

Credits: Bentley Bentley Continental Galene Edition - Credits: Bentley Bentley Continental Galene Edition - Credits: Bentley Bentley Continental Galene Edition - Credits: Bentley Bentley Continental Galene Edition - Credits: Bentley Bentley Continental Galene Edition - Credits: Bentley

Mulliner, il reparto che si occupa delle personalizzazioni più esclusive del marchio Bentley, ha sfornato un nuovo esemplare interessante. Si chiama Bentley Continental Galene Edition, una versione speciale della celebre e lussuosa GT cabrio, ispirata all'elegante mondo degli yacht.

BELLA COME UNO YACHT

Il riferimento alla navigazione a cinque stelle sta tutto nell'estetica, realizzata in collaborazione con il marchio inglese Princess Yacht, specializzato in imbarcazioni d'alta gamma. La carrozzeria esterna è contraddistinta dalla candida livrea Glacier White. Questa è arricchita da una sottile striscia in Sequin Blue che, occupando tutta la parte inferiore della vettura, rimanda a una ideale linea di galleggiamento. Anche la capote in tela restituisce un che di marinaresco, con il suo profondo blu scuro.

GLI INTERNI PREGIATI

Dentro l'abitacolo si è tentato di ricreare un ambiente simile a quello delle cabine degli yacht più eleganti in circolazione. Pelle e lino, in toni cromatici tipici della nautica (beige, bianco, sabbia), regnano su sedili e rivestimenti. Il volante è in blu Portland, così come la parte superiore della plancia di comando. Molti gli inserti in legno di noce a poro aperto Pinstripe, realizzati con un trattamento creato da Mulliner proprio per la Galene Edition.

SOLO TRENTA ESEMPLARI

Come per la maggior parte dei modelli Bentley firmati da Mulliner, anche la Continental Galene Edition è prodotta in serie limitata. Solo 30 esemplari totali, ovviamente numerati e personalizzabili. Il propulsore è sempre lo stesso, un motore 4 litri V8 biturbo, in grado di sprigionare fino a 507 cavalli di potenza. Non si conosce il prezzo, ma è facile immaginare qualcosa di esclusivo.

© Riproduzione riservata