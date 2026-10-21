L’orologio automatico continua a occupare un posto particolare nel guardaroba maschile. Non soltanto per la sua funzione, ma per ciò che rappresenta. Ossia, un piccolo oggetto meccanico capace di misurare il tempo senza batteria, alimentato dal movimento del polso e costruito attorno a una tradizione che l’industria orologiera ha saputo continuamente reinterpretare. E nel 2026 il panorama è particolarmente ampio. Accanto a modelli nati come strumenti professionali convivono segnatempo più eleganti, sportivi, da viaggio e vere icone del design. Dai quadranti ispirati al mondo dei cocktail alla precisione dei GMT, dagli orologi subacquei ai grandi classici dell’alta orologeria, questi dieci modelli raccontano altrettanti modi di intendere l’orologio meccanico. La selezione comprende modelli di fasce e filosofie differenti.

I 10 migliori orologi automatici da uomo nel 2026

Seiko Presage Cocktail Time

Il Seiko Presage Cocktail Time SRPB43 è uno degli esempi più riconoscibili della capacità di Seiko di combinare meccanica accessibile e ricerca estetica. Il protagonista è il quadrante azzurro dalla superficie lavorata e dalla finitura lucida, ispirato all'universo dei cocktail e pensato per catturare la luce con riflessi differenti. La cassa in acciaio misura 40,5 mm ed è abbinata a un cinturino in pelle. All’interno lavora il calibro automatico 4R35, dotato anche di carica manuale, con una riserva di marcia di circa 41 ore e indicazione della data. Il vetro è in Hardlex a forma di scatola e l’impermeabilità è di 5 bar.

Seiko Presage Cocktail Time SRPB43

Hamilton Khaki Field Murph 38 mm

Nato come versione più compatta dell’orologio apparso in Interstellar, il Khaki Field Murph 38 mm porta nel catalogo Hamilton uno dei suoi modelli più immediatamente riconoscibili. La cassa in acciaio da 38 mm conserva il carattere militare del Khaki Field, con quadrante nero, numeri arabi e lancette con Super-LumiNova beige dall’effetto vintage. Il movimento è il calibro automatico H-10, con spirale Nivachron e ben 80 ore di riserva di carica. Il vetro è zaffiro, il fondello trasparente e l’impermeabilità arriva a 100 metri. La riduzione delle dimensioni rispetto alla versione originale da 42 mm ne modifica la presenza al polso senza alterarne il carattere.

Longines Spirit Zulu Time 39 mm

Il Longines Spirit Zulu Time 39 mm guarda alla storia dell’aviazione e dei viaggi attraverso una delle complicazioni più legate all’idea di movimento: il GMT. La collezione riprende infatti la tradizione Longines degli orologi capaci di indicare più fusi orari, che risale agli anni Venti del Novecento. La versione da 39 mm in acciaio presenta una lunetta bidirezionale con inserto in ceramica, vetro zaffiro e impermeabilità fino a 10 bar. Il calibro Longines L844 è automatico, offre una riserva di carica di circa 72 ore ed è dotato di spirale in silicio e certificazione COSC. Il risultato è un GMT dalle proporzioni relativamente compatte, in cui la vocazione tecnica convive con un’estetica ispirata agli strumenti da aviatore, restando fedele al design degli orologi automatici da uomo.

Longines Spirit Zulu Time 39 mm

Oris Aquis Date 41,5 mm

Con l’Aquis Date 41,5 mm, Oris interpreta l’orologio subacqueo in una chiave contemporanea e versatile. La cassa in acciaio è abbinata a una lunetta girevole con scala graduata e inserto in ceramica, mentre il vetro zaffiro protegge il quadrante. La versione equipaggiata con il calibro Oris 733 dispone di carica automatica, indicazione della data e circa 41 ore di riserva di carica. L’impermeabilità arriva a 300 metri, confermando la vocazione sportiva del modello. Per chi cerca invece una maggiore autonomia, la famiglia Aquis Date è disponibile anche con il Calibre 400, movimento automatico di manifattura con cinque giorni di riserva di carica e proprietà antimagnetiche, anch’esso proposto nella misura da 41,5 mm.

Oris Aquis Date 41,5 mm

Tudor Black Bay 58 GMT

Il Tudor Black Bay 58 GMT porta la funzione GMT all’interno delle proporzioni compatte della famiglia Black Bay 58. La cassa in acciaio misura 39 mm, mentre la lunetta bidirezionale presenta un disco 24 ore nei toni nero e bordeaux, una delle caratteristiche visive più distintive del modello. A muoverlo è il calibro di manifattura MT5450-U, automatico con funzione GMT, certificato sia COSC sia METAS. La riserva di carica è di 65 ore e l’impermeabilità arriva a 200 metri. È un segnatempo che unisce l’eredità estetica degli orologi subacquei Tudor alla praticità del secondo fuso orario, mantenendo dimensioni più contenute rispetto al Black Bay GMT da 41 mm.

Tudor Black Bay 58 GMT

Omega Seamaster Aqua Terra 41 mm

Il Seamaster Aqua Terra 150M 41 mm rappresenta uno dei punti d’incontro più evidenti tra sportività ed eleganza nella gamma Omega. Il quadrante blu della versione di riferimento presenta la caratteristica decorazione orizzontale “teak”, ispirata ai ponti delle imbarcazioni. La cassa da 41 mm ospita il calibro Co-Axial Master Chronometer 8900, certificato dal METAS, con 60 ore di riserva di carica. La collezione offre inoltre una resistenza all’acqua fino a 150 metri. La vocazione dell’Aqua Terra è quella di un orologio sportivo pensato anche per contesti più formali, ampliando l'offerta degli orologi automatici da uomo.

Omega Seamaster Aqua Terra 41 mm

Grand Seiko Heritage

La Heritage Collection di Grand Seiko è forse il caso più evidente, all’interno di questa selezione, di come il design possa diventare parte integrante della ricerca orologiera. Per rappresentarla si può guardare, per esempio, al SBGH301, un 44GS da 40 mm che riprende il linguaggio estetico definito dal modello originale del 1967. La cassa in acciaio “Ever-Brilliant” presenta superfici piane e bordi lucidati secondo la tecnica Zaratsu. Il movimento è il calibro automatico Hi-Beat 9S85, che lavora a 36.000 alternanze all’ora e offre circa 55 ore di riserva di carica. Grand Seiko dichiara una precisione da -3 a +5 secondi al giorno in condizioni statiche.

Grand Seiko Heritage

IWC Portugieser Automatic 40

Il Portugieser Automatic 40 concentra in una cassa relativamente compatta uno dei codici estetici più riconoscibili di IWC. Il quadrante aperto, i grandi numeri arabi e il piccolo contatore dei secondi a ore 6 richiamano direttamente la storia della famiglia Portugieser e il suo legame con il primo modello del 1939. La cassa misura 40,4 mm e ospita il calibro di manifattura 82200, dotato di sistema di carica automatica Pellaton e di una riserva di carica di 60 ore. Il fondello trasparente permette di osservare il movimento, mentre il vetro zaffiro è bombato e antiriflesso.

IWC Portugieser Automatic 40

Rolex Datejust 41

Il Rolex Datejust 41 è uno dei modelli che meglio rappresentano l’idea di orologio quotidiano di lusso. La sua identitàpassa attraverso elementi immediatamente riconoscibili: la finestra della data con lente Cyclope, la lunetta zigrinata nelle configurazioni previste, il bracciale e il caratteristico equilibrio delle proporzioni. Nelle configurazioni attuali, il Datejust 41 è equipaggiato con il calibro automatico Rolex 3235, con circa 70 ore di riserva di carica e certificazione Superlative Chronometer. L’impermeabilità dichiarata è di 100 metri. Nel 2026 Rolex ha inoltre introdotto una nuova configurazione del Datejust 41 in Rolesor bianco con quadrante laccato verde ombré, confermando la capacità del modello di evolversi senza perdere i codici fondamentali degli orologi automatici da uomo.

Rolex Datejust 41

Santos de Cartier

Il Santos de Cartier chiude la selezione spostando il discorso dalla pura meccanica al design. La sua storia comincia nel 1904, quando Louis Cartier sviluppò per l’aviatore Alberto Santos-Dumont un orologio da polso che permettesse di leggere l’ora durante il volo. Da allora la forma quadrata dagli angoli arrotondati, le viti a vista e la corona esagonale sono diventate parte integrante dell’identità Cartier. Il modello grande in acciaio misura 39,8 mm di larghezza e 47,5 mm di lunghezza, con uno spessore di circa 9,4 mm. Il calibro automatico 1847 MC offre circa 40 ore di riserva di carica e l’orologio è impermeabile fino a 100 metri. Il bracciale in acciaio può essere sostituito con un cinturino grazie ai sistemi SmartLink e QuickSwitch.