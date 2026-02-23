Highwood Moc: la scarpa chiusa secondo BIRKENSTOCK

C’è un momento, nella storia di un brand, in cui l’evoluzione non passa dal rompere con il passato ma dal portarlo altrove. Con Highwood Moc, BIRKENSTOCK compie proprio questo passaggio: entra con decisione nel mondo delle scarpe chiuse contemporanee mantenendo intatto il proprio DNA funzionale.

Ispirata allo stivale Highwood, la nuova silhouette low reinterpreta la punta Moc Toe attraverso un linguaggio essenziale, dove l’estetica nasce dalla funzione. Non è una scarpa che cerca attenzione, ma una presenza solida, pensata per accompagnare il ritmo urbano quotidiano con naturalezza.





Il cuore del progetto rimane il plantare Deep Blue Footbed, evoluzione del celebre footbed BIRKENSTOCK. Una costruzione a quattro strati progettata per sostenere il piede nel suo movimento naturale, distribuire correttamente il peso e ridurre le pressioni nelle zone più sollecitate. La fodera interna in microfibra traspirante completa un’idea di comfort strutturale, che guida il design prima ancora dell’estetica.

Sul piano visivo, Highwood Moc lavora per sottrazione. Il suede di alta qualità, le cuciture a vista e la silhouette compatta dialogano con un immaginario che guarda all’artigianalità in modo contemporaneo,senza nostalgia. È una scarpa che migliora nel tempo, sviluppando una patina personale, segno di un utilizzo reale e non decorativo.





La suola bold con grip potenziato rafforza il carattere urbano del modello: flessibile, resistente, progettata per affrontare superfici diverse senza perdere stabilità. Un dettaglio che racconta la volontà di superare la distinzione rigida tra calzatura tecnica e scarpa lifestyle.

Per la Primavera/Estate 2026, Highwood Moc arriva in quattro tonalità – Carafe, Gray Taupe, New Navy e Pink Clay – una palette misurata che si inserisce con facilità in guardaroba contemporanei, dal casual raffinato al workwear quotidiano senza forzare lo stile.





A fare da cornice, la campagna “From the Ground Up”, che mette al centro l’idea di costruzione lenta e consapevole: partire dalle basi, dal contatto con il suolo, dal movimento. In questo racconto, la scarpa diventa un oggetto silenzioso ma centrale, pensato per accompagnare nel tempo più che per seguire la stagionalità.





Con oltre due secoli di storia e una competenza ortopedica che ha influenzato il modo di camminare di intere generazioni, BIRKENSTOCK conferma che il futuro del comfort passa anche dalle scarpe chiuse. Highwood Moc si inserisce in questa traiettoria con discrezione, come una sintesi funzionale, misurata, pensata per l’uso reale e profondamente contemporanea.