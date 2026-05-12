Finale Coppa Italia 2026 Lazio-Inter: quando e dove vederla in tv, precedenti e attese

L’Inter in cerca del “doblete”, la Lazio che vuole guadagnarsi un posto in Europa dando un lieto fine inatteso a una stagione anemica. Arrivano alla finale di Coppa Italia 2026 con traiettorie così distanti e sospinte da motivazioni diverse, ma con lo stesso e scontato obiettivo: trionfare.

Il novellino subito vincente Chivu, contro il veterano Sarri partito dai campi dilettantistici fino ai vertici internazionali.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia 2025-2026 di calcio: quando e dove vederla in tv, le probabilità di vittoria, il palmarès, i precedenti.

Quando e dove si gioca

La finale di Coppa Italia 2026 tra Lazio e Inter si gioca mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, con inizio alle ore 21.

La partita si inserisce tra la 36^ e la 37^ giornata di Serie A e, per ironia della sorte, subito dopo la sfida di campionato Lazio-Inter, sempre all’Olimpico. Che ha visto il successo nerazzurro.

Dove vedere la finale di Coppa Italia 2026

Come per le precedenti partite di Coppa Italia, quest’anno alla 79ª edizione, anche per la finalissima sarà Mediaset a offrire la diretta in chiaro.

Il match sarà trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Getty Images Il portiere della Lazio Edoardo Motta

Le partite che hanno portato Lazio e Inter in finale

44 le partecipanti alla Coppa Italia 2025-2026. Sia Lazio che Inter erano tra le 8 “teste di serie” entrate in gioco solo dagli ottavi di finale. Ecco il loro ruolino di marcia.

Ottavi di finale: Lazio-Milan 1-0 / Inter-Venezia 5-1

Quarti di finale: Bologna-Lazio 1-1 (1-4 dcr) / Inter-Torino 2-1

Semifinale: andata: Lazio-Atalanta 2-2; ritorno: Atalanta-Lazio 3-2 dcr (1-1 al 120′)

andata: Como-Inter 0-0; ritorno: Inter-Como 3-2

Come arrivano Inter e Lazio alla finale

Da una parte c’è la squadra appena laureatasi campione d’Italia, l’Inter.

Dall’altra una Lazio che in questa stagione non ha avuto mai ambizioni di classifica ma che proprio vincendo la Coppa Italia potrebbe guadagnarsi un posto diretto in Europa League per l’anno che verrà. I biancocelesti sono nettamente fuori dalla zona europea. Ma con la vittoria avrebbero di diritto un posto nell’ex Coppa Uefa.

La Beneamata, dal canto suo, vuole il secondo trofeo a distanza di pochi giorni. E arriva forte del più prolifico attacco della serie A: la classifica dei capocannonieri in vetta sventola colori nerazzurri, con capitan Lautaro Martínez e Marcus Thuram rispettivamente primo e secondo. Intanto, però, il club referee manager interista Schenone è stato interrogato in Procura per l’inchiesta arbitri.

La Lazio sta attraversando probabilmente il momento migliore della stagione, messa da parte una prima parte imbrigliata dal mercato bloccato. Tra le sue file, è contornato da entusiasmo il giovanissimo portiere Edoardo Motta, eroe della semifinale di ritorno dove ha parato ben 4 rigori decisivi.

La buona notizia: per la finalissima i tifosi laziali interromperanno lo sciopero in atto contro il presidente Lotito, mantenendo la promessa fatta alla squadra e al mister. L’Olimpico sarà pienissimo.

In campionato, il 9 novembre 2025, Inter-Lazio terminò 2-0. Al ritorno, il 9 maggio 2026, Lazio-Inter 0-3.

Getty Images Marcus Thuram festeggia il gol contro il Cagliari a Milano, 7 aprile 2026

Inter e Lazio, numeri e statistiche

Sia Inter che Lazio hanno un buon rapporto con la Coppa Italia. I lombardi l’hanno vinta 9 volte. Sono secondi nell’albo d’oro, insieme alla Roma, dietro solo alla Juventus con 15 successi. I biancocelesti, al quarto posto, l’hanno conquistata 7 volte.

Una curiosità? L’ultimo trionfo di entrambe le squadre in questa competizione, nel 2023 per l’Inter, nel 2019 per la Lazio, vedeva in panchina… Simone Inzaghi!

Già 26 anni fa le due compagini si scontrarono in finale di Coppa Italia, nel 2000: allora vinse la Lazio. In campo con la casacca biancoceleste, nella doppia sfida di andata e ritorno, c’era… Simone Inzaghi! A quella partita è legato anche un pessimo ricordo per i tifosi meneghini: all’andata, quel 12 aprile del 2000, Ronaldo il Fenomeno ebbe il terribile infortunio al ginocchio, che cedette dopo appena 6 minuti di gioco.

Da fonte Transfermarket, finora sono 189 gli scontri diretti tra Lazio e Inter. I precedenti sono a favore dei lombardi, con 80 vittorie, 61 pareggi e 48 sconfitte.