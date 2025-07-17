I beach club luxury (e non solo) dell’estate 2025 che rendono le spiagge “alla moda”

Il lusso non conosce confini, nemmeno quelli dei beach club luxury nell’estate 2025. Questa stagione balneare è dominata da take-over audaci, con i colossi della moda che si contendono le spiagge più belle del mondo a colpi di eleganza, design e branding immersivo. Il risultato? Una nuova geografia del glamour, dove ogni lido diventa un’estensione di una Maison.

Ecco i beach club luxury protagonisti dell’estate 2025 secondo ICON

Dolce&Gabbana a Ibiza

Photo Mario Pinta

L’isola più vibrante del Mediterraneo ha un nuovo epicentro del lusso. Dolce&Gabbana firma il take-over creativo del CLAP HOUSE Ibiza, esclusiva novità del gruppo AlphaMind situata nella suggestiva baia di Talamanca. Nasce così il DG Resort, progetto che fonde l’eleganza inconfondibile della maison italiana con l’energia cosmopolita dell’isola più amata dell’estate europea. Ad emergere è la stampa Leopardo, reinterpretata dal marchio, che riveste arredi, dettagli e scenografie intorno alla piscina più grande di Ibiza, rendendolo un beach club luxury dell’estate 2025 a tutti gli effetti. A completare l’esperienza arriva anche un pop-up store esclusivo, che ospita una selezione di capi e accessori pensati per vivere la dolce vita sotto il sole delle Baleari.

Dior in giro per l’Italia

Photo © Kristen Pelou

Per l’estate 2025, Dior firma un raffinato omaggio alla dolce vita con due esperienze immersive che coniugano stile, artigianalità e spirito nomade. A Portofino, la Maison inaugura un nuovo indirizzo nella suggestiva Piazza Martiri dell’Olivetta, dove prêt-à-porter, accessori e design anni ’60 si fondono con i codici iconici del brand. Il racconto prosegue a Paraggi, presso i Dior Bagni Fiore del Gruppo Langosteria, trasformati in un’elegante oasi balneare tra toile de Jouy, motivi Bayadère e dettagli curati, come le ceramiche firmate Cordelia de Castellane. Nel frattempo, sull’isola di Capri, la collezione Dioriviera approda al Capri Riccio Resort, tra palme, animali esotici in rattan e mobili in bambù che evocano l’atmosfera di una giungla chic ispirata ai motivi Toile de Jouy Sauvage. Un set da sogno, completato da escursioni in barca firmate Dior, per un’odissea solare all’insegna dell’eleganza leggera e del lifestyle mediterraneo tanto caro a Monsieur Dior.

Louis Vuitton a Forte dei Marmi

Courtesy Louis Vuitton

Louis Vuitton amplia il suo universo di esperienze lifestyle inaugurando la sua prima gelateria a Forte dei Marmi, rinomata località balneare della Versilia. Lo spazio, situato di fronte alla boutique della Maison, unisce l’eleganza del marchio alla freschezza e al gusto dell’estate italiana. La proposta gelatiera è firmata da Galliano, che ha ideato una selezione esclusiva di sapori artigianali, tra cui spiccano due gusti signature: Vivienne, un cremoso gelato al latte portoghese variegato al mandarino, omaggio alla mascotte della maison, e Gaston, un raffinato zuccotto con pan di Spagna, gocce di cioccolato fondente e croccantino, che celebra la tradizione dolciaria italiana con un tocco di stile francese. Ma l’esperienza gourmet firmata Louis Vuitton non si ferma alla gelateria toscana. Gli amanti del mare e della cucina d’eccellenza potranno vivere un’altra tappa imperdibile presso Le Bar Louis Vuitton a Taormina, in Sicilia. Situato all’interno del prestigioso Grand Hotel Timeo, il bar offre una vista mozzafiato sul Mar Ionio e propone una raffinata selezione di drink e piatti d’autore, in un’atmosfera esclusiva dove lusso e paesaggio si fondono armoniosamente.

Missoni a Ibiza

Courtesy Missoni

Per la stagione estiva 2025, Missoni rafforza la propria presenza nel panorama dell’hotellerie e del lifestyle con due esclusive novità a Ibiza: l’apertura della sua prima boutique sull’isola e il lancio del nuovo Missoni Resort Club presso l’OKU Ibiza. Due iniziative che incarnano appieno l’identità del brand, da sempre sinonimo di stile, design e art de vivre contemporanea. Nel cuore dell’OKU Ibiza, prende vita il Missoni Resort Club, un’oasi mediterranea reinterpretata attraverso l’inconfondibile codice visivo della maison. Gli spazi del club sono arricchiti da arredi esclusivi, lettini personalizzati, teli mare e tessili realizzati ad hoc, che riflettono il DNA creativo di Missoni e trasformano la location in una raffinata celebrazione dell’estate. A breve distanza, nel prestigioso Ibiza Gallery, Missoni inaugura la sua prima boutique resort sull’isola, pensata come un’estensione naturale del paesaggio circostante. Il design degli interni si ispira alla bellezza selvaggia e luminosa dell’isola, con toni marini, atmosfere solari e texture naturali che richiamano sabbia, salsedine e brezza estiva. Gli spazi sono impreziositi da elementi di arredo della collezione Missoni Home, creando un ambiente accogliente, sofisticato e profondamente sensoriale. All’interno della boutique, una selezione curata di capi prêt-à-porter e beachwear per uomo e donna dialoga armoniosamente con una proposta di pezzi iconici per la casa, offrendo un’esperienza di shopping che abbraccia lo spirito vacanziero con eleganza e autenticità.

Swarovski a Portofino

Courtesy Swarovsky

Dopo il grande successo dello Swarovski Café a Palazzo Citterio nel 2024, il celebre brand austriaco torna a stupire con una nuova esperienza immersiva: questa volta a Portofino, nella raffinata cornice del Ristorante Cracco. Un connubio d’eccellenza tra alta cucina e arte del cristallo prende vita in una delle località più iconiche del Mediterraneo. Affacciata sulla pittoresca Marina di Portofino, la terrazza del ristorante si trasforma in uno spazio luminoso e suggestivo, impreziosito da un’allestimento firmato Swarovski. Ogni dettaglio è pensato per esaltare l’eleganza del luogo: il welcome desk sul mare accoglie gli ospiti con raffinata brillantezza, mentre l’area esterna si anima di scintillii e colori vivaci, in perfetta sintonia con l’identità del marchio. Sedute confortevoli e ombrelloni nelle tonalità accese della palette Swarovski invitano al relax, mentre un esclusivo photo booth permette ai visitatori di immortalare il momento con uno sfondo da sogno, degno di una cartolina estiva. L’esperienza si completa a tavola, dove ogni portata è servita su preziose porcellane della collezione Swarovski x Rosenthal, che unisce design contemporaneo e tradizione artigianale. Il risultato è un viaggio culinario che celebra non solo il gusto, ma anche l’estetica e il savoir-faire.