Come vestirsi a Capodanno: 6 look uomo dalle sfilate per la serata del 31 dicembre

Decidere quale look un uomo debba indossare a Capodanno non sarà un affare di Stato, ma neanche una questione da sottovalutare. Ciò che indossiamo, si sa, comunica chi siamo e chi vorremmo essere in quel determinato contesto, dunque è importante scegliere gli abiti e gli accessori giusti per salutare l’anno e accogliere quello nuovo. Che sia a cena con la propria famiglia o in discoteca insieme agli amici di sempre, però con le dovute differenze in termini di stile. Che si apprendono anche dalle passerelle delle sfilate autunno inverno 2025 2026.

Ecco 6 look da uomo da sfoggiare a Capodanno

Romantico, Dior Men

Kim Jones per il suo ultimo atto in Dior Men ha mostrato cosa significa essere romantici, a tratti gotici e sempre minimal. Capodanno non significa necessariamente massimalismo e brio modaiolo, perché c’è spazio per qualsiasi visione dell’abbigliamento, compresa quella più lineare. E la mise rigorosamente bianca e nera della casa di moda francese ribadisce quanto una semplice blusa possa fare, se dolce all’apparenza.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Dior Men FW25-26

Capospalla statement, McQueen

Spazio poi al coraggio di sfoggiare un capospalla statement, come l’eco pelliccia di McQueen, essenziale per i colori e non per il design. Volumi, dettagli, applicazioni e contrasti fanno tutto quando si vuole preservare un minimo di sobrietà al cenone di Capodanno, dove l’importante è farsi notare quando si arriva e quando si torna a casa.

Photo by Estrop/Getty Images McQueen FW25-26

Eleganza disinvolta, Dolce&Gabbana

Cosa mai sarebbe la sera del 31 dicembre senza un look elegante nella propria peculiare disinvoltura, senza rinunciare agli eccessi che arricchiscono l’insieme per ottenere un abbinamento facile da replicare, quanto da modificare aggiungendo o togliendo elementi come foulard, gioielli e doppia cintura. Alla Dolce&Gabbana maniera nella collezione autunno inverno 2025 2026, presentata durante la Milano Fashion Week.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Dolce&Gabbana FW25-26

Liberamente sexy, Valentino

Sottrarre sopra, aggiungere sotto. Lo fa Alessandro Michele da Valentino per creare un look composto da morbidI, però ben strutturati, pantaloni neri e blusa see-through impreziosita da gioielli. Sexy ma raffinato, genderless ma chiaro, semplice ma d’effetto. Nel pieno spirito della Maison, che regala ispirazioni per un Capodanno danzante.

Photo by Estrop/Getty Images Valentino FW25-26

Easy chic, Zegna

Chi ha detto che non ci sia spazio per abbinamenti easy chic in occasione dell’ultimo dell’anno. Zegna docet: bastano una camicia lussuosa e sbottonata in profondità, da cui spunti fuori una canotta a rete con scollo a V, entrambe infilate in un paio di pantaloni chiari dal taglio sartoriale. Scarpe lucide a corredo per assicurare la giusta dose di stile sofisticato, e contrastare al contempo eventuali derive kitsch.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Zegna FW25-26

Disco-coded, Dsquared2

Ma non è Capodanno se non ci sono brillantini, paillettes, punti luce. Dsquared2, con i suoi look disco-coded, dà spazio agli uomini che sperimentano coraggiosamente con il proprio corpo e anche gli strass. Il risultato? Un completo gilet (da indossare a nudo) e pantaloni che cadono sugli stivali dotati di plateau. Pronti per andare a ballare, accogliendo con grinta l’anno che verrà.