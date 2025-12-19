Cosa indossare la sera (o al pranzo) di Natale? Questi look uomo di sfilata sono l’ispirazione giusta

Natale è alla porte e con lui la scelta del look giusto per la sera del 24 (o il pranzo del 25, a seconda delle proprie usanze), in cui si celebra in famiglia e talvolta con gli amici. Certo è che si abbia sempre bisogno degli abiti giusti, da abbinare a dovere con accessori di vario tipo: dalle scarpe alle spille fino alle cravatte e ai papillon. La regola resta una sola: essere eleganti in una giornata così speciale, ma assicurarsi la comodità di cui solo un soffice cardigan e un completo giacca e pantaloni sartoriali sono garanti. Perciò, vengono in aiuto le sfilate autunno inverno 2025 2026 adocchiate tra Milano e Parigi, che danno infiniti spunti su come abbinare cosa per costruire i propri look uomo in vista di Natale 2025.

6 look uomo Natale 2025, che sia al cenone di famiglia o alla cartata con gli amici: le inspo dalle sfilate

Messy chic, Tom Ford

A partire da Tom Ford, il cui direttore creativo Haider Ackermann pensa ad un uomo che arriva alla cena del 24 dicembre con la camicia sbottonata perché si è preparato in fretta e furia, o al pranzo del 25 post serata trascorsa in compagnia degli amici. Lo smoking nero, però, è obbligatorio in entrambe le situazioni e si accompagna ad una fine canotta mostrata senza esitazione. All’insegna di un Natale 2025 messy chic, quindi autentico e anche — bisogna ammetterlo — sexy.

Photo by Kristy Sparow/Getty Images for TOM FORD Tom Ford FW25-26

Eleganza pura, Emporio Armani

Di rigore si parla sulle passerelle di Emporio Armani, per chi predilige l’eleganza in puro stile italiano. Quella associata al velluto declinato in colori caldi, avvolgenti per la sera di Natale 2025. Il re dell’eleganza immagina l’uomo con giacca, pantaloni e panciotto dal fit morbido, su camicia bianca e cravatta nera. Un modo per essere sicuri di non sbagliare e, tra le altre cose, riutilizzare l’abbinamento del 24 o 25 dicembre in occasioni simili. Perché, oggi più che mai, è la trasversalità dell’outfit a contare.

Photo by Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio via Getty Images Emporio Armani FW25-26

Cozy chic, Gucci

Gucci, invece, incarna lo spirito cozy chic che travolge durante le festività. Il cardigan furry si sfoggia su camicia e cravatta en pendant, ma anche su pantaloni a sigaretta che toccano quasi terra. Gli elementi complementari al vestiario sono fondamentali per non risultare fuori luogo: sabot in pelle, occhiali da vista sofisticati, maxi bag per portare il necessario — come le carte da gioco, il sigaro o le stelle filanti. A piacere, anche un orologio poco vistoso.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Gucci FW25-26

Classico intramontabile, Louis Vuitton

Ciò non toglie che i classici intramontabili siano ben accetti e apprezzati. Louis Vuitton by Pharrell Williams insegna come dare una svolta alla combo completo elegante e gilet a rombi in maglia, posta su camicia e cravattone all’apparenza vintage. L’elemento estraneo sono le sneakers, sia per il loro stile sia per il design chunky (e non flat come piace oggi), consentendo al contempo di alleggerire l’abbinamento con un approccio inedito alla moda maschile e al Natale 2025.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Louis Vuitton FW25-26

Fascino rétro, Dolce&Gabbana

Metti un completo dal fascino rétro alla cena di Natale e otterrai la mise perfetta. Domenico Dolce e Stefano Gabbana lo sanno e lo fanno. Non ci pensano due volte prima di proporlo nella collezione autunno inverno 2025 2026, declinato in una moltitudine di modelli e arricchito da altrettante spille luccicanti, vistose, floreali. Ogni dettaglio richiama i gentlemen di una volta.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Dolce&Gabbana FW25-26

Comodità prima di tutto, Hermès

Eppure, la comodità piace come nient’altro. Esercita un fascino eterno, implacabile, comunemente apprezzato. E Hermès sa garantirla senza sforzo, mettendola al primo posto in look che fanno della sovrapposizione del cardigan al maglione, e del contrasto materico tra lana e pelle, una certezza di comfort. Sempre alla sua maniera, anche per il proprio look uomo da sfoggiare a Natale 2025.