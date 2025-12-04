Maglione, il capo invernale cozy che protegge l’uomo dal freddo

ll maglione da uomo è il capo invernale per eccellenza. Detto anche cozy perché protegge dal freddo e garantisce massima comodità, come nessun indumento sa fare. È la soluzione alle giornate rigide per il clima polare, ai look anonimi che necessitano di essere completati a dovere, ai momenti in cui non si sa cosa mettersi. Perciò, i grandi marchi del lusso, seguiti dalle catene e poi dal fast fashion, non possono farne a meno rivisitandolo secondo i gusti e le richieste del pubblico. Ne risulta, così, una vastità tale da accontentare l’intera popolazione mondiale. O quasi.

Courtesy of Moschino Moschino FW25-26

I migliori maglioni uomo dell’autunno inverno 2025 2026

ll maglione, ad esempio, può incarnare lo spirito più creativo della stagione fredda, come ricorda Moschino by Adrian Appiolaza con disegni, tinte e decori gioiosi per rispettare l’attitudine del fondatore e stilista Franco. Di serietà, invece, parlano le versioni firmate Fendi: tinta unita, lineari, da sfruttare in sapienti giochi di layering con lupetti e maglioncini a collo alto. Sono due letture dell’uomo per l’autunno inverno 2025 2026, che non si escludono a vicenda ma, anzi, si completano.

Getty Images Fendi FW25-26

Non è comunque impossibile svoltare l’aspetto del maglione in poche e semplici mosse. Prada insegna che basta rivedere il fit del capo, allargando il collo e ammorbidendo spalle e maniche: ugly chic a tutti gli effetti, illudendo lo spettatore con design over quanto contrari a qualsiasi regola imposta dalla società.

Photo by Giovanni Giannoni/ WWD via Getty Images Prada FW25-26

Decisamente soft è l’approccio di Jil Sander al maglione, pensato per essere a pelo corto e impreziosito da un disegno colorato che richiama sia la geometria sia l’astrattismo. Il minimalismo resta intatto, esplorando però nuove mete che non escludono la semplicità rarefatta tipica del marchio. Semplice, a modo suo, è anche il maglione a collo alto, altissimo di Dolce&Gabbana, che fa delle trame spesse e delle righe larghe la propria cifra stilistica riconoscibile a distanza di chilometri.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Jil Sander FW25-26

Maglione invernale da uomo: come indossarlo in modo cozy

Per indossarlo bene basta solo un po’ di ingegno, ossia di abilità nell’unirlo ai capi e agli accessori giusti. Inserito dentro i pantaloni o i jeans, con cintura (o più cinture) in vista, comunica un’idea di casualness sofisticata. Poi, diventa subito chic se abbinato a tessuti liquidi, indumenti eleganti come la cravatta e la camicia, elementi complementari al vestiario tipo le maxi bag adesso tanto di tendenza per l’uomo. L’importante è coprirlo con un capospalla pesante: cappotto lungo, montone e pelliccia eco, giacconi in pelle vintage. Piace perché salva il look e tiene caldi per tutto l’autunno e l’inverno, diventando un vero alleato durante le tempeste – con l’aiuto del resto del guardaroba. Confortevole, appunto.