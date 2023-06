Pitti Uomo 104: a Firenze il nuovo abbigliamento formale maschile

Firenze, Fortezza da Basso, cuore nevralgico dell’eleganza della moda maschile della edizione 104 di Pitti Immagine Uomo. Protagonista, la sartoria e il nuovo formale che, nel tempo ha assunto anche connotati hi-tech. Il nuovo guardaroba maschile è un viaggio attraverso gli stili del contemporary menswear più ricercato. Un'eleganza che guarda oltre il formale - dai capispalla tecnici ai pantaloni sartoriali, dagli accessori distintivi al luxury knitwear - per una sezione che si rinnova a ogni edizione e che racconta l'attitudine disinvolta di un menswear evoluto e consapevole. L’abito ritorna nel guardaroba della primavera 2024 riscoprendo forme e tessuti, con l'ottica dei tempi e dei luoghi dove si muove l'uomo metropolitano.

La collezione KNT SS24 crea un equilibrio virtuoso tra l'abbigliamento formale e quello informale, sempre interpretato con i codici di famiglia: sartorialità perfetta e grande ricerca nei materiali. Il risultato: un look che abbina un abito in fresco lana che reinterpreta lo shape del doppiopetto con due bottoni ed un fit morbido ad un bomber oversize ispirato al mondo tecnico dello sportswear in cotone lavato, di mano morbidissima.

Blazer monopetto AT.P.CO in jersey con tasche a toppa, felpa realizzata in maglia a fantasia righe over, pantalone modello fatique in tessuto canvas, sneaker bicolore alte.

Uno dei look della collezione SS24 di Altea, qui polo in maglia con profili a contrasto in cotone organico

In occasione di Pitti Immagine Uomo, Alessandro Gherardi propone una Collezione in grado di raccontare la ricerca in fatto di innovazione e design che, con la cura sartoriale del dettaglio, caratterizza mezzo secolo dedicato al caposaldo del guardaroba maschile: la camicia. Qui, la nuova camicia custom fit con collo semi francese, in tela leggera simil-mussola a stampa Madras in stile Giappone.

L'ispirazione per la collezione Primavera-Estate 2024 di Luigi Bianchi Sartoria, nasce dal cinema e dai grandi uomini che hanno caratterizzato i film più importanti degli anni '50. Da Clark Gable a Marcello Mastroianni, sono loro la fonte di ispirazione per il nuovo classico, che si distingue per il proprio allure elegante, ma si aggiorna garantendo proposte contemporanee e senza tempo.

La collezione Giannetto Portofino SS24, una miscellanea di colori accompagnata da una grande selezione di tessuti denim presentati in vari modelli e lavaggi.

La proposta più formale e classica di Tombolini fa perno sulla visione light dell’easy to wear in cui trovano spazio giacche, abiti e shirt. Sempre l’abito, irrinunciabile, è protagonista e testimone di una rinnovata attenzione per un quiet luxury quotidiano, in cui estetica e benessere vanno di pari passo.

Un total look Distretto per la stagione SSS24 che si rinnova nella cura dei dettagli dove ogni singolo capo è studiato e progettato per essere indossato “Everytime, Everywhere”.

Nella collezione Baracuta SS24 l’introduzione di materiali lightweight rappresenta uno degli obiettivi principali per la nuova stagione, incorporandoli in molti pezzi della collezione. Sui capi classici le fantasie sono piuttosto tonali e molto delicate, mantenendo una particolare attenzione alla lavorazione dei capi in Suede. Le nuance si declinano dal tradizionale tabacco, all’oliva e sabbia, fino ai colori freschi e primaverili del turchese, del verde chiaro e dell’arancione.

La nuova collezione Avant Toi SS24 è fatta di capi di maglieria in cashmere, in cashmere e seta, lino, cotone e cotone di bouclé screziato e ancora tessuti di micro-punto stuoia, rete di lino e seta stretch. Toni neutri e colori vitaminici s’incontrano in colorazioni che ricreano l’effetto marmorizzato di muri rovinati dal tempo, macchie di colore date a mano con il pennello, capi bicolor, capi degradé e stampe in stile victorian.

La collezione SS24 di Paoloni nasce da una sofisticata ricerca tattile, dallo studio accurato di nuove vestibilità e da una meticolosa scelta del colore, una palette cromatica che cita e omaggia le sfumature caratteristiche della terra delle Marche.

Alea si lascia ispirare dal mondo dell'arte e propone una capsule in cui camicie in lino diventano tele dipinte di notti stellate e tramonti infuocati. Una mini-collezione composta da quattro capi inediti che utilizzanocolori e pattern tratti dalle meravigliose ambientazioni e paesaggi incantati dei quadri di Dall’Olio.