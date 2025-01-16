Pitti Uomo 107: gli accessori presentati a Firenze

Con Pitti Immagine Uomo 107, Firenze diventa una grande vetrina per la moda uomo dell’Autunno/Inverno 2025-2026. Tra il meglio dell’abbigliamento sartoriale, le ultime novità outdoor e le creazioni dei guest designer (come Satoshi Kuwata), anche gli accessori sono protagonisti alla Fortezza da Basso. Grandi classici reinterpretati, opere realizzate a mano, progetti green, ecco le ultime interpretazioni presentate alla fiera italiana dedicata al menswear.

Reinterpretare le icone

Must have di ogni guardaroba maschile, la Brouge derby di Green George è realizzata in pregiata pelle di vitello color cuoio. Il dettaglio di stile è una punta scura con effetto anticato, ottenuta grazie a una lavorazione manuale che rende la scarpa un pezzo unico. La suola robusta in gomma track è resistente e garantisce aderenza, rendendola perfetta per affrontare ogni situazione.





Conosciuto per l’inconfondibile penny loafer, Sebago celebra il classico mocassino, simbolo dell’eleganza formale. Le novità di stagione includono il modello Ales, caratterizzato da eleganti frange, e il modello Joe Modena, in suede con morsetto decorativo in metallo. Anche la scarpa da barca, icona della label Docksides, si reinventa. La nuova versione presenta una tomaia in pelle martellata, adatta anche alle temperature invernali.





Materiali pregiati e dettagli sartoriali caratterizzano i modelli del marchio Doucal’s, nato nelle Marche, culla dell’eccellenza calzaturiera italiana. Tra le novità della stagione, una versione bi-materiale dell’iconica stringata due fori Philadelphia. La tomaia è realizzata in vitello vegetale cerato a mano, e suede. Pellami luminosi che resistono nel tempo, pensati per esplorare le metropoli contemporanee.





Fondato nel 1885 a Montegranaro, il marchio Premiata esplora anche l’universo degli accessori e torna all’edizione 107 di Pitti Uomo con la Prima Linea di calzature, omaggio all’eccellenza nella lavorazione del cuoio. Tra le novità c’è la Derby Dino in Pelle Dark Brown, una stringata classica dall’estetica pulita, essenziale e senza tempo. Il design è impreziosito da due fibbie, posizionate sul davanti e sul retro, mentre la suola in gomma è abbondante e robusta.





La sneaker essenziale e sofisticata

Con Quite Elegance, D.A.T.E. reinterpreta il concetto di eleganza, combinando raffinatezza e modernità. Le sneakers hanno un design essenziale, ma ricco di dettagli sofisticati, che incarnano l’equilibrio tra comfort e stile. Per l’uomo, la Torneo Pure Mono Beige è la sneaker che rappresenta al meglio questo concetto di sobria raffinatezza.

Credits: D.A.T.E. Torneo Pure Mono Beige by D.A.T.E.

Con il suo profilo essenziale, esaltato dai toni neutri del beige e dai pellami di alta qualità come il suede, la Torneo Pure esprime un’eleganza discreta e senza tempo.

Il marchio di sneakers fiorentino conferma il suo heritage identitario in dialogo con la contemporaneità.

Calzature dall’anima outdoor

La passione di Superga per la montagna si esprime nel modello Alpina Duck Crazy Horse, una moderna rivisitazione della collezione Alpina. Originariamente questa calzatura era stata progettata per il trekking, con una suola carrarmato che garantisce aderenza su ogni terreno. Oggi si evolve in uno scarponcino realizzato in pelle pregiata e arricchito da un bumper in gomma, che isola e protegge il piede.





Unisce performance di alto livello e un design contemporaneo il nuovo modello Yamabushi di Flower Mountain. Questa scarpa trail running è caratterizzata da corde che creano un effetto rete che avvolge tomaia, tallone e suola. Quest’ultima, leggera ma resistente, combina EVA e gomma per assorbire gli impatti durante le escursioni. Un modello dall’anima outdoor, perfetta anche sul suolo urbano.





Sneaker senza tempo

Continua l’esplorazione dei modelli storici di Lotto Leggenda che per la FW25/26 propone nuove declinazioni di Losanga ’76. Ispirata alla vittoria dell’Italia nella Coppa Davis del 1976, questa sneaker bianca in pelle è chic come i modelli visti sui campi da tennis dell’epoca. Il suo look pulito e raffinato, rivela un dettagli che si fa notare. L’iconica Losanga che richiama la storia del brand, è reinterpretata in formato oversize.





Per gli amanti del colore, invece, Valsport propone contrasti cromatici d’ispirazione streetwear e tonalità sofisticate e naturali ispirate alla terra. Arancio, verde, blu, rosso e bordeaux si mescolano nella sneaker Start Ripstop, dall’estetica urbana e dinamica. A dare tridimensionalità al design è anche l’abbinamento di materiali dalla texture diversa, come la pelle e il suede, su una tomaia in nylon tecnico super resistente.





Accessori dal design innovativo

Per tutti gli appassionati di motori, e non solo, Piquadro presenta la prima capsule collection realizzata in collaborazione con Ducati. Dalla perfetta unione tra design avanzato e funzionalità nascono due zaini roll-top in tessuto gommato e tre trolley, contraddistinti dal distintivo colore rosso Ducati. Dei trolley, due sono in policarbonato e uno è in alluminio, prodotto in edizione limitata e numerata di soli 300 pezzi.





Scultore della pelle, Fernando Bonastre combina volumi nuovi e linee clean. Creati a Parigi e realizzati a mano in Spagna, gli accessori del brand esaltano la bellezza intrinseca dei pellami, per un risultato senza tempo. Costruzioni tridimensionali e cuciture donano volume alle superfici lisce e monocromatiche, nei toni naturali. Così nascono borse dallo stile minimale, dalle forme morbide, essenziali e disinvolte.





Il dettaglio di stile

BD Eyewear festeggia il suo decimo anniversario con una capsule collection che rende omaggio agli occhiali più iconici del brand. Solo 100 montature numerate, suddivise tra i modelli Welt e Cord, rivisitati con dettagli preziosi. Le aste sono mostrano un’anima in metallo, mentre le lenti sono in vetro sfumato, grigie per il Welt 10Y e verdi per il Cord 10Y. La montatura in acetato è nera, tonda o leggermente squadrata, minimale ma personale.





Una giacca esprimere al massimo la sua eleganza quando si arricchisce di dettagli e accessori preziosi. Per questo, Caruso, marchio di sartoria italiana, collabora con Villa Milano, storica gioielleria meneghina, per creare una spilla da revers, ispirata allo scarabeo, e una coppia di gemelli. Veri e proprio gioielli in lapislazzuli e oro giallo 18 carati, realizzati a mano nel laboratorio di Villa Milano in Brera esclusivamente per i clienti Made To Measure Caruso.