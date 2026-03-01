Sanremo 2026, i look della finale: tutti gli outfit tra conferme e delusioni

E anche questo Sanremo è giunto al termine. La serata finale della 76° edizione del Festival della canzone italiana si è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci e l’annuncio di Stefano De Martino come conduttore di Sanremo 2027 (speriamo bene, ma intanto già si è presentato in giacca talare e testa bassa). Noi siamo qui infatti per parlare di moda, quella vista sul palco in questa serata conclusiva. Tra chi ha tirato fuori l’artiglieria pesante, chi è arrivato con il maglioncino della nonna e chi ha deciso di salutare a piedi nudi, ecco cosa ci hanno lasciato i look dell’ultima notte.

I look dei cantanti nella finale di Sanremo 2026

Sal Da Vinci

Getty

Smoking con giacca bianca e papillon nero, completato da due anelli di diamanti da 21.000 euro che brillavano sotto i riflettori. Sembrava sul punto di sposarsi, e in effetti è stato così. Ha detto “Per sempre sì” all’Ariston e se l’è portata all’altare (la vittoria si intende). Qualcuno l’ha paragonato a un traiteur di lusso, e in effetti quel bianco total look evocava un po’ il catering da ricevimento di prima fascia. Ma era la mise più adatta a lui, l’unica con cui poteva vincere Sanremo. Perfetto nel suo essere sopra le righe, profondamente radicata nella sua cifra identitaria napoletana, e sorprendentemente vincente.

Chiello

Courtesy Getty Images

Doppiopetto nero, revers larghi in raso, cravatta bordeaux sul petto. È il trionfo del goth tailoring: quel mix tra funerale vittoriano e aura punk che solo lui sa portare. La rosa nera sul petto? Quella è lì per ricordarci che Chiello, anche quando è elegante, resta un poeta maledetto. Fragile e potente, dicevamo alla terza sera. Confermiamo.

Sayf in Moschino

Courtesy Getty Images

Secondo classificato, ma per noi è stato uno dei più “giusti” dell’intero Festival di Sanremo di quest’anno. Total white con un dettaglio “rete da pesca” appeso al fianco, questo il look scelto per la finale. Un custom Moschino. Un outfit per chi ha capito che la moda è un gioco, e se giochi con ironia, vinci comunque. Anche se sei secondo.

Tredici Pietro

Courtesy Getty Images

Doppia cravatta, doppia coolness per Tredici Pietro. Per la finale, ha scelto la sincerità al posto della compostezza in un look custom fitmato Vespa: camicia a righe chiare volutamente imperfetta, maniche morbide, postura sciolta. Protagoniste della mise del look sono le due cravatte sovrapposte; e poi i pantaloni scuri in pelle, a riportare tutto a terra: materia, fisicità, presenza. Outfit più adatto ai festini che all’ultima serata di Sanremo, ha scritto qualcuno. Noi non potremmo essere più in disaccordo.

Leo Gassmann in A|X Armani Exchange

Courtesy Getty Images

Per la finale Leo Gassmann ha optato per un classico: A|X Armani Exchange total black con camicia dai luccichii. Elegantemente noioso, sì. Ma non si può certo dire che non abbia sperimentato nelle precedenti serate, tra scollature vertiginose e look da prof di filosofia.

Fulminacci in Ami Paris

Courtesy Getty Images

Sempre in AMI Paris, per l’ultima sera ha tirato fuori il completo buono: gilet, giacca doppiopetto in lana vergine con revers in raso, pantaloni taglio classico. Poteva essere noioso, poteva essere pesante. Su di lui, invece, risultava leggero, perfetto, come se quel vestito lo aspettasse da sempre. Lo stylist Michele Potenza ha fatto un lavoro straordinario con lui dall’inizio alla fine: coerente, adorabile, mai una nota stonata. Alla fine ha vinto il Premio della Critica Mia Martini, e ci sta tutto. Perché Fulminacci ha dimostrato che a Sanremo si può essere eleganti senza diventare statue, e si può essere sé stessi senza dover gridare.

Dargen D’Amico in Mordecai

Courtesy Getty Images

Oramai, arrivati alla fine, ci siamo arresi con lui. Sembrava tutto perfetto, il look sopra impeccabile. Poi… zoom sui piedi. Era scalzo. Il motivo? Dieci punti al FantaSanremo, mica noccioline. Il look, sempre di Mordecai, di per sé era molto più sobrio di quello a cui siamo stati abituati in questa settimana di follie sartoriali. Se non fosse stato per i piedi scalzi e gli occhiali Swarovski da esploratore intergalattico, non l’avremmo nemmeno riconosciuto. Alla fine si è piazzato 27esimo , ma poco importa. Dargen è stato l’unico capace di farci guardare il palco fino all’ultimo secondo chiedendoci “ma cosa combina adesso?”.

Michele Bravi in Antonio Marras

Courtesy Getty Images

Anche per l’ultima sera, fedelissimo ad Antonio Marras. Giacca ricamata con perline che brillavano come piccole luci sotto i riflettori, pantaloni larghi che cadono con quella gravità elegante che ormai conosciamo bene. Coerente con il suo stile per tutte le serate, e meno male. In un Festival dove molti hanno cambiato look come si cambia canale, Bravi ha tenuto la rotta con la sicurezza di chi sa chi è e, soprattutto, di chi non ha bisogno di dimostrarlo. Lo styling di Susanna Ausoni è stato un filo rosso (anzi, nero) che ha attraversato l’intera settimana senza mai spezzarsi.

Luchè in Louis Vuitton

Courtesy Getty Images

Prima di questo Sanremo non ci eravamo mica accorti dell’ossessione di Luchè per i maglioncini. Per la finale è salito sul palco con l’abito scuro, blazer doppiopetto, e sotto quel pullover a V con lo scollo decorato di pietre e cristalli. Di Louis Vuitton, ça va sans dire. Più sobrio di tutte le altre sere, effettivamente. Ma non la nostra mise preferita, onestamente.

Samurai Jay

Courtesy Getty Images

Quello della finale è il suo look che abbiamo preferito. Dopo i tentativi un po’ forzati della prima sera, il total white senza anima della terza, e i glitter che non gli appartenevano, ieri sera ha trovato la quadra. A prescindere dal fatto che possa piacere o no, questa volta, in questo abito in velluto dalla giacca sbrilluccicante, sembrava più sé stesso.

LDA & Aka7even in Pence1979

Courtesy Getty Images

Perfettamente coordinati in pelle nera dalla testa ai piedi, vestiti ancora una volta da Pence1979 con la supervisione di Ylenia Puglia. LDA con giacca lunga e cravatta a maglia di ferro. AKA7EVEN con giacca corta, più sbarazzino ma sempre dentro il personaggio. Stivaletti e occhiali da sole per entrambi, perché a Sanremo il sole non tramonta mai (o forse sì, ma chi se ne frega). Sono amici nella vita, vivono insieme a Posillipo, e si vede: solo due che si vogliono bene possono vestirsi uguali senza fare la figura dei gemelli diversi. Per tutte le serate sono stati tra i più continui, tra i più credibili, tra i pochi che non hanno sbagliato un colpo.

Fedez & Marco Masini

Courtesy Getty Images

Questi outfit non sono un ‘male necessario’, potevamo benissimo farne a meno. Lo avevamo detto durante la settimana, lo confermiamo alla fine. Una tristezza continua, un deserto nero che ha attraversato tutte le serate senza mai una scossa. Quando il profilo basso funziona a livello musicale (quinti in classifica, primo posto su Spotify) ma fallisce completamente sul fronte moda, c’è qualcosa che non torna. Ma siamo sicuri a loro vada bene così

J-Ax

Courtesy Getty Images

Sempre in versione cowboy cattivo: tutto nero con frange, cappello classico e bolo tie intrecciato. L’entusiasmo del primo giorno è scemato, inutile negarlo. Quella sorpresa iniziale di vederlo con mide e bastone da sceriffo si è trasformata in consuetudine, e alla lunga anche il Far West stanca. Però bisogna dargli atto di una cosa: è stato coerente. Dall’inizio alla fine, J-Ax ha tenuto il personaggio senza sbandare, senza tentennamenti. L’orchestra lo ha omaggiato con cappelli da cowboy mentre cantava “Italia starter pack” , e lui ci credeva così tanto che quasi quasi ci ha fatto credere anche a noi.

Francesco Renga in Canali

Courtesy Getty Images

Difficile sbagliare in Canali. Difficile anche stupire, però. Per la finale Francesco Renga ha scelto un completo nero con revers brillantinati e quella bandana chiusa da un anello gioiello che gli dava un’aria da final boss. Elegante, sì. Perfetto, anche. Ma fra qualche giorno ce ne saremo già dimenticati.

Tommaso Paradiso in Emporio Armani

Courtesy Getty Images

Per la finale Tommaso Paradiso ha fatto lo sforzo di lasciare a casa la maglia della salute. E noi lo ringraziamo. Completo nero Emporio Armani con camicia bianca e bottone rigorosamente slacciato, perché non vogliamo mica essere troppo formali. Molto bella la spilla, l’unico vezzo in un mare di sobrietà. E possiamo dirlo? Ci stava, dai. Dopo una settimana a vederlo in bilico tra il nonnino hipster e il vicino di metropolitana, alla fine ha trovato il punto d’incontro.

Nayt in Tommy Hilfiger

Courtesy Getty Images

Prima volta sul palco dell’Ariston, e per Nayt poteva andare peggio. Elegante, raffinato, senza infamia e senza lode. Lo stylist è Kristi Veliaj, e l’intenzione era chiara: portare la sua essenzialità rap in un contesto che richiedeva formalità senza tradire sé stesso. Missione più o meno riuscita. Questo look Tommy Hilfiger, la giacchetta nera con zip e quei guantini di pelle senza dita hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Noi siamo più morbidi: per essere il suo primo Festival, non se l’è cavata male. È il look da ragazzo che scrive canzoni, non da star. Il che non è necessariamente un male.

Enrico Nigiotti in Barena Venezia

Courtesy Getty Images

Se ci fosse un premio per gli outfit più uguali tra loro, questo andrebbe a Nigiotti. Con lui abbiamo fatto davvero fatica in questa settimana, e ci viene da dire: meno male che è finita. Dalla prima all’ultima sera, il suo armadio è rimasto inchiodato allo stesso concetto di eleganza, senza mai una variazione, senza mai un guizzo, senza mai quel minimo scarto che ti fa dire “oh, finalmente ha cambiato abito”. Barena Venezia lo ha vestito per tutto il Festival, ma alla fine più che vestito sembra averlo nascosto.

Eddie Brock in Luigi Bianchi Flirt

Courtesy Getty Images

Per la finale ha scelto un abito nei toni del burgundy, intenso e teatrale. Rever in raso a scialle e abbottonatura laterale studiata su misura per valorizzare la figura. Il brand è Luigi Bianchi Sartoria, marchio che di certo sa il fatto suo e che lo ha vestito per tutto il Festival. Peccato non ci abbia mai convinto del tutto. In finale ha provato a rifarsi, ma secondo noi sulla moda Eddie Brock ha ancora tanto da fare. Il vestito c’è, l’intenzione pure. Manca solo lui.