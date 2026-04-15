Sushisamba Milano: dentro Torre Velasca apre il ristorante dove la cena diventa nightlife
Non solo sushi: tra DJ set, cocktail e atmosfera elettrica, il format globale debutta in città e cambia le regole dell’uscita milanese
Milano non ha solo un nuovo ristorante. Ha un nuovo modo di uscire la sera. Inaugurato lo scorso gennaio, Sushisamba arriva al primo piano della Torre Velasca e porta con sé un format che altrove funziona già da anni: si inizia seduti, si finisce in piedi, con un cocktail in mano e la sensazione di essere finiti a metà tra un dinner show e un club. Non è fine dining, non è nightlife pura. È quella zona ibrida – sempre più richiesta – dove il confine tra mangiare, bere e restare si dissolve. E sì, è esattamente il tipo di posto che Milano aspettava.
Piatti da condividere, ma pensati per farsi notare
La cucina è il punto di partenza, ma non l’unico motivo per cui si viene qui. Il mix tra Giappone, Brasile e Perù -cifra distintiva del brand- funziona perché è immediato, riconoscibile e costruito per piacere a un pubblico ampio. Sushi e sashimi convivono con ceviche agrumati, robata fumanti e piatti più strutturati come wagyu e short ribs.
Ma il vero punto è un altro: tutto è pensato per essere condiviso e soprattutto per essere visto. Dai gyoza di wagyu alle portate nei clay pot, ogni piatto ha una componente scenografica che dialoga perfettamente con il contesto. Qui anche il menu è parte dello spettacolo.
Quando la musica sale (e la cena smette di essere solo cena)
La vera differenza la fa quello che succede dopo. O meglio: mentre succede tutto il resto. DJ, percussionisti, performer. La serata prende ritmo progressivamente, senza uno stacco netto. A un certo punto ti accorgi che il volume è salito, le luci si abbassano, la gente si alza dai tavoli. È lì che Sushisamba diventa quello che promette davvero. Il bar regge il passo, con cocktail costruiti per essere riconoscibili e fotogenici, caipirinha rivisitate, distillati giapponesi, bicchieri che sembrano usciti da un set tropicale. Poi c’è la Sambaroom, più nascosta, più intima: meno esposizione, più selezione. È lo spazio che probabilmente diventerà il vero termometro del posto, quello dove capire chi c’è davvero.
Torre Velasca, simbolo di Milano che cambia (ancora)
La scelta della location è tutto fuorché neutra. Torre Velasca non è solo un indirizzo: è un pezzo di città che sta cercando una nuova identità. E Sushisamba si inserisce esattamente lì, nel momento giusto.
Dentro, il design gioca facile ma funziona: bambù, luci calde, sushi bar a vista, spazi pensati per far muovere le persone. Niente minimalismo milanese, piuttosto un’estetica internazionale che punta dritta a un pubblico globale, quello che viaggia, che riconosce il brand, che cerca esperienze più che ristoranti.
Il risultato? Un posto che probabilmente dividerà: troppo costruito per alcuni, esattamente quello che mancava per altri. Ma una cosa è certa: Milano ha un nuovo epicentro serale.