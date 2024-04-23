La Milano Design Week 2024, tenutasi da lunedì 15 a domenica 21 aprile, si è conclusa e ancora una volta la moda ne ha preso parte occupando uno spazio molto ampio e aiutando, al contempo, nella promozione dell’evento. I grandi brand del lusso si sono cimentati nell’arte del design, tra capsule ad hoc e dimostrazioni di mecenatismo a favore di artisti emergenti e altri consolidati. Un modo sia per promuoversi sia per mantenere i riflettori puntati su di sé, in maniera intelligente e colta, quando il fashion month è ancora troppo distante e le opportunità del settore non sono mai abbastanza per farsi pubblicità.

Come si è trasformata la Milano Design Week

Difatti, la settimana dedicata al design nel capoluogo lombardo si è trasformata nel corso degli anni, specie dopo l’Expo, in un incubatore sia di realtà del mondo dell’arredo sia di tutt’altro. Il risultato è un perfetto incontro tra eventi esclusivi e party a porte aperte, quindi tra un approccio elitario tipico del fashion system e uno inclusivo che coinvolge milanesi e non solo, riunendo veramente la città (indipendentemente dal fatto che i cittadini credano nel design o no). Ma vediamo tutto il meglio della moda alla Milano Design Week 2024, per ricostruire l’evento e inquadrarne i cambiamenti ovvi agli occhi di chi la vive e osserva da molto.

I migliori progetti moda alla Milano Design Week 2024