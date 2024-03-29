Tutto sullo stile di Jacob Elordi, l’Elvis di Sofia Coppola 

Jacob Elordi è l’attore del momento, e anche un’icona di stile per i giovanissimi. Nato il 26 giugno 1997 a Brisbane (Australia), ha iniziato a riscuotere un discreto successo grazie alla trilogia di film The Kissing Booth, commedie adolescenziali targate Netflix. Ma è con la serie tv Euphoria che incomincia ad essere preso sul serio dal grande pubblico, fino a recitare nel vitalissimo Saltburn. Tra un progetto e l’altro, ha sviluppato uno stile personale dal retrogusto vintage, riflesso di un processo di maturazione e realizzazione di cosa il giovane attore vuole comunicare con gli abiti. Evidentemente l’audacia e la libertà di essere sé stessi, rispettando sempre i codici dell’abbigliamento maschile “alla vecchia maniera”, quando i completi giacca e pantaloni erano un must have alla pari dei mocassini e della camicia. Elordi, infatti, unisce il nuovo al già visto, dando vita a look che mettono in dubbio cosa sia maschile e cosa femminile, facendo impazzire il web grazie al suo stile.

I must have dei look di Jacob Elordi

In poco tempo, l’attore si è aggiudicato l’appellativo di icona di stille, e in questo c’entrano anche gli accessori che da qualche anno a questa parte caratterizzano i suoi look. Le borse, ad esempio, che siano piccole o grandi, non mancano mai quando esce di casa. Può essere la borsa “Andiamo” di Bottega Veneta così come una borsetta con tracolla di Chanel o Burberry, oppure una tote bag in cotone di qualche museo famoso in tutto il mondo. Seguono, poi, gli occhiali da sole neri, simili ai Ray-Ban che hanno fatto la storia, a cui si aggiungono libri portati in mano, macchine fotografiche vintage, berretti e anche calzettoni bianchi che spuntano fuori da mocassini o scarpe più comode. Se vogliamo, pure i baffi, folti e ben curati, sono un accessorio sfoggiato da Jacob.

Jacob Elordi come Elvis Presley

L’attore è dal 27 marzo nelle sale dei cinema italiani con Priscilla, il film diretto da Sofia Coppola che assume il punto di vista della moglie della super star, distruggendo il sogno che in molti hanno creato intorno al cantante rivelatosi diverso da alcune narrazioni edulcorate e mitizzanti. La pellicola è stata presentata durante l’edizione nel 2023 al Festival del Cinema di Venezia, per cui Elordi ha sfoggiato un completo giacca e pantaloni di Bottega Veneta e uno smoking nero, impreziosito da un fiore minimalismo sul bavero della giacca, firmato Valentino, quando c’era ancora Pierpaolo Piccioli, lo stesso che ha disegnato alcuni costumi presenti nel film indosso a Jacob. Il risultato è stata una perfetta trasposizione di ciò che erano i look di Elvis, ma in maniera più lussuosa e coerente col tanto amato quiet luxury. E mentre il cantante e l’attore si scambiano i propri stili fino a diventare (quasi) simili, osserviamo alcuni dei migliori look di Jacob Elordi.

Lo stile di Jacob Elordi in 10 look