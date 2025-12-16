Natale 2025: i regali tech più desiderabili da mettere sotto l’albero (e usarli tutto l’anno)

Dallo smartwatch per sportivi audaci alle cuffie abbinate alla borsa per chi cura ogni dettaglio, passando per notebook potenti, beauty device hi-tech e accessori gioiello, la nostra selezione premium mette insieme innovazione e carattere. Ecco 10 idee vincenti per il Natale 2025: regali tech belli da vedere, piacevoli da usare e destinati a durare nel tempo.

Cuffie e borsa a tracolla in un dialogo di stile

Per chi vuole portare la musica sempre con sé e ama i dettagli di stile. Nuovissime e in edizione limitata, le cuffie Dyson OnTrac abbinate alla borsa a tracolla Porter sono il regalo tech & fashion perfetto per il Natale 2025, con un’estetica urban chic che parla il linguaggio della città contemporanea. L’ingegneria d’avanguardia britannica si unisce all’artigianalità giapponese dal gusto minimalista in una collaborazione che mette in dialogo tecnologia e cultura del design.

Dal design compatto e dalle finiture alla moda, le cuffie Dyson OnTrac offrono un’esperienza audio in movimento fluida, lasciando i rumori al di fuori. Grazie alle linee ergonomiche, addosso sono confortevoli e funzionali. I cuscinetti in schiuma di alta qualità e i bracci cardanici multi-pivot alleviano la pressione sulle orecchie.

Quando si vuole terminare l’ascolto, le cuffie possono essere riposte nel porta-cuffie montato all’esterno della borsa Porter, creato appositamente per questa partnership, per un trasporto sicuro e pratico. Realizzata in materiali idrorepellenti di qualità, ogni bag è accompagnata da un Dyson OnTrac tech slice, ovvero un’etichetta in resina che racchiude componenti, materiali e schizzi di OnTrac, incisa con il numero dell’edizione limitata.

Dalla silhouette compatta e colorazione blu navy, la borsa presenta i caratteristici accenti arancioni e kaki di Porter. La palette è stata selezionata da Jake Dyson, ispirata all’estetica streetwear contemporanea e ai colori di OnTrac. In questo dialogo costante tra i due marchi, i padiglioni delle cuffie sono impreziositi da un’incisione laser dell’emblema Porter.

Lo smartwatch per sportivi ed escursionisti

Ecco il regalo tecnologico perfetto per gli escursionisti più audaci o per gli sportivi salutisti che vogliono tenere sotto controllo le loro prestazioni e lo stato di forma. Dal design essenziale e agile, lo smartwatch Pixel Watch 4 è il compagno da polso che monitora incessantemente fitness e salute. Ha oltre 50 opzioni di allenamento, tra cui pickleball e basket. Anche quando ci si dimentica di iniziare la rilevazione del training, grazie all’intelligenza artificiale l’orologio classifica automaticamente l’attività, inviando quindi un riepilogo, così da non perdere mai le statistiche.

L’orologio sorveglia il sonno, rileva la temperatura cutanea, dà dati in tempo reale mentre si è in bici, traccia in maniera accurata il percorso della corsa, sia che si sia in centro città, sia che si gusti un’escursione in mezzo a un fitto bosco.

Pixel Watch 4 è anche il primo smartwatch a supportare la comunicazione satellitare autonoma, grazie al processore Snapdragon W5 Gen 2. In caso di necessità, è così possibile chiedere e ricevere soccorso anche fuori dalla rete elettrica.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, ha un display bombato Actua 360, dalle cornici sottilissime, che facilita la leggibilità. Molto luminoso, da 3000 nit, è facile da consultare anche alla luce diretta del sole.

La batteria? Ha un’autonomia di 30 ore per il modello da 41 mm e di 40 ore per quello da 45 mm.

La maschera Led per la cura della pelle

Non bisogna essere fanatici del beauty per apprezzare una maschera Led per il viso, ormai rituale domestico per la cura della pelle che non conosce sesso, da abbinare alla skincare routine. La Maschera TheraFace di Therabody è una delle più avanzate.

Con 648 luci rosse, rosse/infrarossi e blu, è clinicamente testata e approvata dai dermatologi. Efficace anti-aging, usata con costanza rassoda e leviga la pelle, riduce le linee di espressione e le macchie scure, migliorando l’uniformità del tono cutaneo.

L’energia luminosa emessa dalla Maschera TheraFace stimola il ringiovanimento epidermico, favorendo un generale miglioramento della pelle. Rende il volto più radioso, dando un aspetto complessivo di benessere.

La si può indossare mentre si legge un libro o si svolge qualche semplice mansione in casa. E intanto, si gode di un massaggio a vibrazione delicato sul viso e sul cuoio capelluto, da relax doppiamente benefico. Per il Natale 2025 alle porte, è il regalo tech perfetto per chi ama prendersi cura di sé. Per donare una coccola di bellezza.

Gli auricolari che brillano di Swarovski

Gli auricolari sono anche un gioiello, in giochi di luce e brillii. Sono i moto buds loop with crystals by Swarovski, intrigante connubio tra tecnologia innovativa e l’artigianalità più regale. Pur essendo così essenziali e di minimo ingombro sulle orecchie, con loro addosso è impossibile passare inosservati. Sono infatti impreziositi da cristalli dall’inconfondibile taglio Swarovski, scintillati e seducenti.

Dal design così raffinato, gli auricolari di Motorola hanno prestazioni audio premium grazie alle funzionalità Sound by Bose, gli esperti in fatto di acustica. I driver ironless da 12 mm restituiscono note o voci nitide.

Offrono suoni cristallini e un bilanciamento compiuto nelle varie esplorazioni musicali. Il sistema a doppio microfono con tecnologia Crystal Talk AI e sensori di rilevamento della voce assicura una comunicazione confortevole nelle telefonate, filtrando i rumori di sottofondo.

Leggeri ed ergonomici, moto buds loop with crystals by Swarovski hanno una vestibilità sicura e comoda. Garantiscono fino a 8 ore di autonomia. In più, la custodia completamente carica la estende fino a 37 ore.

Tra i regali tech più desiderabili del Natale 2025, sono disponibili nelle colorazioni esclusive French Oak e Ice Melt curate da Pantone.

Il notebook per gamer raffinati

Linee eleganti, color niveo da inverno di brina e ghiaccio, il Legion 7i Gen 10 è il pc da gamer di Lenovo pulito e raffinato eppure… dalla potenza di fuoco e battaglie. In un sorprendente Glacier White, unisce la purezza dell’alluminio a un’aggressività di prestazioni, per il gioco, sì, ma anche per il lavoro.

Equipaggiato con Intel Core Ultra e Nvidia RTX serie 50, Legion 7i Gen 10 promette performance estreme per rendering complessi e gaming.

Il display da gaming Oled PureSight offre uno streaming molto nitido, dove ogni dettaglio è esaltato da colori vibranti.

Il suo cuore pulsante è l’innovativo Legion AI Engine+. Insieme al sistema di raffreddamento Coldfront: Hyper, rende fluida ogni sfida, anche la più serrata.

L’esperienza di gioco, immersiva e senza interruzioni, è supportata dalla tastiera Legion TrueStrike RGB anti-ghosting e dalla connettività WiFi 7.

Dalla webcam IR con Windows Hello all’audio Nahimic, ogni componente è pensato per rendere quanto più godibile ogni duello o corsa contro il tempo, ma anche per un’efficienza a 360 gradi per professionisti esigenti. Un pc progettato per lunghe sessioni lavorative o ludiche, dal look distintivo e glaciale.

L’action cam per catturare avventure e quotidianità

Per filmare le imprese in sella a una bici in downhill o per immortalare scorci urbani con le luci della city che pitturano l’ambiente attorno. L’action cam Osmo Action 6 è il regalo di Natale perfetto per i creativi dinamici, in cerca di immagini sempre più coinvolgenti.

Nuova nata di DJI, azienda specializzata in droni civili e fotocamere creative, è un’action cam tutto-in-uno che ridefinisce la fotografia d’azione. È infatti la prima action cam a offrire un’apertura variabile, con un intervallo da f/2,0 a f/4,0. Supera il tradizionale design ad apertura fissa, permettendo di scegliere tra diverse modalità di apertura, a secondo dello scenario innanzi.

Anche quando l’illuminazione è scarsa, le prestazioni sono ottimali. È dotata del sensore Cmos quadrato personalizzato DJI da 1/1,1 pollici e di ampi pixel fusi da 2,4 μm, per immagini al top.

Tra le varie modalità, è affascinante quella Effetto stella: le luci della città si trasformano in effetti stella, dando un tocco magico alle scene metropolitane ben illuminate.

Osmo Action 6 supporta anche la registrazione video fino a 4K/120fps nel formato 4:3. Le riprese sono chiare e dettagliate anche in luoghi estremamente bui.

La soundbar per un’atmosfera natalizia avvolgente

L’effetto cinema risuona nel salotto di casa con la soundbar Arc Ultra. Dalle linee raffinate e slanciate, la barra audio per tv di Sonos alloggia al suo interno 14 speaker, posizionati in modo da diffondere i suoni con precisione in tutta la stanza. Grazie al loro profilo ellittico, proiettano i suoni con qualsiasi angolazione. Riproducono l’intera gamma di frequenze audio, dagli alti più nitidi ai bassi più profondi e potenti. Per un audio spaziale avvolgente.

Il woofer Sound Motion consente di offrire un’esperienza audio bilanciata e di impatto. Riproduce le basse frequenze senza vibrazioni meccaniche, così da ridurre al minimo le distorsioni.

Dalla struttura piatta minimalista, la soundbar Arc Ultra racchiude in un singolo involucro quattro motori leggeri distribuiti e un altoparlante bicono force-canceling con bobine mobili. La tecnologia Dolby Atmos crea un campo sonoro coinvolgente e tridimensionale.

Montata a parete, abbinata al televisore, produce un effetto elegante, tutt’altro che impattante. È il regalo tech giusto, per questo Natale 2025, per chi vuole vivere un home theater entusiasmate, con un tocco di stile.

L’asciugacapelli super rapido dal cuore digitale

Anche l’asciugacapelli è digitale con Remington, brand specializzato nella cura personale e del corpo. Il nuovo AIRvive EC8930 è un phon di ultima generazione dalla potenza eccezionale, in grado di dare una migliore velocità dell’aria e pressione. Il consumo energetico? Inferiore a quello di un phon classico. È il regalo tech alternativo del Natale 2025.

Grazie al motore digitale che gira velocissimo, a 110 mila giri al minuto, promette un’asciugatura super rapida. Leggero e compatto, AIRvive è comodo da maneggiare.

Sono dodici le combinazioni di calore e velocità tra cui si può scegliere: tre le velocità, quattro le temperature, compresa l’utilissima ComfortPLUS che alterna aria calda e aria fredda, così da avere la giusta delicatezza sul cuoio capelluto.

La funzione Memory consente di utilizzare il phon nella modalità desiderata ogni volta che se ne ha bisogno. Gli accessori, ovvero il concentratore stretto e il diffusore, sono con attacco magnetico.

Il phon è dotato di tecnologia ad aria ionica e micro particelle che si attivano con il calore e che vengono rilasciate sui capelli tramite il flusso d’aria, per una duratura protezione anti-crespo. Il sensore termico di protezione regola di continuo la temperatura dell’aria, proteggendo la chioma dai danni del caldo estremo.

La fotocamera splendidamente vintage

Sembra una macchina fotografica a pellicola, bella e vintage, e invece è una fotocamera digitale leggera e compatta per catturare ogni momento della giornata con un’estetica d’altri tempi. È la Fujifilm X-T30 III, per fotoamatori che guardano al futuro con il passato nel cuore.

Dal peso di appena 378 grammi, è comoda da portare a spalla o in borsa, pronta da utilizzare in ogni istante in cui l’ispirazione bussa.

Dotata di un sensore X-Trans CMOS 4 retroilluminato da 26,1 megapixel e del processore di elaborazione delle immagini X-Processor 5, riesce a immortalare la quotidianità con finezza di dettagli.

Perfetta per chi ama la fotografia ma è alle prime armi, grazie alle Simulazioni Pellicola Fujifilm offre immagini dalle tonalità ispirate alle pellicole fotografiche Fujifilm. Consente di esplorare un’ampia esperienza fotografica, centrando look d’antan intriganti anche se non si padroneggia una buona conoscenza tecnica.

Grazie a Fujifilm X-T30 III, si può scegliere i propri colori e il proprio stile, creando look personalizzati. Con l’Effetto Grana, poi, si può aggiungere una grana naturale alle foto, dalle texture più delicate all’aspetto granuloso delle tradizionali pellicole ad alta sensibilità Iso.

La fotocamera è disponibile nelle colorazioni Black, Charcoal Silver e Silver.

Leica Cine Play 1: il cinema secondo il Bauhaus

Compatto, essenziale, pensato per essere messo sotto l’albero tanto quanto esposto in salotto. Leica Cine Play 1 è il proiettore laser 4K smart che trasforma l’home cinema in un’esperienza da veri amanti del grande schermo.

Realizzato in alluminio e vetro, si ispira apertamente alla scuola Bauhaus, con un linguaggio visivo fatto di equilibrio, proporzioni e funzionalità senza tempo. Progettato per adattarsi a contesti diversi – dalla casa allo studio creativo – è leggero, facilmente trasportabile e capace di trasformare qualsiasi ambiente in una sala di proiezione domestica, con immagini nitide e profonde anche su diagonali importanti.

Non è solo tecnologia, ma un’estensione naturale dell’estetica Leica: rigorosa, colta, duratura. Un regalo di Natale che va oltre l’idea di gadget, perfetto per chi ama il cinema, le serate di visione condivise e gli oggetti di design destinati a restare nel tempo.