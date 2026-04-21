Apple senza Tim Cook: il nuovo CEO e la sfida più difficile degli ultimi 20 anni

Per la prima volta dal 2011, Apple si prepara a vivere senza Tim Cook. E no, non è solo un cambio di poltrona. Il 20 aprile 2026 Apple ha ufficializzato una transizione che in realtà era nell’aria da tempo: Cook lascerà il ruolo di CEO entro l’anno, con un passaggio ordinato, interno, quasi chirurgico. Resterà come executive chairman, quindi non sparisce davvero. Ma non sarà più lui a decidere il ritmo quotidiano dell’azienda. Ed è questo che cambia tutto.

Quando prese il posto di Steve Jobs, nel 2011, Apple valeva circa 350 miliardi di dollari. Oggi viaggia stabilmente sopra i 3.000 miliardi, con picchi che hanno sfiorato i 4.000. Cook non è stato il CEO della rivoluzione. È stato quello della trasformazione silenziosa. Ha preso un’azienda iconica e l’ha resa una macchina globale: supply chain perfetta, margini altissimi, una capacità di execution che nel tech semplicemente non esiste altrove. iPhone è diventato un ecosistema chiuso e potentissimo. I servizi – App Store, iCloud, Apple Music – sono diventati una seconda gamba da oltre 100 miliardi l’anno. E poi Apple Watch, AirPods. Prodotti che non hanno “cambiato il mondo” come l’iPhone, ma hanno fatto qualcosa di diverso: hanno reso Apple inevitabile nella vita quotidiana.

John Ternus: il CEO che non doveva essere famoso

Al suo posto arriva John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple e indicato come il principale successore di Tim Cook. Non è un nome da keynote. Non è un volto da copertina. Ed è esattamente per questo che è stato scelto. Entrato in Apple nel 2001, Ternus è uno di quelli cresciuti dentro l’azienda senza mai uscirne davvero. Ha lavorato su iPhone, iPad e Mac, ed è stato tra i protagonisti della transizione ai chip Apple Silicon, uno dei passaggi tecnologici più riusciti e meno raccontati della storia recente di Cupertino. All’interno è considerato uno dei manager più solidi, con un profilo tecnico e operativo più che mediatico. Uno di quelli che non costruiscono narrativa, ma prodotti. Dentro Apple è considerato uno che consegna. Fuori, quasi nessuno lo conosce. E qui sta il punto. Apple non ha scelto un visionario, ha scelto un costruttore. John Ternus è indicato come successore (e non ancora CEO effettivo). È il terzo CEO della storia di Apple. Ma è il primo che arriva in un momento in cui non c’è più una direzione ovvia da seguire.

Il problema non è la successione. È il momento

Il cambio al vertice arriva in un momento che, a guardarlo bene, è tutt’altro che tranquillo. Negli ultimi anni Apple ha continuato a crescere, a macinare utili, a dominare. Ma sul fronte percezione – quello che conta davvero nel lungo periodo – qualcosa si è incrinato. L’innovazione è diventata incrementale. Gli aggiornamenti prevedibili. Funziona tutto, ma sorprende meno. Poi c’è l’intelligenza artificiale. Mentre Microsoft e Google stanno riscrivendo le regole del gioco, Apple è rimasta più prudente sull’intelligenza artificiale. Una scelta strategica, forse. Ma che oggi presenta il conto. Il risultato è che oggi, per la prima volta da anni, Apple non sta guidando la conversazione tecnologica. E questo, per Apple, è un problema.





La vera sfida: tornare a rischiare

C’è poi il tema prodotti. Vision Pro ha aperto una nuova categoria, ma non è (ancora) diventato“l’iPhone del futuro”. Serve qualcosa di nuovo. Non necessariamente subito, ma serve. Perché Apple ha costruito il suo mito su una cosa precisa: anticipare. Non inseguire. Cook ha costruito la Apple più ricca della storia. Ternus dovrà costruire la più coraggiosa. Ed è una differenza enorme. Per anni Apple ha vinto grazie alla perfezione. Ora quella perfezione rischia di diventare un limite. Perché il prossimo ciclo – AI, nuovi dispositivi, nuove interfacce – non premia chi esegue meglio. Premia chi osa per primo. E qui la domanda è inevitabile: Apple è ancora quell’azienda?

La presenza di Tim Cook come executive chairman garantirà stabilità. Nessuna rivoluzione interna, nessun cambio brusco. Tutto molto Apple. Ma sotto la superficie, il cambio è profondo. Per la prima volta dopo oltre un decennio, Apple non sta solo difendendo la sua posizione. Sta cercando di capire quale sarà la prossima. E questa volta non basterà essere impeccabili.