Il boutique hotel più esclusivo di Parigi è nascosto nel Faubourg Saint-Honoré

Nel cuore dell’elegante Faubourg Saint‑Honoré, a un passo dalle vetrine delle maison più ambite e dai grandi boulevards parigini, l’hotel Marquis Faubourg Saint‑Honoré si presenta come un rifugio di lusso discreto, lontano dai cliché dell’hôtellerie tradizionale. Qui non si tratta semplicemente di dormire bene: si tratta di vivere un’esperienza parigina completa, che mescola storia, design, comfort, gastronomia e quel tocco di autenticità che distingue i luoghi memorabili. Ogni suite racconta una storia, e ogni dettaglio -dai tessuti agli oggetti d’arte alle pareti- è pensato per sorprendere, creando un’atmosfera che invita a fermarsi e respirare Parigi in modo unico.





La magia di un hôtel particulier trasformato

Appena varcata la soglia in Rue d’Anjou, si percepisce subito che il Marquis non è un hotel come tutti gli altri. Ospitato in un hôtel particulier del XVIII secolo, legato all’aristocrazia francese dell’epoca, conserva ancora facciate nobili, boiserie originali, camini in marmo e un cortile interno che raccontano secoli di storia parigina.

Questa eredità si riflette nei piccoli piaceri quotidiani: arredi scelti uno a uno, stanze ampie e silenziose, corridoi e spazi comuni che invitano a fermarsi, leggere o osservare il quartiere. Non è un luogo rumoroso né ostentato, ma elegante nella maniera più autentica come dovrebbe essere un indirizzo nel Faubourg.

L’hotel conta 15 camere e suite, tutte diverse tra loro, alcune con terrazze private o viste sul cortile interno, altre con angoli lounge per il relax dopo una giornata tra musei e boutique. L’affiliazione a Small Luxury Hotels of the World (SLH) sottolinea la filosofia di ospitalità su misura: concierge poliglotta, colazioni gourmet in suite, trattamenti benessere personalizzati e un servizio discreto che lascia libertà totale all’ospite.





Design, posizione e lifestyle: Parigi a portata di mano

Il cuore estetico dell’hotel nasce dalla visione dell’architetto Michele Bönan, che ha reinterpretato l’eredità storica con raffinatezza contemporanea e artigianalità couture. I materiali — dal legno naturale al marmo — dialogano con palette calde e arredi selezionati con cura, creando ambienti eleganti, accoglienti e sorprendenti.

Il lusso qui non è ostentazione: si percepisce nella morbidezza dei tessuti, nella qualità degli arredi e nella cura di ogni spazio, trasformando ogni suite in un vero pied-à-terre parigino.

La posizione è il suo ritmo: nell’VIII arrondissement, a pochi minuti da Place de la Concorde, Champs‑Élysées, Galeries Lafayette e Jardin des Tuileries, permette di esplorare Parigi a piedi, dalla moda all’arte, dai ristoranti gourmet ai caffè storici. Pur trovandosi nel cuore della città, l’hotel offre tranquillità assoluta, con palestra privata aperta 24 ore, lounge intima, cocktail bar e colazione continentale servita alla carta. Un cocktail signature del bar, come il“Marquis Martini”, diventa una piccola esperienza da ricordare, mentre ogni dettaglio è pensato per creare un’esperienza completa, ideale per coppie in fuga romantica, viaggiatori d’affari o chi cerca una pausa urbana senza compromessi.