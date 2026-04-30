F1, orari GP Miami 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming

Il Mondiale F1 2026 torna dopo oltre un mese di assenza con il GP di Miami: la prima corsa stagionale in America è diventata il quarto appuntamento iridato in seguito alla cancellazione dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita dovuta alla guerra in Iran.

Domenica scopriremo se la Mercedes continuerà a dominare con Kimi Antonelli e George Russell o se le altre scuderie sono riuscite in questo periodo di pausa a trovare soluzioni per sconfiggere le frecce d’argento.

F1 2026: GP Miami, cosa aspettarsi

Il circuito di Miami, sede del quarto appuntamento del Mondiale F1 2026, è un tracciato cittadino poco impegnativo per i freni: prepariamoci a vedere tantissimi sorpassi. La pioggia prevista per venerdì e sabato potrebbe scombussolare l’esito delle qualifiche e della sprint race.

Per la seconda volta nella stagione assisteremo alla gara sprint: venerdì si terranno le qualifiche che determineranno la griglia della sprint race del sabato e poche ore dopo i piloti disputeranno altre qualifiche per stabilire l’ordine di partenza della corsa di domenica.

Va detto, però, che partire bene qui non è importante: nelle precedenti quattro edizioni chi è scattato dalla prima fila non è mai salito sul gradino più alto del podio. Di seguito troverete un video Mercedes con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio di Miami, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.

F1 2026: Miami, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8

Venerdì 1 maggio 2026

18:30-19:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

22:30-23:14 Qualifiche Sprint (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

Sabato 2 maggio 2026

18:00-19:00 Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

22:00-23:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

Domenica 3 maggio 2026

22:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 23:30 su TV8)

F1: i numeri del GP di Miami

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.412 m

GIRI: 57

RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h26”204 – 2025

RECORD IN GARA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1’29”708 – 2023

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1h27”38”241 – 2023

F1 – I quattro piloti (e la scuderia) da seguire nel GP di Miami 2026

Jakub Porzycki/NurPhoto Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull)

La crisi di Max Verstappen non sembra avere fine: il quattro volte campione del mondo sembra non aver ancora digerito i nuovi regolamenti tecnici e la Red Bull che è stata per anni un’estensione naturale del suo talento oggi non gli restituisce più le stesse certezze.

Eppure Miami potrebbe offrirgli una via d’uscita. È una pista che ama: due vittorie, tre podi complessivi, due pole position e sempre in “top 5”.

Artur Widak/NurPhoto George Russell

George Russell (Mercedes)

George Russell arriva al Gran Premio di Miami con l’etichetta di favorito secondo i bookmaker, alla pari con il compagno Antonelli. Nonostante la maggiore esperienza rispetto a Kimi e il materiale tecnico a disposizione, il migliore del Mondiale F1 2026, il pilota britannico ha raccolto però finora una sola vittoria.

La Florida, inoltre, non è tra i suoi luoghi preferiti: qui non è mai scattato dalle prime due file e il suo miglior risultato è un terzo posto rimediato lo scorso anno.

Jakub Porzycki/NurPhoto Charles Leclerc

Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc è il miglior pilota del Mondiale F1 2026 tra quelli che non guidano una Mercedes: i due podi e il quarto posto ottenuti nelle prime tre corse stagionali raccontano un pilota che ha ritrovato una solidità che mancava da tempo.

Il driver monegasco non ha mai vinto a Miami ma questo tracciato gli ha comunque regalato due piazzamenti in “top 3” e una pole position.

Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images Lando Norris

Lando Norris (McLaren)

Lando Norris sta vivendo un inizio di stagione sorprendentemente grigio: due quinti posti come miglior risultato sono un bottino minimo per chi pochi mesi fa si laureava campione deel mondo Formula 1.

Miami, però, è un circuito che gli sorride: nelle ultime due edizioni ha portato a casa un successo e un secondo posto.

Jakub Porzycki/NurPhoto Mercedes

Mercedes

Tre vittorie nei primi tre GP: è questo il palmarès della Mercedes nel Mondiale F1 2026. La scuderia tedesca deve però ancora superare un test fondamentale: Miami, una delle piste meno favorevoli alle frecce d’argento, capaci di conquistare qui un solo podio in quattro anni.

Proprio per questo la Florida diventa un crocevia: se Antonelli o Russell dovessero imporsi anche su un tracciato che non esalta le caratteristiche della vettura la stagione potrebbe prendere una piega definitiva.

F1 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Kimi Antonelli (Mercedes) 72 punti

2° George Russell (Mercedes) 63 punti

3° Charles Leclerc (Ferrari) 49 punti

4° Lewis Hamilton (Ferrari) 41 punti

5° Lando Norris (McLaren) 25 punti

F1 2026 – La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 135 punti

2° Ferrari 90 punti

3° McLaren-Mercedes 46 punti

4° Haas-Ferrari 18 punti

5° Alpine-Mercedes 16 punti