Serie TV maggio 2026: ritorni cult, pure ossessioni e novità da vedere

Torna Berlino, il più sfrontato tra i criminali de La casa di carta, con tutto il suo carisma da antieroe. Ed ecco anche la comicità disincantata e verace di Zerocalcare e quella spietatamente onesta di Tina Fey. Nicolas Cage debutta nella serialità da protagonista in una nuova avventura Marvel. Tra le serie tv in uscita a maggio 2026 su Netflix, Prime Video e le principali reti e piattaforme, ecco quelle più attese.

Rosa Elettrica – In fuga con il nemico

Crime thriller on-the-run in sei episodi targato Sky Original, Rosa Elettrica – In fuga con il nemico è un folle viaggio ad altissimo rischio e dalle conseguenze imprevedibili.

Diretto da Davide Marengo, ha come protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Sono rispettivamente un’eroina per caso, Rosa Valera, giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, e Cocìss, baby-boss di camorra che deciderà di collaborare con la polizia.

Nel cast anche Elena Lietti nei panni del vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta.

La serie adatta liberamente l’omonimo romanzo di Giampaolo Simi. Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile.

Dall’8 maggio 2026 su Sky e in streaming su Now.

Off Campus

Dopo il successo di Heated Rivalry, la serialità affonda ancora la penna nel mondo dell’hockey su ghiaccio. Basata sui libri di Elle Kennedy e adattata a serie tv da Louisa Levy, Off Campus è la novità tra le serie tv in uscita a maggio 2026.

Ambientata in un college, racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta.

La prima stagione segue la storia d’amore tra Hannah (Ella Bright), una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett (Belmont Cameli), campione della Briar University.

Dal 13 maggio 2026 su Prime Video.

Berlino e la dama con l’ermellino

La spregiudicatezza e l’anelito di ribellione de La casa di carta tornano, con lo spin off della serie tv cult spagnola. Nuovo capitolo dello show creato da Álex Pina e Esther Martínez Lobato, vede protagonista lo sfrontato Berlino, sempre interpretato da Pedro Alonso. La location è nuova: Siviglia.

Insieme al suo complice Damián (Tristán Ulloa), riunisce la banda nella città andalusa per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l’ermellino. Ma è una messa in scena. Il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino e invece non fa altro che risvegliare il suo lato più oscuro e la sete di vendetta.

Tornano nel cast Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez. Tra le serie tv più attese di maggio, Berlino e la dama con l’ermellino è composta di otto episodi.

Dal 15 maggio 2026 in streaming su Netflix.

Spider-Noir

Nicolas Cage debutta nella serialità nel suo primo ruolo da protagonista. Serie live-action, Spider-Noir è basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. Racconta la storia di Ben Reilly (Cage), un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta, che a seguito di una tragedia profondamente personale, è costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

Nel cast anche Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson. Il regista vincitore dell’Emmy Award Harry Bradbeer (già dietro a Fleabag e Killing Eve) dirige i primi due episodi, di cui è anche executive producer. Oren Uziel e Steve Lightfoot sono co-showrunners ed executive producer.

Spider-Noir sarà disponibile in streaming in due modalità, “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue Full Color”, consentendo al pubblico di scegliere se guardare la serie in bianco e nero o a colori.

Dal 27 maggio 2026 in streaming su Prime Video.

The Four Seasons 2

Adattamento dell’omonimo film del 1981 scritto e diretto da Alan Alda, The Four Seasons torna con la seconda stagione. Commedia sulle relazioni di lunga data, creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, è una lettera d’amore ai matrimoni duraturi e alle amicizie di una vita.

Mentre si preparano a trascorrere un tranquillo weekend insieme, sei amici di vecchia data scoprono che tra loro una coppia sta per separarsi, una notizia che sconvolge completamente gli equilibri del gruppo composto da Kate (Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver) e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani).

La serie segue questi amici attraverso quattro vacanze distribuite nell’arco di un anno, osservando come questo improvviso colpo di scena influenzi le loro dinamiche e riporti a galla vecchi e nuovi problemi.

Dal 28 maggio 2026 in streaming su Netflix.

Credits: Emily V. Aragones / Netflix Immagine da “The Four Season 2”

Due spicci

Due spicci è la nuova serie animata di Zerocalcare. Torna l’Armadillo, l’alter ego irriverente e critico del fumettista romano. Gli dà voce, ancora una volta, Valerio Mastandrea, come nelle serie precedenti.

La trama in poche parole? Vite personali complicate e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Ma anche far aspettare Sarah, mezz’ora, non aiuta.

Nel teaser trailer si vede Zerocalcare in ritardo a un appuntamento con l’amica di sempre Sarah, che sfreccia in auto nel traffico della Capitale con accanto Armadillo che cerca di accampare scuse da rifilare: «Digli che stai a cerca’ parcheggio, che la devi mette’ bene».

Dal maggio 2026 in streaming su Netflix.