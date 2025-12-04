Mondiale F1 2025 – GP Abu Dhabi a Yas Marina: gli orari TV su Sky e TV8

Il Mondiale F1 2025 si chiude a Yas Marina con il GP di Abu Dhabi: l’ultima tappa iridata sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Chi prevarrà nel triello? Lando Norris si aggiudicherà il titolo Piloti o toccherà a Max Verstappen o Oscar Piastri? Lo scopriremo domenica.

F1 2025: GP Abu Dhabi, cosa aspettarsi

Il circuito di Yas Marina – sede del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2025 – è un tracciato poco usurante per gli pneumatici. Una corsa piuttosto particolare: inizia col chiaro e termina col buio.

Le qualifiche sono importantissime: nelle ultime dieci edizioni ha sempre trionfato chi ha centrato la pole position e solo un pilota nella storia (Kimi Räikkönen nel 2012) è stato capace di vincere senza scattare dalla prima fila. Di seguito troverete un video McLaren con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio di Abu Dhabi, gli orari TV su Sky e TV8, il nostro pronostico e le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.

F1 2025: Yas Marina, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8

Venerdì 5 dicembre 2025

10:30-11:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1)

14:00-15:00 Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport F1)

Sabato 6 dicembre 2025

11:30-12:30 Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport F1)

15:00-16:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1, differita alle 17:30 su TV8)

Domenica 7 dicembre 2025

14:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1, differita alle 17:00 su TV8)

F1: i numeri del GP di Abu Dhabi

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.281 m

GIRI: 58

RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB16B) – 1’22”109 – 2021

RECORD IN GARA: Kevin Magnussen (Haas VF-24) – 1’25”637 – 2024

RECORD DISTANZA: Lando Norris (McLaren MCL38) – 1h26’33”291 – 2024

F1 – Il pronostico del GP di Abu Dhabi

Jayce Illman/Getty Images Max Verstappen

1° Max Verstappen (Red Bull)

Quattro vittorie, sei podi totali e quattro pole: è questo l’incredibile palmarès di Max Verstappen a Yas Marina.

Il pilota olandese, reduce da nove piazzamenti consecutivi in “top 3”, ha tutte le carte in regola per salire anche domenica sul gradino più alto del podio ma per vincere il Mondiale F1 2025 deve sperare anche che Lando Norris non chiuda nelle prime tre posizioni.

Jayce Illman/Getty Images Lando Norris

2° Lando Norris (McLaren)

Secondo match-point per Lando Norris: gli basterà salire sul podio per diventare per la prima volta campione del mondo.

Ha già vinto ad Abu Dhabi lo scorso anno ma per la prima volta in stagione ha mancato la “top 3” per due corse consecutive. Sarà tutta una questione di testa.

Ahmad AlShehab/NurPhoto via Getty Images Charles Leclerc

3° Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc ama molto Yas Marina: ha portato a casa quattro podi nel GP di Abu Dhabi (tre nelle ultime tre edizioni) e a nostro avviso ha tutto quello che serve per riuscirci anche domenica.

Il driver monegasco sta vivendo un periodo di crisi con tre gare a secco di piazzamenti in “top 3”. Secondo noi chiuderà la stagione in bellezza con un buon risultato.

David Davies/PA Images via Getty Images George Russell

Da tenere d’occhio: George Russell (Mercedes)

George Russell sarà l’ago della bilancia del Mondiale F1 2025? Molto probabile. Per puntare al titolo, Verstappen deve augurarsi uno scenario simile a quello di domenica scorsa in Qatar, con almeno una monoposto inserita tra le due McLaren: è, salvo imprevisti, quella vettura dovrebbe essere una Mercedes.

Reduce da un solo podio negli ultimi cinque Gran Premi, può vantare ad Abu Dhabi un terzo posto come miglior risultato.

Rudy Carezzevoli/Getty Images Red Bull

La squadra da seguire: Red Bull

La Red Bull ha un solo obiettivo per il Gran Premio di Abu Dhabi: vincere la corsa (evento già avvenuto per sette volte in passato) e sperare in Norris fuori dal podio.

Il team austriaco – terza forza del Mondiale F1 2025 – sta facendo miracoli grazie a Verstappen, capace di chiudere sempre in “top 3” negli ultimi nove appuntamenti iridati.

F1 2025 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Lando Norris (McLaren) 408 punti

2° Max Verstappen (Red Bull) 396 punti

3° Oscar Piastri (McLaren) 392 punti

4° George Russell (McLaren) 309 punti

5° Charles Leclerc (Ferrari) 230 punti

F1 2025 – La classifica del Mondiale Costruttori

1° McLaren-Mercedes 800 punti

2° Mercedes 459 punti

3° Red Bull-Honda RBPT 426 punti

4° Ferrari 382 punti

5° Williams-Mercedes 137 punti