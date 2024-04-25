MotoGP 2024 – GP Spagna a Jerez: gli orari TV su Sky e TV8

La MotoGP 2024 torna in Europa dopo la trasferta americana con il GP di Spagna a Jerez: la quarta tappa del Motomondiale sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8.

Nella corsa iberica Francesco Bagnaia cercherà di avvicinarsi alla vetta della classifica, attualmente occupata da Jorge Martín. Non vanno sottovalutati, però, gli altri tre protagonisti del campionato del mondo: Enea Bastianini, Maverick Viñales e Pedro Acosta.

MotoGP 2024 – GP Spagna: cosa aspettarsi

Il circuito di Jerez – sede del GP di Spagna, quarta corsa della MotoGP 2024 – è un tracciato amato e conosciuto dai piloti e offre tante possibilità di sorpasso.

Una pista che vede Ducati trionfare da tre edizioni consecutive e Bagnaia da due. Di seguito troverete un video Ducati con un giro di pista, il calendario del Gran Premio di Spagna, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2024: Jerez, il calendario e gli orari TV

Venerdì 26 aprile 2024

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

13:15-13:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

14:05-14:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

Sabato 27 aprile 2024

08:40-09:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

09:25-09:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

12:50-13:30 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

13:45-14:25 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 28 aprile 2024

09:40-09:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

11:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 14:00 su TV8)

12:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 15:15 su TV8)

14:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 17:00 su TV8)

MotoGP: i numeri del GP di Spagna

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,42 km

GIRI: 25

MotoGP: il pronostico del GP di Spagna 2024

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images Francesco Bagnaia

1° Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia ama molto Jerez: nelle ultime tre edizioni del GP di Spagna ha conquistato due vittorie e un secondo posto.

Il campione del mondo in carica, attualmente solo quinto nella MotoGP 2024, ha bisogno di risollevarsi dopo due gare consecutive lontano dal podio.

Mirco Lazzari gp/Getty Images Brad Binder

2° Brad Binder (KTM)

Zitto zitto, Brad Binder si trova a un solo punto di distanza da Bagnaia nella classifica iridata.

Il pilota sudafricano, secondo a Jerez lo scorso anno, si sta rivelando molto continuo: un podio e due piazzamenti in “top ten” nei primi tre Gran Premi iridati.

Mirco Lazzari gp/Getty Images Maverick Viñales

3° Maverick Viñales (Aprilia)

La grande vittoria ottenuta a Austin ha ringalluzzito Maverick Viñales.

I precedenti del centauro spagnolo nella gara di casa? Un secondo e un terzo posto.

Mirco Lazzari gp/Getty Images Jack Miller

Da tenere d’occhio: Jack Miller (KTM)

Jack Miller è in crisi: nell’ultimo anno è riuscito a entrare solo una volta in “top 5”.

Jerez sarà la pista del riscatto? Molto probabile: qui ha infatti portato a casa un successo e una terza piazza nelle ultime tre edizioni.

Mirco Lazzari gp/Getty Images Ducati

La moto da seguire: Ducati

Il trionfo di Viñales in Texas ha interrotto una striscia di undici vittorie consecutive Ducati.

La Casa di Borgo Panigale vuole – e, a nostro avviso, può – rifarsi in Spagna, conquistando il quarto trionfo di seguito a Jerez.