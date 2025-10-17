MotoGP 2025 – GP Australia a Phillip Island: gli orari TV su Sky e TV8

La MotoGP 2025 si sposta in Oceania per il GP d’Australia a Phillip Island: la diciannovesima tappa del Motomondiale sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Con un Marc Márquez reduce dalla frattura alla clavicola ci sarà spazio per gli outsider o rivedremo Francesco Bagnaia ai vertici? Lo scopriremo domenica.

MotoGP 2025 – GP Australia: cosa aspettarsi

Il circuito di Phillip Island – sede del GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento della MotoGP 2025 – è un tracciato molto amato dai piloti e poco impegnativo per i freni. La pioggia prevista per domenica potrebbe incidere in modo rilevante sull’esito della corsa, che ha visto per cinque volte nelle ultime sei edizioni salire sul gradino più alto del podio centauri spagnoli.

Di seguito troverete un video Yamaha con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio d’Australia, gli orari TV su Sky e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2025: Phillip Island, il calendario e gli orari TV

Venerdì 17 ottobre 2025

00:00-00:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

00:50-01:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

01:45-02:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

04:15-04:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

05:05-05:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

06:00-07:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

23:40-00:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

Sabato 18 ottobre 2025

00:25-00:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

01:10-01:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

01:50-02:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

03:50-04:30 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

04:45-05:25 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

06:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 19 ottobre 2025

00:40-00:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

02:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 11:00 su TV8)

03:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 12:15 su TV8)

05:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 14:00 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP d’Australia

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,45 km

GIRI: 27

MotoGP: il pronostico del GP d’Australia 2025



Francesco Bagnaia

1° Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia ama Phillip Island (tre piazzamenti in “top 3” nelle ultime edizioni del GP d’Australia) e secondo noi farà bene domenica.

Il centauro torinese deve difendere il terzo posto nella MotoGP 2025 dagli attacchi di Bezzecchi e ha buone possibilità di riuscirci.



Álex Márquez

2° Álex Márquez (Ducati)

Reduce da tre podi negli ultimi quattro appuntamenti del Motomondiale 2025, Álex Márquez ha consolidato la seconda piazza iridata e apparentemente non ha più molto da chiedere al campionato.

A nostro avviso, però, cercherà di portare a casa il primo piazzamento in “top 3” in carriera in Australia, un Gran Premio non molto amato: il suo miglior risultato a Phillip Island nella classe regina è un nono posto.

Stephen Blackberry/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Marco Bezzecchi

3° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi in Indonesia ha perso l’opportunità di soffiare a Bagnaia il terzo posto iridato. Sta perdendo continuità: negli ultimi quattro appuntamenti stagionali ha infatti conquistato un solo podio.

I suoi precedenti in Australia? Una quarta piazza nel 2022.



Álex Rins

Da tenere d’occhio: Álex Rins (Yamaha)

A Mandalika per la seconda volta in stagione Álex Rins è riuscito a tagliare il traguardo in “top 10”.

Si tratta di un’altra stagione da dimenticare per il centauro spagnolo, a secco di podi da quando ha vinto a Austin due anni e mezzo fa. Ci aspettiamo però da lui un buon risultato nel Gran Premio d’Australia, che lo ha visto trionfare nel 2022.

Robertus Pudyanto/Getty Images Ducati

La moto da seguire: Ducati

Sono ormai undici le vittorie consecutive ottenute dalla Ducati (con quattro piloti diversi nelle ultime quattro gare) nella MotoGP 2025.

Impossibile non immaginarsi anche domenica un dominio delle Rosse di Borgo Panigale, capaci di portare a casa le ultime due edizioni del GP d’Australia a Phillip Island.

MotoGP 2025 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marc Márquez (Ducati) 545 punti (CAMPIONE DEL MONDO)

2° Álex Márquez (Ducati) 362 punti

3° Francesco Bagnaia (Ducati) 274 punti

4° Marco Bezzecchi (Aprilia) 254 punti

5° Pedro Acosta (KTM) 215 punti