MotoGP 2025 – GP Indonesia a Mandalika: gli orari TV su Sky e TV8

Il GP d’Indonesia a Mandalika, diciannovesima tappa della MotoGP 2025, sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Dopo aver conquistato il settimo titolo iridato nella classe regina Marc Márquez si rilasserà? Difficile…

MotoGP 2025 – GP Indonesia: cosa aspettarsi

Il circuito di Mandalika – sede del GP d’Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 – è un tracciato largo con cordoli insidiosi. Non è facile indovinare il vincitore di questa corsa, che ha visto cinque trionfatori diversi di cinque nazioni differenti nelle precedenti cinque edizioni.

La pioggia prevista per sabato potrebbe condizionare in modo pesante le qualifiche e la Sprint Race: di seguito troverete un video Yamaha con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio d’Indonesia, gli orari TV su Sky e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2025: Mandalika, il calendario e gli orari TV

Venerdì 3 ottobre 2025

03:00-03:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

03:50-04:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

04:45-05:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

07:15-07:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

08:05-08:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

09:00-10:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

Sabato 4 ottobre 2025

02:40-03:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

03:25-03:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

04:10-04:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

04:50-05:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

06:45-07:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

07:40-08:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

09:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 5 ottobre 2025

04:40-04:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

06:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 11:00 su TV8)

07:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 12:20 su TV8)

09:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 14:00 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP d’Indonesia

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,30 km

GIRI: 27

MotoGP: il pronostico del GP d’Indonesia 2025

Qian Jun/MB Media/Getty Images Marc Márquez

1° Marc Márquez (Ducati)

Mandalika è una pista maledetta per Marc Márquez: il sette volte campione del mondo non solo non è mai salito sul podio su questo tracciato ma non è mai riuscito neanche a transitare sotto la bandiera a scacchi.

Domenica il centauro spagnolo – reduce da ben dodici piazzamenti consecutivi in “top 3” – cercherà di terminare questa striscia negativa.

Qian Jun/MB Media/Getty Images Francesco Bagnaia

2° Francesco Bagnaia (Ducati)

Un primo e un terzo posto nelle ultime due partecipazioni: è questo il palmarès di Francesco Bagnaia nel Gran Premio d’Indonesia.

Ringalluzzito dal trionfo in Giappone, il pilota piemontese ha secondo noi tutte le carte in regola per salire nuovamente sul podio anche domenica.

Qian Jun/MB Media/Getty Images Marco Bezzecchi

3° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi sta puntando sulla continuità: negli ultimi sei appuntamenti della MotoGP 2025 ha chiuso per cinque volte in “top 5”.

I suoi precedenti a Mandalika? Due quinti posti negli ultimi due anni.

Qian Jun/MB Media/Getty Images Fabio Quartararo

Da tenere d’occhio: Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Quartararo ama molto il GP d’Indonesia: a Mandalika ha portato a casa un secondo e un terzo posto.

Il centauro francese – da quattro corse consecutive in “top 10” – è alla ricerca di piazzamenti più “pesanti”.



Ducati

La moto da seguire: Ducati

La Ducati si è aggiudicata le ultime due edizioni del Gran Premio d’Indonesia e tutto lascia intendere che anche domenica arriverà la vittoria.

Le Rosse di Borgo Panigale hanno conquistato le ultime dieci tappe del Motomondiale 2025. Inarrestabili.

MotoGP 2025 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marc Márquez (Ducati) 541 punti (CAMPIONE DEL MONDO)

2° Álex Márquez (Ducati) 340 punti

3° Francesco Bagnaia (Ducati) 274 punti

4° Marco Bezzecchi (Aprilia) 242 punti

5° Franco Morbidelli (Ducati) 196 punti