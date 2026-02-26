MotoGP 2026 – GP Thailandia a Buriram: gli orari TV su Sky e TV8

È tutto pronto a Buriram per il debutto della MotoGP 2026: il GP della Thailandia, prima tappa del Motomondiale, sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Marc Márquez è il favorito della corsa e del campionato ma va detto che non corre dallo scorso ottobre. Potrebbe approfittarne il fratello Álex.

MotoGP 2026 – GP Thailandia: cosa aspettarsi

Il circuito di Buriram (sede del GP della Thailandia, primo appuntamento della MotoGP 2026) è un tracciato contraddistinto da lunghi rettilinei e da staccate importanti.

Fare un pronostico di questa corsa non è semplice e non solo perché siamo al primo appuntamento stagionale. Stiamo infatti parlando di una gara vinta da quattro piloti diversi nelle ultime quattro edizioni. Di seguito troverete un video Yamaha con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio della Thailandia, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2026: Buriram, il calendario e gli orari TV

Venerdì 27 febbraio 2026

03:00-03:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

03:50-04:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

04:45-05:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

07:15-07:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

08:05-08:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

09:00-10:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

Sabato 28 febbraio 2026

02:40-03:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

03:25-03:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

04:10-04:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

04:50-05:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

06:45-07:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

07:40-08:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

09:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 1 marzo 2026

04:40-04:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP)

06:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 11:00 su TV8)

07:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 12:15 su TV8)

09:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 14:00 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP della Thailandia

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,55 km

GIRI: 26

MotoGP: il pronostico del GP della Thailandia 2026

Mirco Lazzari/Getty Images Álex Márquez

1° Álex Márquez (Ducati)

Álex Márquez arriva a Buriram in uno stato di forma eccellente. Vicecampione del mondo nel 2025, ha chiuso la scorsa stagione con due podi nelle ultime tre gare.

Non è il nome più atteso ma è quello che oggi dà più garanzie visto che il fratello Marc è reduce da una lunga assenza dalle piste. In Thailandia, oltretutto, è arrivato secondo lo scorso anno.

Steve Wobser/Getty Images Marco Bezzecchi

2° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi è stato il miglior pilota “non Ducati” del 2025 e ha chiuso la scorsa stagione con due successi.

Buriram, però, non è il suo circuito preferito: non è mai salito sul podio nel GP della Thailandia, neanche nelle classi inferiori.

Mirco Lazzari/Getty Images Pedro Acosta

3° Pedro Acosta (KTM)

Pedro Acosta ha chiuso il Motomondiale dello scorso anno con cinque gare consecutive in “top 5”. Una striscia positiva che può allungarsi domenica.

I suoi precedenti in Thailandia? Un terzo posto nel 2024.

Mirco Lazzari/Getty Images Francesco Bagnaia

Da tenere d’occhio: Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia arriva da un 2025 complicato, terminato con ben cinque ritiri consecutivi.

Ha un disperato bisogno di riprendersi e il Gran Premio della Thailandia potrebbe essere l’evento giusto per farlo: nelle ultime quattro edizioni di questa corsa ha infatti sempre chiuso in “top 3”.



Ducati

La moto da seguire: Ducati

La Ducati sembra destinata a esssere ancora la moto da battere nella MotoGP 2026. Nelle ultime quattro gare dello scorso anno è però arrivato un solo successo: un segnale che la concorrenza si sta avvicinando.

La Casa di Borgo Panigale si trova a proprio agio a Buriram ed è salita sul gradino più alto del podio nelle ultime tre edizioni del GP della Thailandia.