MotoGP 2026 – GP Thailandia a Buriram: gli orari TV su Sky e TV8
Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP della Thailandia a Buriram, prima tappa della MotoGP 2026: tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico
È tutto pronto a Buriram per il debutto della MotoGP 2026: il GP della Thailandia, prima tappa del Motomondiale, sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).
Marc Márquez è il favorito della corsa e del campionato ma va detto che non corre dallo scorso ottobre. Potrebbe approfittarne il fratello Álex.
MotoGP 2026 – GP Thailandia: cosa aspettarsi
Il circuito di Buriram (sede del GP della Thailandia, primo appuntamento della MotoGP 2026) è un tracciato contraddistinto da lunghi rettilinei e da staccate importanti.
Fare un pronostico di questa corsa non è semplice e non solo perché siamo al primo appuntamento stagionale. Stiamo infatti parlando di una gara vinta da quattro piloti diversi nelle ultime quattro edizioni. Di seguito troverete un video Yamaha con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio della Thailandia, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.
MotoGP 2026: Buriram, il calendario e gli orari TV
Venerdì 27 febbraio 2026
03:00-03:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
03:50-04:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
04:45-05:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
07:15-07:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
08:05-08:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
09:00-10:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
Sabato 28 febbraio 2026
02:40-03:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
03:25-03:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
04:10-04:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
04:50-05:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)
06:45-07:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)
07:40-08:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)
09:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8)
Domenica 1 marzo 2026
04:40-04:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP)
06:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 11:00 su TV8)
07:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 12:15 su TV8)
09:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP, differita alle 14:00 su TV8)
MotoGP – I numeri del GP della Thailandia
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,55 km
GIRI: 26
MotoGP: il pronostico del GP della Thailandia 2026
1° Álex Márquez (Ducati)
Álex Márquez arriva a Buriram in uno stato di forma eccellente. Vicecampione del mondo nel 2025, ha chiuso la scorsa stagione con due podi nelle ultime tre gare.
Non è il nome più atteso ma è quello che oggi dà più garanzie visto che il fratello Marc è reduce da una lunga assenza dalle piste. In Thailandia, oltretutto, è arrivato secondo lo scorso anno.
2° Marco Bezzecchi (Aprilia)
Marco Bezzecchi è stato il miglior pilota “non Ducati” del 2025 e ha chiuso la scorsa stagione con due successi.
Buriram, però, non è il suo circuito preferito: non è mai salito sul podio nel GP della Thailandia, neanche nelle classi inferiori.
3° Pedro Acosta (KTM)
Pedro Acosta ha chiuso il Motomondiale dello scorso anno con cinque gare consecutive in “top 5”. Una striscia positiva che può allungarsi domenica.
I suoi precedenti in Thailandia? Un terzo posto nel 2024.
Da tenere d’occhio: Francesco Bagnaia (Ducati)
Francesco Bagnaia arriva da un 2025 complicato, terminato con ben cinque ritiri consecutivi.
Ha un disperato bisogno di riprendersi e il Gran Premio della Thailandia potrebbe essere l’evento giusto per farlo: nelle ultime quattro edizioni di questa corsa ha infatti sempre chiuso in “top 3”.
La moto da seguire: Ducati
La Ducati sembra destinata a esssere ancora la moto da battere nella MotoGP 2026. Nelle ultime quattro gare dello scorso anno è però arrivato un solo successo: un segnale che la concorrenza si sta avvicinando.
La Casa di Borgo Panigale si trova a proprio agio a Buriram ed è salita sul gradino più alto del podio nelle ultime tre edizioni del GP della Thailandia.