Guida ai festival musicali dell’estate 2026

Con l’arrivo dell’estate, ogni appassionato di musica si ritrova a fare la stessa domanda: dove andremo a ballare e cantare sotto le stelle, o sotto il sole rovente? A rispondere ci pensiamo noi di ICON. Dai grandi raduni rock nei campi alle notti elettroniche in riva al mare, l’offerta è talmente vasta da lasciare solo l’imbarazzo della scelta. In Italia il movimento è più vivo che mai: la penisola si conferma crocevia fondamentale della scena live, con festival che spaziano dal rock più potente al rap, dall’elettronica al jazz.

E proprio nel Belpaese, quest’anno, si registra la notizia più clamorosa, la cancellazione dei concerti di Kanye West e Travis Scott al Pulse of Gaia Festival, che ha acceso un duro dibattito tra ordine pubblico e libertà di espressione. Dalle star del pop internazionale ai grandi ritorni dell’indie, passando per gemme di nicchia nascoste nei borghi e nuove kermesse all’avanguardia, abbiamo setacciato il globo per stilare la guida definitiva ai migliori eventi dell’estate 2026. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

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I festival italiani dell’estate 2026

Kappa FuturFestival

Dal 3 al 5 luglio al Parco Dora di Torino, il Kappa FuturFestival torna per la sua tredicesima edizione con oltre 120 artisti su sei palchi. Secondo DJ Mag, è al sesto posto tra i migliori festival del mondo, e la line-up 2026 non tradisce le aspettative. Tra i capofila: Armin van Buuren, Sebastian Ingrosso, Skrillex, Disclosure, Solomun, Four Tet, Charlotte de Witte. Da segnalare i back‑to‑back attesissimi: Jamie Jones b2b Joseph Capriati b2b Seth Troxler e Ben Klock b2b Marcel Dettmann. Con il debutto del format in Messico, il Kappa FuturFestival consolida la sua vocazione internazionale, regalando tre giorni di musica elettronica d’avanguardia nella suggestiva cornice del Parco Dora.

Pulse of Gaia Festival (ex Hellwatt)

Un mese fa sembrava l’evento dell’estate. Oggi, invece, è il simbolo di un festival che forse non si farà mai più. L’atteso festival di Reggio Emilia cambia nome e salta i pezzi da novanta. Il prefetto ha vietato i concerti di Kanye West (18 luglio) e Travis Scott (17 luglio) per motivi di ordine pubblico: pesano i precedenti antisemiti di West e la tragedia dell’Astroworld. Quasi centomila i biglietti già venduti, ora in rimborso. Restano in piedi le serate del 5 luglio (The Chainsmokers, Rita Ora, Ozuna, Nicky Jam, Afrojack, Marco Carola) e dell’11 luglio (Swedish House Mafia, Benny Benassi, Clean Bandit, Alok). Il 18 luglio, senza West, forse solo dj set Zamna Sound System e CamelPhat. Il festival c’è, ma non sarà l’estate da sogno promessa.

Rock in Roma

Dal 9 giugno al 18 luglio, a date alterne, il Rock in Roma torna per la sua sedicesima edizione all’Ippodromo delle Capannelle e nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sul palco si alternano diciassette concerti che attraversano rock, pop, urban, indie e cantautorato. Tra i protagonisti dell’Ippodromo: The Offspring, Counting Crows, Negramaro, Caparezza, Emma Marrone, Mumford & Sons, OneRepublic, Litfiba, Luchè e Bluvertigo. Nella Cavea, spazio a Europe, Ben Harper & The Innocent Criminals e Marilyn Manson. Il grande colpo di scena sono gli ATEEZ, fenomeno K‑pop mondiale che si esibiranno l’8 luglio. Con già 150 mila biglietti venduti e la line-up completa, il festival capitolino si conferma punto di riferimento internazionale e generatore di un indotto economico non indifferente.

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I-Days Milano

L’Ippodromo Snai San Siro e La Maura si trasformano nel tempio del grande rock internazionale. Il 25 giugno aprono i Maroon 5, seguiti il 3 luglio da Florence + The Machine. Il 5 luglio è il giorno dei Foo Fighters, accompagnati da Idles e Fat Dog, mentre il 6 luglio tocca ai System of a Down con ospiti speciali Queens of the Stone Age e Acid Bath. A chiudere la kermesse, il 6 settembre, il dj più famoso del mondo: David Guetta in un’unica data italiana. Un cartellone che mescola rock, pop ed elettronica, capace di accontentare ogni tipo di fan.

La Prima Estate

Dal 19 al 21 giugno e dal 26 al 28 giugno, la Versilia si accende con due weekend di fuoco al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. La prima tornata è affidata a Jack White (con The Hives), mentre il secondo weekend concentra i colpi migliori: Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz e la chiusura dei Twenty One Pilots, tutte uniche date italiane del loro tour. A completare il cartellone, tra gli altri, Wolf Alice, Sleaford Mods, Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale, Nation of Language e le new entry internazionali Dove Ellis, Don West e The Ramona Flowers. Un palco a pochi passi dal mare, con le Alpi Apuane a fare da cornice.

Firenze Rocks

Alla Visarno Arena, dal 12 al 14 giugno, l’ottava edizione di Firenze Rocks mette in fila tre colossi assoluti. Il venerdì 12 giugno apre Lenny Kravitz, per la prima volta al festival, affiancato da Salmo. Sabato 13 giugno tocca a Robbie Williams, mentre domenica 14 giugno chiude The Cure, accompagnati dai Mogwai, The Twilight Sad e Just Mustard. Un trittico che copre rock, pop e new wave, capace di attirare pubblico da tutta Europa. Nonostante il numero limitato di headliner, la qualità è altissima, e l’atmosfera dell’arena fiorentina (circondata dal verde del Parco delle Cascine) rende l’esperienza ancora più magica.

Red Valley Festival

Dal 13 al 15 agosto l’Olbia Arena ospita l’undicesima edizione del Red Valley Festival, uno dei più grandi eventi hip‑hop e urbani d’Italia. Il primo giorno, 13 agosto, salgono sul palco Achille Lauro (nella sua unica data estiva), Bresh, Chiello, Clara, Ditonellapiaga e Boss Doms. Il secondo giorno, 14 agosto, tocca a Shiva e 22Simba. Il gran finale del 15 agosto è affidato a Sfera Ebbasta ed Ernia, con Annalisa e Sayf. Il cartellone include anche Kid Yugi, Noyz Narcos, Samurai Jay e altri protagonisti della scena urban. Una line-up che fonde trappola, pop e nuove tendenze, confermando il festival come punto di riferimento per le nuove generazioni. Perché sì, c’è bisogno anche di questo.

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Festival Europei (+1 Oltreoceano)

Primavera Sound (Barcellona)

Dal 4 al 6 giugno al Parc del Fòrum di Barcellona, il Primavera Sound – già sold out a quattro mesi dall’inizio – celebra la sua 24ª edizione con oltre 150 artisti. I capofila sono The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz e Skrillex, affiancati da Massive Attack (al loro debutto al festival), My Bloody Valentine, PinkPantheress, Addison Rae e Peggy Gou. Nel sottobicchiere spiccano anche Slowdive, Big Thief, Little Simz, Wet Leg, Mac DeMarco e Father John Misty. Il festival si completa con il Primavera Bits domenica 7 giugno, una chiusura elettronica con Carl Cox e Joseph Capriati. Una line-up di rara densità, che conferma il Primavera Sound come uno degli eventi più amati e influenti del panorama europeo.

Mad Cool Festival (Madrid)

L’8‑11 luglio Madrid festeggia il decimo anniversario del suo Mad Cool Festival con un parterre da capogiro. Il main stage vede alternarsi Foo Fighters, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, Twenty One Pilots, Lorde, Kings of Leon e David Byrne. Tra gli altri nomi di peso: Moby, Wolf Alice, Pixies, Zara Larsson e la solista dei BLACKPINK Jennie. Oltre 70 artisti animeranno i quattro giorni di musica all’Iberdrola Music Villaverde. Un mix perfetto tra rock leggendario e pop di altissimo livello, che fa del Mad Cool una tappa obbligata per chi vuole vivere l’estate a ritmo di grande musica nella capitale spagnola.

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Roskilde Festival (Danimarca)

Dal 27 giugno al 4 luglio, il colosso danese Roskilde torna con 177 artisti da 37 paesi e una missione senza pari: devolvere tutti gli utili a cause umanitarie (oltre 64 milioni di euro donati dal 1971). A guidare la line‑up: The Cure, Gorillaz, Zara Larsson, David Byrne, Lily Allen, Little Simz, Beth Gibbons, Ethel Cain, la star K‑pop Jennie e il rapper Ken Carson. Un’edizione che conferma Roskilde come uno dei festival più etici e musicalmente avventurosi d’Europa, dove il pubblico può godersi performance di altissimo livello in un’atmosfera unica, tra campeggi spontanei e iniziative solidali.

Tomorrowland (Boom, Belgio)

Per gli amanti della musica elettronica, il Tomorrowland è il pellegrinaggio annuale per eccellenza. L’edizione 2026 torna nella cittadina belga di Boom per due weekend consecutivi: 17-19 luglio e 24-26 luglio. Oltre 500 artisti animeranno 16 palchi sotto il tema unificante “Consciencia”. Sul main stage si alterneranno i big del settore: David Guetta, Martin Garrix, Fisher, Hardwell, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, John Summit, Chase & Status e Miss Monique. Il main stage accoglierà anche i debutti assoluti di Calvin Harris e ILLENIUM. Da non perdere i b2b con Avalon Emerson e Ben UFO, Sasha e Young Marco, così come le esibizioni sulle altre scene di artisti del calibro di Sara Landry e Amelie Lens. Un’edizione che promette di superare ogni aspettativa.

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Sziget Festival (Budapest, Ungheria)

Torna l’“Isola della Libertà”. La 31ª edizione del Sziget Festival si terrà dall’11 al 15 agosto sull’Isola di Óbuda a Budapest, con l’anteprima del nuovo Day Zero il 10 agosto, che vedrà sul palco Faithless, Morcheeba e Goran Bregovic Wedding and Funeral Band in una celebrazione dell’indipendenza del festival. I capofila confermati includono Florence + The Machine, Bring Me The Horizon, Twenty One Pilots, Zara Larsson, Lewis Capaldi e Sombr. Più in basso nel cartellone spiccano Jorja Smith, Skepta, Peggy Gou, Wolf Alice, Underworld e Soulwax. Il Lightstage mette in vetrina la nuova scena europea e italiana con Ginevra, cmqmartina e Patagarri. L’offerta artistica spazia dalla techno all’indie, passando per drum and bass e house.

Burning Man (Black Rock Desert, Nevada)

Niente palchi, niente lineup. Burning Man è un’esperienza radicale. L’edizione 2026 si terrà dal 30 agosto al 7 settembre nel deserto del Black Rock, Nevada. Il tema scelto è “Axis Mundi” (Asse del Mondo), ispirato all’idea universale di un centro cosmico di connessione. Come da tradizione, la manifestazione non pubblica un programma di artisti: i partecipanti costruiscono la città effimera di Black Rock City e diventano protagonisti. I biglietti partono da 550 dollari, con prezzi che arrivano fino a 3.000 dollari. Chi non può permettersi la tariffa piena può richiedere un ticket agevolato a 250 dollari tramite il Ticket Aid Program. Un’esperienza unica al mondo, tutta incentrata sui principi comunitari di auto-espressione, auto-sufficienza e lasciare il luogo più pulito di come lo si è trovato.