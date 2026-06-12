F1, orari GP Barcellona-Catalogna 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming

Una nuova gara ma su un tracciato che i piloti conoscono bene. Il GP di Barcellona-Catalogna, settima prova del Mondiale F1 2026, si disputa infatti sul circuito di Montmeló, lo stesso che per anni ha ospitato il Gran Premio di Spagna. Una denominazione che però da quest’anno cambierà geografia, perché sarà utilizzata a settembre per la nuova corsa in programma a Madrid.

Dopo aver dominato su un circuito poco adatto alle caratteristiche della Mercedes come quello di Monte Carlo prevediamo un monopolio di Kimi Antonelli e della Mercedes su un circuito che avrà ben quattro zone Straight Mode. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV, dove vedere la gara e cosa aspettarsi dal weekend.

F1 2026: GP Barcellona-Catalogna, cosa aspettarsi

Il circuito di Montmeló (sede del neonato GP di Barcellona-Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale F1 2026) è un tracciato molto noto tra i piloti. Occhio agli pneumatici, qui sono soggetti a usura precoce.

Di seguito troverete un video Mercedes con un giro di pista virtuale di Esteban Gutiérrez, il calendario del Gran Premio di Barcellona-Catalogna. gli orari TV su Sky, Now e TV8 e il nostro pronostico. Senza dimenticare le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.

F1 2026: Barcellona, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8

Venerdì 12 giugno 2026

13:30-14:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

17:00-18:00 Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

Sabato 13 giugno 2026

12:30-13:30 Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

16:00-17:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18:00 su TV8)

Domenica 14 giugno 2026

15:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18:00 su TV8)

F1: i numeri del GP di Barcellona-Catalogna

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.657 m

GIRI: 66

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL38) – 1’11”383 – 2024

RECORD IN GARA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’15”743 – 2025

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1h27’57”940 – 2023

F1 – Il pronostico del GP di Barcellona-Catalogna

Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images Kimi Antonelli

1° Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli arriva a Barcellona da favorito assoluto. La forma è scintillante e la Mercedes sembra cucita addosso al circuito.

Reduce da cinque vittorie consecutive, ha l’inerzia dalla sua parte e la lucidità di chi sa gestire anche i weekend più complessi. Se mantiene questo livello la striscia positiva può allungarsi ancora.

Beata Zawrzel/NurPhoto Lewis Hamilton

2° Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton sta sorprendendo per continuità: sempre in “top 6”, due podi consecutivi e una Ferrari che, pur non essendo la più veloce, gli permette di restare stabilmente davanti.

Il Mondiale F1 2026 lo vede secondo, un risultato che pochi avrebbero previsto a inizio stagione. Se Antonelli dovesse sbagliare qualcosa lui sarà pronto.

Jayce Illman/Getty Images Oscar Piastri

3° Oscar Piastri (McLaren)

Oscar Piastri sta costruendo una stagione intelligente, fatta di risultati pesanti nonostante una McLaren meno brillante rispetto alle rivali dirette.

La caccia al terzo podio del 2026 è aperta e il circuito di Montmeló, con il suo equilibrio tra trazione e velocità, può aiutarlo.

Jayce Illman/Getty Images Charles Leclerc

Da tenere d’occhio: Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc non sale sul podio da oltre due mesi e non ha fatto mistero del suo malcontento per i freni, che considera la causa principale del calo.

Nel GP di Barcellona-Catalogna avrà un impianto nuovo, quello che secondo lui può riportarlo davanti al compagno Hamilton.

Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images Mercedes

La squadra da seguire: Mercedes

La Mercedes è imbattuta da inizio stagione e il dominio, finora, non ha mostrato crepe.

La pista di Barcellona premia l’equilibrio aerodinamico e la costanza sul passo gara: due punti di forza delle Frecce d’Argento. Per tutti gli altri l’obiettivo realistico è limitare i danni.

F1 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti

2° Lewis Hamilton (Ferrari) 90 punti

3° George Russell (Mercedes) 88 punti

4° Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti

5° Oscar Piastri (McLaren) 60 punti

F1 2026 – La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 244 punti

2° Ferrari 165 punti

3° McLaren-Mercedes 118 punti

4° Red Bull-Red Bull Ford 72 punti

5° Alpine-Mercedes 41 punti