Acqua di Colonia: 10 prodotti da comprare adesso

La Colonia è una formula in continua evoluzione, un ponte odoroso che connette passato e presente. Nel XVII secolo, l’italiano Giovanni Paolo Feminis lasciava il natio Piemonte alla volta della Germania, stabilendosi a Colonia nel 1693, dove per la prima volta sviluppò la formula dell’Aqua Mirabilis.

Distillato di oli essenziali freschi quali bergamotto, lavanda, neroli, rosmarino e timo, note decise e persistenti che oggi conservano il nome di Eau de Cologne, è una fragranza molto intensa e decisa, ideale per un giorno professionale ma affascinante quanto basta per essere indossata con disinvoltura anche la sera o durante le vacanze come tocco carismatico.

Oggi, la formula sofisticata ma al contempo nonchalante della Colonia, diventa parte integrante di una routine di cura della persona, espressione odorosa dello stile e della personalità individuale.

Con numerose maison che hanno creato le proprie acque di Colonia signature rielaborando la formula originale in chiave contemporanea, abbiamo selezinato 10 prodotti per l'estate 2022 da non farsi scappare.

Acqua di Colonia 4711

Capostipite delle colonie maschile, ancora oggi viene prodotta utilizzando la formula e i dosaggi di Feminis, in un’unione inconfondibile di bergamotto, lavanda, neroli, rosmarino e timo.

Acqua di Parma Colonia C.L.U.B.

Freschezza italiana di macchia mediterranea e gite in barche per questa fragranza dagli accordi aromatici di limone, bergamotto, pepe posa e pepe nero, con forti note di base che uniscono legno di cedro e muschio.

Bleu de Chanel

Fresca e persistente con una scia agrumata di pompelmo, è una colonia legnosa dal sottofondo speziato, creata dal naso Olivier Polge unendo scorza di limone, menta e artemisia a un cuore fruttato di ananas.

Jo Malone Oud & Bergamotto Colonia Intenso

Una ventata di rêverie amalfitana per questa colonia che fonde limone e arancia della Costiera all’inconfondibile calore legnoso dell’oud, che attenua l’acidità agrumata con note orientali e fortemente speziate.

Gucci The Alchemist Garden The Last Day Of Summer

Ispirandosi all’antica figura dello speziale e alle ampolle in ceramica dalla silhouette rinascimentale, la maison propone una fragranza di nicchia concepita dal naso sopraffino di Alberto Morillas, che costruisce una piramide olfattiva legnosa e aromatica con un fondo di patchouli su cui poggia la verde frizzantezza di vetiver, noce moscata e cipresso.

Sailing Day Replica Maison Margiela

Con la linea di Alta Profumeria Replica, Maison Margiela condensa in flacone le sensazioni olfattive di momenti e situazioni, come un giorno in barca a vela avvolti dall’odore permeante della salsedine, qui condensato in accordi acquatici e abissali di alghe rosse e ambra grigia.

Phantasma Liquides Imaginaires

Il naso Anne-Sophie Behaghel cerca di dare un profumo al subconscio umano, che per lei ha il sentore di yuzu, muschio e carta di riso. Parte della famiglia olfattiva legnoso-aromatica, è fresco e persistente, ma non invasivo.

Santal 33 Le Labo

Con l’intento di ricreare lo spirito selvaggio di un ranch in Montana, Santal 33 di Le Labo è pura essenza di sandalo, corposa e marcate, con note di cardamomo, iris, violetta e scintille speziate che rievocano tutti i piaceri maschili, dall’odore del cuoio alla scia intensa del fumo di un sigaro.

Ambre Nuit Dior

François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior, opta per le note ferine e vellutate dell'ambra, unite a quelle intense, floreali e imponenti della rosa turca, per dar vita a una colonia calda e avvolgente, ma al contempo venata da sfumature olfattive verdi e agrumate di guaiaco, legno di cedro, bergamotto, pompelmo e pepe rosa.

Endymion Concentré Penhaligon's

Ispirandosi al mito dell’efebico e meraviglioso pastore greco Endimione, cui lo stesso John Keats dedicherà un poema nel 1818, la colonia Penhaligon’s è elegante, dall’estetica dandy e fortemente British. Con note di testa di lavanda, salvia e bergamotto che si fondono a un cuore di pelle e geranio, con base intensa di cuoio, incenso e noce moscata, è il profumo di un sonno profondo.