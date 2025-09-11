Questo è il trattamento che le celeb non vogliono più nascondere

C’era un tempo in cui la cura della pelle maschile si limitava a dopobarba, detergente e, nei casi più virtuosi, una crema idratante. Quel tempo è finito. Oggi, l’estetica maschile non teme di varcare la soglia dei trattamenti avanzati e di dichiararlo apertamente. Il microneedling – tecnica che utilizza microaghi per stimolare la produzione di collagene e migliorare la texture della pelle – è ormai uscito dalla nicchia femminile e sta conquistando il mondo degli uomini. Pinterest registra un +50% di ricerche legate alla pratica e Instagram pullula di storie e reel che ne celebrano i risultati, spesso postati da volti noti del cinema, della musica e dello sport.

Cos’è il microneedling

Il microneedling si basa su un concetto tanto semplice quanto efficace: piccolissime punture superficiali, effettuate con un rullo o un dispositivo elettronico, sono in grado di attivare un processo di riparazione cutanea. I piccoli aghi passati sulla pelle la inducono a produrre più collagene ed elastina, due elementi che hanno effetti visibili su rughe sottili, cicatrici da acne, pori dilatati e tono generale dell’incarnato. Niente di rivoluzionario perché questo approccio mirato sfrutta la capacità naturale del corpo di autorigenerarsi. Il risultato? Puoi dire addio a segni di stanchezza cronica e sfoggiare un aspetto più fresco, senza ricorrere a filler o interventi invasivi.

Il microneedling è un trattamento dai molteplici benefici

Il punto di forza del microneedling è la sua versatilità, che lo rende particolarmente adatto al pubblico maschile. Non solo attenua rughe e segni d’espressione, ma migliora cicatrici da acne, uniforma la grana e riduce discromie causate da esposizione solare o stress. Per chi si rade spesso, poi, il trattamento può anche aiutare a prevenire e attenuare le irritazioni da rasatura, rendendo la pelle più resistente e uniforme. La procedura, sebbene minimamente invasiva, richiede, però, mani esperte per evitare effetti indesiderati e massimizzare i risultati.

Come prepararsi e cosa aspettarsi dal microneedling

Niente fai da te, come con le maschere o i detergenti, quindi: qui le cose si fanno più serie, pertanto prima di sottoporti al microneedling, è fondamentale una consulenza con un professionista qualificato, che valuterà le esigenze specifiche della tua pelle. Dopo il trattamento, se noti un leggero rossore simile a una scottatura solare, non andare nel panico: è una reazione normale che tende a scomparire entro uno o due giorni. I risultati più evidenti si notano, però, dopo alcune settimane, man mano che il collagene si rigenera. Per mantenere i benefici, il consiglio è di optare per un ciclo di più sedute, intervallate da una skincare domiciliare ad hoc.

I prodotti consigliati per accompagnare il microneedling

Per ottimizzare gli effetti del trattamento, è fondamentale integrare nella propria routine cosmetici mirati scegliendo, per esempio, un siero alla vitamina C stabilizzata per stimolare la luminosità e proteggere dai radicali liberi, una crema idratante ricca di peptidi per sostenere la sintesi di collagene, una protezione solare ad ampio spettro SPF 50 per difendere la pelle dai raggi UV durante la fase di rigenerazione, un detergente delicato a pH fisiologico per prevenire irritazioni e, infine, un siero all’acido ialuronico puro per garantire un’idratazione profonda e duratura. Ecco alcuni prodotti che abbiamo selezionato per te.

The INKEY List Crema idratante a base di peptidi

Idratante quotidiano nutriente e a rapido assorbimento, grazie a un duo di peptidi sostiene il collagene naturale e idrata la pelle per ridurre le rughe. I peptidi, piccole catene di aminoacidi, rafforzano le proteine responsabili di tonicità e idratazione. Usalo mattina e sera dopo detersione e siero, applicando sul viso e collo e completando, se desideri, con un olio.





Pure Plump HA4 Hyaluronic Acid

Siero viso e collo con acido ialuronico puro a quattro pesi molecolari, dall’effetto idratante profondo e rimpolpante immediato, trattiene fino a 50 volte più acqua della singola molecola, rassoda e contrasta radicali liberi, stress ossidativo e segni dell’invecchiamento. Formulato con acido ialuronico, niacinamide e provitamina B5, svolge un’azione riparatrice, lenitiva, antimacchia e rivitalizzante.





La Roche Posay Anthelios UVmune 400 Fluido Invisibile SPF50+

Fluido SPF50+ dalla texture invisibile, offre protezione estrema contro danni cellulari, inquinamento e raggi infrarossi. Con filtro Mexoryl 400, contrasta i raggi UV più dannosi, lenisce e ripara la barriera cutanea, ed è ideale per pelli sensibili. Garantisce azione antiossidante, idratante e fotoprotettiva, con resistenza ad acqua, sudore e sabbia.





RoC – Multi Correxion Revive + Glow Siero Vitamina C

Questo siero leggero rende la pelle più liscia e luminosa già dopo una settimana, migliorandone visibilmente la texture. In quattro settimane dona tono ed elasticità, riducendo le discromie grazie a vitamina C e nonapeptide energizzante. Per un effetto compatto e uniforme, applicare dopo la detersione e completare con una crema gel illuminante.





Elemis Sensitive Cleansing Face Wash

Detergente appositamente formulato per pelli sensibili e secche, è arricchito con timo e camomilla tedesca in una base di proteine del latte. Purifica, lenisce e calma la pelle, lasciandola luminosa e sana. Si consiglia l’uso mattina e sera, massaggiando una piccola quantità su viso e collo con acqua fino a formare schiuma, quindi risciacquando con acqua tiepida e asciugando delicatamente.