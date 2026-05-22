Roland Garros 2026: quando gioca Sinner, il tabellone e perché può raggiungere Alcaraz

Il Roland Garros 2026 vedrà Jannik Sinner sfatare l’ultimo tabù? Il re di Roma (e di Madrid, Montecarlo, Miami e Indian Wells) riuscirà a vincere sulla terra rossa dello Slam parigino, come mai fatto finora? Non avrà l’ostacolo principale di Carlos Alcaraz davanti, ma le fatiche di 38 gare ufficiali affrontate nel 2026 possono farsi sentire. Gli occhi sono tutti rivolti su di lui, che punta al Career Grand Slam, roba riservata solo ai più grandi. Dal sempiterno Nole a Medvedev in cerca di rivalsa, chissà se qualcuno potrà fermarlo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Roland Garros 2026: il tabellone, quando gioca Sinner a Parigi, la nuova impresa da centrare, gli altri italiani al via.

Quando iniziano il Roland Garros 2026

Il Roland Garros è il secondo torneo del Grande Slam del 2026. Il primo, gli Australian Open, ha visto Jannik Sinner soccombere a sorpresa in semifinale contro Novak Djokovic e poi la vittoria di Alcaraz.

Unico Slam su terra rossa, l’Open di Francia si gioca sui campi all’aperto dello Stade Roland Garros a Parigi, a pochi passi dal Parco dei Principi. Inizia domenica 24 maggio con il primo turno e si chiude domenica 7 giugno, quando si disputerà la finale maschile.

Le qualificazioni sono invece iniziate il 17 maggio, con l’italiano Andrea Pellegrino a caccia di un altro exploit: è riuscito a qualificarsi per il tabellon principale, il primo di uno Slam! Agli Internazionali d’Italia è arrivato fino agli ottavi, prima di infrangersi contro Jannik.

Getty Images Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alla finale del Roland Garros, 8 giugno 2025

Dove vedere le partite del Roland Garros

Tutte le partite del Roland Garros saranno trasmesse su HBO Max e Discovery+. Sarà possibile vedere il torneo anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2, su Dazn, Tim Vision e Prime Video Channels.

Non ci sono ancora certezze sulla possibilità di seguire in chiaro alcuni match con tennisti italiani.

Quando gioca Sinner al Roland Garros 2026

Il tabellone del Roland Garros 2026 è stato svelato giovedì 21 maggio. Nella parte alta del main draw c’è Jannik Sinner, testa di serie numero 1, dall’altra Alexander Zverev, testa di serie numero 2.

Sinner giocherà al primo turno lunedì 25 maggio: sarà un debutto abbastanza morbido, contro il francese Clement Tabur, wild card del torneo. Dal suo lato ha anche un osso duro come Daniil Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e l’americano Ben Shelton dal servizio di fuoco. Gli azzurri che potrà incrociare, in un ipotetico derby prima della finale: Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

Nella parte bassa del tabellone, insieme a Zverev, c’è anche Novak Djokovic, tre volte vincitore al Roland Garros. E poi ci sono il finalista di Roma Casper Ruud e il giovane promettente Rafael Jódar.

Ecco il potenziale percorso e gli avversari di Jannik fino alla finale del Roland Garros 2026.

Primo turno: Clement Tabur

Secondo turno: Jacob Fearnley / Juan Manuel Cerúndolo

Terzo turno: Corentin Moutet / Vit Kopriva / Martin Landaluce

Ottavi di finale: Arthur Rinderknech / Luciano Darderi / Matteo Berrettini

Quarti di finale: Ben Shelton / Stefanos Tsitsipas / Alexander Bublik

Semifinale: Daniil Medvedev / Félix Auger-Aliassime / Flavio Cobolli

Finale: Alexander Zverev / Novak Djokovic / Casper Ruud

Perché Sinner può raggiungere Alcaraz

Seppur più giovane del beniamino italiano, Carlos Alcaraz ha già fatto l’impresa: il Career Grand Slam. Trionfando quest’anno a Melbourne, il tennista spagnolo è riuscito a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) almeno una volta in carriera, anche se non consecutivamente o nello stesso anno solare. È diventato il tennista più giovane a riuscirci, a soli 22 anni e 272 giorni.

Se vincesse al Roland Garros, l’unico Slam che gli manca in bacheca, Sinner potrebbe raggiungere Alcaraz in questo speciale albo d’oro. Ma certo, senza record d’età.

Il circolo del Career Grand Slam non è così nutrito. Sono in nove finora a popolarlo. Oltre a Carlitos, ci sono Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, ovviamente, e poi Andre Agassi, Rod Laver, Roy Emerson, Don Budge, Fred Perry. Nole, più unico che raro, è riuscito a vincere almeno tre volte ciascun torneo dello Slam.

Nessun italiano è mai arrivato anche solo a sognarlo, pur se il Roland Garros è invece l’unico Slam già portato a casa da un azzurro: ben due volte, nel 1959 e nel 1960, da Nicola Pietrangeli e nel 1976 da Adriano Panatta.

Getty Images Novak Djokovic celebra il punto contro Alexander Zverev al Roland Garros, 4 giugno 2025

Sinner numero 1 incontrastato

38 partite giocate nel 2026, solo 2 perse, reduce da un filotto di 29 vittorie consecutive e 5 Masters 1000 conquistati, Jannik Sinner dopo il trionfo di Roma non vuole fermarsi. E a Parigi è alla ricerca del riscatto: l’anno scorso perse in finale contro Alcaraz, che gli annullò tre match point. Fu una sconfitta amara.

Purtroppo il murciano non ci sarà, per problemi al polso che gli faranno saltare anche Wimbledon e tutta la stagione sull’erba. Dal canto suo il campione italiano sta rafforzando sempre più la vetta da numero 1 al mondo, che è sicuro di mantenere anche dopo Londra.

Oltre alla gloria, in caso di vittoria Sinner incassare il premio più ricco di sempre al Roland Garros: 2.800.000 euro, con un incremento di circa il 9,80% rispetto al 2025. Il montepremi del torneo è infatti stato alzato ed è di 61.723.000 euro, distribuito sulle varie partite, dalle qualificazioni alla finale.

I tennisti più attesi al Roland Garros 2026

I rivali più accreditati del numero 1 al mondo? Ovviamente Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp e 2 del seeding. Ma è dal 2024 che Sinner non perde contro il tedesco, mai vittorioso agli Slam.

Novak Djokovic, 39 anni che scattano il 22 maggio, è lì che vuole dimostrare che il tempo non logora proprio tutti. Pur reduce da una sorprendente sconfitta al primo turno a Roma, ha occhi di tigre e il ricordo fresco di poter battere Sinner, Australian Open docet. Che il tallone d’Achille dell’altoatesino sia davvero reggere le oltre 4 ore di gioco e i cinque set, come sostiene qualcuno? Ma proprio a Melbourne, al quinto set, nel 2024 vinse il suo primo Slam.

Daniil Medvedev non ama la terra rossa, e a Parigi non è mai andato oltre i quarti di finale. Ma al Foro Italico è stato l’unico capace di strappare un set a Jannik.

Tra i contendenti c’è attesa per l’enfant prodige spagnolo Rafael Jódar, 19 anni e già 29° dell’Atp. A Roma è incappato contro il ruolino pazzesco del nostro Luciano Darderi ma il ragazzino madrileno sta correndo.

Getty Images Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia contro Alexander Zverev, 12 maggio 2026

Gli italiani al via allo Stade Roland Garros

Non solo Sinner. Tanti gli italiani che proveranno a dire la loro sotto il cielo di Parigi.

Non ci sarà purtroppo Lorenzo Musetti, uscito dalla top ten Atp e alle prese con i problemi fisici che l’hanno fermato anche a Roma. L’anno scorso al Major francese arrivò in semifinale.

Nel tabellone principale, oltre all’altoatesino, ci saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Insieme a loro, arrivati dalle qualificazioni, Federico Cinà e Andrea Pellegrino, in scia a un momento d’oro.