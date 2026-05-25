Nuova Peugeot 408, l’equilibrio perfetto tra estetica e funzione

Lo sguardo è subito rapito da quel verde fiammante pieno di sorprese, così regale all’ombra, quasi dorato al sole. Ma poi lo stupore continua, prima scorrendo le linee risolute della nuova Peugeot 408, quindi salendo a bordo: lo stile audace fa il pari con l’innovazione tecnologica prestata al piacere di guida. Del resto è questa l’essenza del design: «un lavoro di equilibrio», secondo il celebre designer italiano Francesco Meda, che ha dialogato con la Casa francese durante il Fuorisalone di Milano appena messo alle spalle. «È il tentativo di tenere insieme estetica, funzione e produzione senza che una prevalga sull’altra». Un gioco di equilibri condiviso dal team di design del Leone. E centrato.

Il design che sposa sicurezza e innovazione

Estetica, funzione e produzione: le parole chiave del “Compasso d’oro” Francesco Meda sono le stesse che guidano lo spirito Peugeot.

La nuova 408 ha nella postura rialzata, combinata con una silhouette fastback, la caratteristica distintiva. Con l’esclusivo colore della carrozzeria Verde Flare che conquista irrimediabilmente. Le forme sono aggressive e ricche di angoli. Ma questa dichiarazione di carisma non è fine a se stessa: è unita a ricerca, sicurezza e tecnologia.

Se l’assetto più largo e muscolare è quello di un Suv, all’interno il comfort e l’ampio spazio di guida sono da berlina. Con un’agilità che non ti aspetti da un profilo così importante.

La scritta Peugeot retroilluminata, assoluta novità che domina la parte posteriore della vettura, è la firma emblematica. Modello made in Mulhouse, cittadina dell’Alsazia che conserva il più grande museo dell’automobile al mondo, interpreta in ogni dettaglio quella classe transalpina fatta di disinvoltura e modernità.

Credits: Peugeot

Piacere di guida e agilità da Leone

Siamo a bordo della nuova 408, abbiamo scelto la Mild Hybrid. Sempre attenta alla mobilità green, Peugeot propone anche 100% elettrica e Plug-in Hybrid: una gamma completa di motorizzazioni elettrificate.

Gli interni ci mettono subito a pieno agio: sono spaziosi ed eleganti. In più, la posizione di guida elevata permette una visibilità ottimale, in perfetta simbiosi con l’architettura sportiva e felina della vettura.

Le carreggiate ampie danno solidità e sicurezza di guida, sia per lunghi tragitti, che per la quotidianità urbana. La sensazione che prevale è quella di comodità al servizio dell’efficienza: la Peugeot 408 morde l’asfalto in una spinta silenziosa, con facilità di guida, agilità di manovra e assoluta aderenza in strada.

Il caratteristico i-Cockpit del marchio è un gioiello di ergonomia. Il volante compatto enfatizza il dinamismo, con funzioni di assistenza alla guida e controlli per il sistema multimediale integrati. Il touchscreen centrale da 10 pollici, inclinato verso il conducente, è a portata di occhiata e di immediata consultazione.

Credits: Peugeot

Affidabilità di chilometro in chilometro

Il comfort è anche acustico. La silenziosità della Peugeot 408 non è solo al suo passaggio, ma anche all’interno dell’abitacolo: la tecnologia avanzata di vetratura, infatti, con finestrini più spessi della media, migliora l’isolamento sonoro e la piacevolezza al volante.

Il motore a benzina da 145CV è associato a un motore elettrico, abbinato al cambio e-DCS6 a doppia frizione a sei marce. L’autonomia? Più di 1000 Km con un solo pieno in ciclo misto WLTP. I punti forte della versione Mild Hybrid? L’efficienza e i bassi consumi.

Il motto Peugeot “designed to last” risuona in ogni particolare, sfidando l’avanzare del tempo e del contachilometri con una qualità costruttiva d’eccellenza. La Peugeot Care è l’attestato di fiducia: la garanzia copre l’intero veicolo fino a 8 anni o 160.000 chilometri.

Del resto i dettagli non sono dettagli. Fanno il design. In un equilibrio perfetto tra emozione e funzionalità.