I sandali uomo sono tornati (e non sono mai stati così cool)

I sandali da uomo sono tornati. Ma forse, più che di un ritorno, dovremmo parlare di una definitiva consacrazione. Di fatto, sono sempre stati lì, tra un paio di mocassini ed espadrilles. Timidi, a volte esclusi ed altre ignorati. Oggi, però, i sandali maschili si impongono come uno dei simboli più evidenti di un cambiamento nel modo di intendere la moda uomo. Decisamente libera, più fluida, meno ingabbiata in codici rigidi. Perciò, dopo decenni che li ha visti relegati a un immaginario turistico o funzionale, tra vacanze al mare e praticità urbana, i sandali ora si indossano in città, soprattutto in contesti lontani dall’essere formali. Non sono più visti come un azzardo, bensì come una dichiarazione di stile.

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Il grande ritorno dei sandali da uomo

Il merito di questa rinascita va in parte alle grandi maison, che nelle ultime stagioni hanno reinterpretato il sandalo in chiave contemporanea. Suole chunky, materiali tecnici, pellami pregiati e design minimal si alternano in una varietà che supera ogni stereotipo. Parallelamente, lo street style ha giocato un ruolo cruciale. Complice anche l’influenza dell’estetica normcore, i sandali si inseriscono perfettamente in un guardaroba che privilegia comfort e autenticità, senza alcun eccesso. Abbinati a pantaloni sartoriali, completi destrutturati o denim oversize, creano contrasti sempre più accettati.

Quali sandali scegliere

Naturalmente, non tutti i sandali sono uguali. I modelli più riusciti sono quelli che riescono a bilanciare design e proporzioni. Linee pulite, palette neutre o monocromatiche e dettagli curati sicuramente fanno il loro. L’attenzione si sposta anche sulla qualità del piede stesso: pedicure e cura personale diventano parte integrante del look, segno di una nuova attenzione ai dettagli.

Il risultato non può non essere un accessorio che rompe le convenzioni e amplia le possibilità espressive del guardaroba maschile. E se fino a qualche anno fa la domanda era “si possono indossare?”, oggi la risposta è cambiata. Si devono indossare, perché raramente la moda uomo è stata così aperta al cambiamento. E raramente un paio di sandali è stato così cool.

I migliori modelli di sandali da uomo

Flat

Nello specifico, tra i sandali da uomo, quelli che piacciono a molti – soprattutto ai direttori creativi – sono bassi. Praticamente rasoterra. Le flat shoes sono il trend del momento e prestigiose maison come Hermès le rileggono a modo loro. Sempre elegantissime, ponendo il piede al centro.

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Chunky

Spazio ancora ai modelli chunky, come quelli firmati Dolce&Gabbana. Pelo lungo e design massiccio rendono speciale la versione estremamente “fresca” voluta da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, per uomini coraggiosi nelle scelte di stile.

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Chic

Giorgio Armani rende, invece, chic le flip flop. Essenziali, sofisticate, adatte sempre e comunque. Anche di sera, sotto un completo elegante composto da giacca e pantaloni morbidi. È una moda maschile che sottrae in favore dell’estetica.

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Casual

Poi Louis Vuitton ha pensato agli amanti della casualness, con una versione spessa in alcuni punti e sottile in altri. Si indossa con i bermuda o i pantaloni sartoriali, abbattendo qualsiasi confine tra uno stile e l’altro. A conferma che i sandali da uomo piacciono in ogni modo, basta saperli indossare in quello giusto.