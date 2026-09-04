I migliori tagli capelli uomo autunno 2026: tutte le tendenze

I migliori tagli capelli uomo autunno 2026 hanno tutti una cosa in comune: raccontano in modo sempre più personale il modo di vivere il proprio stile. Certo “le tendenze continuano a esistere, ma non vengono più seguite in modo rigido – puntualizza Nicola Gepponi, Salon Director di TONI&GUY Firenze-. Diventano un punto di partenza da interpretare in base alla texture del capello, ai lineamenti e allo stile personale perché oggi il taglio non deve uniformare, ma valorizzare l'identità di chi lo porta”.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics

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I migliori tagli capelli uomo autunno 2026: è il momento delle lunghezze medie

Il grande protagonista della stagione sarà il capello medio. Dopo il dominio di tagli cortissimi e sfumature rigorose, oggi si riscopre la libertà del movimento; capelli che possono essere lasciati naturali, leggermente spettinati, oppure trasformati con uno styling più curato, magari pettinati all’indietro o con una riga laterale morbida. Il fascino del taglio medio è nella sua versatilità: può cambiare in pochi gesti, passando da un look casual a uno più elegante.

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Il corto cambia volto (e la texture è protagonista) con un occhio agli anni Novanta

Anche chi preferisce i capelli corti troverà nuove interpretazioni. Le sfumature per questo autunno diventano più morbide, i contorni meno marcati e il volume sulla parte superiore acquista maggiore importanza. La vera protagonista dell’autunno 2026 sarà, però, la texture lavorata in nome di una naturalezza totale. “Il lusso, oggi, è un taglio che segue il comportamento naturale del capello e lo valorizza senza richiedere uno styling eccessivo – precisa Gepponi-. Il risultato deve apparire spontaneo, anche quando è frutto di uno studio estremamente preciso”. L’obiettivo, insomma, è ottenere quell’effetto apparentemente semplice che, in realtà, nasce da un lavoro preciso sulle proporzioni e sulle scalature. Tra le ispirazioni più forti della stagione ci sono, infine, anche gli anni Novanta, ma, come per tutte le tendenze, non si tratta di un semplice ritorno al passato. Ciuffi morbidi, lunghezze che sfiorano le orecchie e scalature leggere sono, infatti, reinterpretate con un approccio più moderno e sofisticato.

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I migliori tagli capelli uomo autunno 2026 da provare adesso

Ma allora quali sono i look su cui puntare al rientro dalle vacanze? L’esperto non ha dubbi. Fra i protagonisti della stagione c’è il modern crop, una versione più leggera e naturale del classico corto texturizzato, dove la materia del capello diventa centrale. Tuttavia, “quello più rappresentativo del momento è il medium layered cut: le sue scalature invisibili permettono di giocare con styling diversi, dal più spontaneo al più elegante”, osserva Gepponi.

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Se, poi, “il soft slick back aggiorna il classico effetto pettinato all’indietro eliminando la rigidità del passato e scegliendo una finitura più morbida e naturale, il side part torna invece con una riga laterale meno definita e volumi più fluidi”. E per chi ama i capelli lunghi? La soluzione c’è e si chiama flow cut, un hair style con lunghezze che sfiorano collo e orecchie, pensate per seguire il movimento naturale senza appesantire la chioma. Restano però sempre attuali anche il buzz cut, essenziale e deciso, e il curtain cut, sempre ispirato agli anni Novanta ma alleggerito nelle forme. Infine, c'è il textured quiff che sostituisce il ciuffo rigido con una versione più morbida e dinamica.