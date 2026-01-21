L’hairstyle dell’inverno 2026 tra rigore e imperfezione studiata

Le sfilate autunno-inverno 2026/2027 segnano una stagione di svolta anche per l’hairstyle maschile. Non è più un semplice dettaglio, ma una parte integrante dell’estetica proposta dagli stilisti, capace di dialogare con i volumi degli abiti e con i materiali scelti. Le passerelle raccontano di un uomo che ama prendersi il suo tempo e quindi anche la scelta dell’hair styling riflette questa consapevolezza. Il filo conduttore è una nuova idea di naturalezza costruita, ma non troppo.

Sfilate autunno-inverno 2026/27: capelli medi in primo piano

La lunghezza media si conferma protagonista assoluta della stagione. Capelli che sfiorano le orecchie, che accarezzano la nuca, che cadono sul viso con frange leggere e mai geometriche. La tendenza è chiara e premia slick back, capelli pettinati indietro con righe centrali e laterali e rigorosamente bloccati con cere o gel. Il riferimento sono i look degli anni Ottanta privati del loro volume, anche quando il ciuffo elegante di lato è in primo piano. Per un effetto più ordinato, i lati possono essere più corti con leggere sfumature, mentre la parte superiore resta più lunga, con o senza riga centrale.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics

Il corto essenziale

Accanto a questa tendenza, il corto evolve e diventa pulito ed essenziale grazie a linee asciutte che non riflettono il classico rigore militare del buzz cut come lo abbiamo sempre visto. Al contrario, si possono personalizzare le lunghezze, per esempio lasciando che la parte centrale superiore sia leggermente più lunga rispetto a quella laterale, per look che strizzano l’occhio ai più famosi e già visti tagli mohawk soft delle precedenti stagioni.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics

Focus sulla texture

Un altro tema centrale è quello della texture. Le sfilate propongono superfici vive, leggermente mosse, talvolta volutamente spettinate, ma sempre sotto controllo. È quell’equilibrio sottile tra ordine e disordine che restituisce autenticità al look. L’imperfezione studiata, insomma, sembra essere il vero lusso contemporaneo, e mai come in questa stagione il concetto appare calzante.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics

Sfilate autunno-inverno 2026/27: i colori più cool per i capelli

Il colore segue la stessa filosofia. Dominano le tonalità naturali, profonde, mai piatte. Castani intensi, neri lucidi ma non artificiali, biondi caldi e sabbiosi costruiscono una palette sobria, pensata per durare oltre la singola stagione.