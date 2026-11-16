Peli incarniti dopo la rasatura: come prevenirli e trattarli

Una rasatura perfetta non è mai sinonimo di viso senza peli. Al contrario. Spesso, infatti, volere una pelle liscia a tutti i costi, significa esporsi ad alcuni rischi per nulla piacevoli, come rossori, infiammazioni e peli incarniti dopo la rasatura. Questi ultimi sono uno degli inconvenienti più comuni del grooming maschile, soprattutto per chi ha una barba folta, spessa o naturalmente riccia. A provocarli possono essere una lama troppo aggressiva, il contropelo o una tecnica di rasatura poco adatta al proprio tipo di barba. La soluzione per minimizzare i rischi non è ovviamente rinunciare al rasoio, ma imparare a usarlo con qualche accortezza in più. Ecco come prevenire i peli incarniti dopo la rasatura e cosa fare quando, invece, sono già comparsi.

Peli incarniti nella barba: perché compaiono (e perché non confonderli con la follicolite)

Dopo la rasatura può capitare che il pelo – soprattutto nella zona del collo, del mento e lungo la mandibola - invece di spuntare normalmente, cresca sotto la pelle e rimanga intrappolato. È così che compare quel piccolo rigonfiamento arrossato, a volte accompagnato da prurito o da una pustola. Succede più facilmente a chi ha peli spessi e ricci, che durante la ricrescita tendono a piegarsi e a rientrare nella cute. Ma anche una rasatura troppo profonda, soprattutto contropelo, può favorirlo. Attenzione, però, a non confondere i peli incarniti con la follicolite, un'infiammazione del follicolo pilifero che, invece, può avere anche un'origine batterica. Per evitare di curare cose diverse, se compaiono pustole, dolore o irritazioni che non passano, è sempre meglio rivolgersi a un dermatologo.

Come prevenire i peli incarniti dopo la rasatura

Il primo accorgimento è non avere fretta quando decidi di raderti. Perché, la prima cosa da fare non è passare la lama sulla pelle, quanto preparare la cute all’attrito. Come fare? Molto semplice: innanzitutto lava il viso con acqua tiepida, magari dopo la doccia, quando i peli sono già più morbidi e, poi, applica una crema o un gel da barba che permettono al rasoio di scorrere meglio senza trascinare la pelle. Anche il contropelo, per quanto permetta di ottenere una rasatura più profonda, non è sempre una buona idea. Chi tende ad avere peli incarniti, infatti, dovrebbe seguire sempre la direzione naturale di crescita della barba, senza premere troppo e senza ripassare continuamente sulla stessa zona. È importante anche non tendere la pelle quando si passa il rasoio. Quanto al rasoio stesso, poi, non esiste un modello perfetto per tutti. Chi soffre spesso di questo problema, farebbe meglio a scegliere un regolabarba elettrico, lasciando qualche millimetro di lunghezza, oppure un rasoio che non tagli troppo vicino alla cute. In ogni caso, le lame devono essere pulite e affilate: quelle consumate richiedono più passaggi e possono accentuare l'irritazione.

Esfoliazione e idratazione: cosa serve davvero alla pelle

Anche la skincare, ovviamente, ha un ruolo importante. Se i peli incarniti dopo la rasatura sono un problema per te, non dimenticare di esfoliare delicatamente la pelle, di tanto in tanto, usando prodotti con acido salicilico, per esempio, che favorisce il ricambio cellulare e aiuta a mantenere i pori liberi. Va però utilizzato con molta attenzione quando si ha una pelle sensibile. No, invece, a scrub aggressivi e spazzole abrasive, perché strofinare con forza non aiuta a risolvere il problema, anzi può irritare ancora di più la pelle. Dopo aver passato il rasoio, invece, la parola d'ordine è idratare il viso usando sempre una crema leggera, senza profumo e non comedogena, con glicerina, pantenolo o ceramidi. Il mix di questi ingredienti è in grado di restituire comfort alla pelle attenuando la tipica sensazione di secchezza post rasatura. Riguardo ai dopobarba, infine, la soluzione è usare prodotti senza alcool o che non siano troppo alcolici perché possono provocare bruciore e rendere più evidenti i rossori.

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La routine post-rasatura in cinque gesti

Non occorrono molti prodotti per prendersi cura della pelle dopo il rasoio. Una routine semplice può essere sufficiente. Ecco gli step irrinunciabili.

Risciacquare il viso con acqua fresca o tiepida per eliminare i residui di schiuma e gel. Tamponare la pelle con un asciugamano pulito, evitando di strofinare. Applicare un dopobarba lenitivo, senza alcol e profumo, con ingredienti come pantenolo o aloe vera. Stendere una crema idratante leggera, preferibilmente con glicerina o ceramidi. Usare una protezione solare SPF 30 o superiore se ci si rade al mattino, soprattutto quando sono presenti macchie lasciate dalle infiammazioni.

In ogni caso, subito dopo la rasatura è sempre meglio evitare scrub, acidi esfolianti e prodotti aggressivi. Il motivo è semplice: la pelle è già stata sollecitata abbastanza e non ha bisogno di ulteriori trattamenti.

Peli incarniti già presenti: cosa fare

Quando il pelo resta sotto la pelle, la tentazione di tirarlo fuori con una pinzetta è forte. Ma è meglio non farlo: schiacciare il rigonfiamento o provare a estrarlo con un ago rischia di irritare la zona, provocare un'infezione e lasciare piccoli segni. Se il fastidio è lieve, basta sospendere per qualche giorno la rasatura e applicare un impacco tiepido per calmare la pelle. Se però compaiono pus, dolore, gonfiore o un rossore che non passa, è meglio rivolgersi al dermatologo. Sarà lui a valutare come intervenire: antibiotici e cortisonici, infatti, vanno usati solo su indicazione medica.

Quando cambiare metodo di rasatura

Per chi continua a fare i conti con i peli incarniti, invece, lasciare crescere la barba un po' più a lungo può essere la soluzione più semplice. Il regolabarba permette di mantenerla ordinata senza tagliare il pelo a filo della pelle, riducendo così il rischio che ricresca sottopelle. E nei casi più difficili, infine, la parola tocca al dermatologo che potrà prendere in considerazione anche la depilazione laser, una soluzione che riduce progressivamente la crescita dei peli e aiuta chi soffre di pseudofollicolite ricorrente.