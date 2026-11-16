Kimi Antonelli e i campioni dello sport che hanno fatto la storia giovanissimi

Hanno una classe naturale che sembra scritta nel Dna. Gli occhi da bambino e la lucidità da veterano nel chiudere la curva, infilare una tripla, sparare un rovescio lungolinea… Sono quei baby campioni capaci di riscrivere la storia dello sport, prima ancora di aver finito di studiarla. Giovanissimi e già numeri 1. Da Kimi Antonelli, fresco di titolo mondiale, a Magic Johnson, ecco i ragazzi terribili che hanno avuto una fretta incontenibile di diventare subito grandi.

Getty Images Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza, 6 settembre 2026

Kimi Antonelli, il più giovane campione di F1

Il traguardo di Città del Messico varcato da terzo, quanto è bastato per esplodere in lacrime di gioia. È una favola bellissima quella di Kimi Antonelli, che il 1° novembre, a bordo della sua Mercedes, è diventato campione del mondo di Formula 1, il più giovane di sempre, a soli 20 anni e 68 giorni. Ha rubato il primato a Sebastian Vettel.

Esplosivo e solido in pista, Kimi è stato abilissimo nella lettura della sua monoposto e della nuova generazione di motori e gomme. Il suo primo anno in F1 era stato di luci e ombre. Aveva già scritto record (a 18 anni e 7 mesi, il più giovane a firmare il giro più veloce in gara), chiudendo però solo settimo. Ma il ragazzino di Bologna è velocissimo nel migliorarsi ed eccolo ora, nella sua seconda stagione tra i grandi, già sopra a tutti, con quel sorriso delicato e gli occhi di chi sa volare, restando coi piedi per terra. Era da 73 anni, da Alberto Ascari, che l’Italia non aveva un campione iridato.

Getty Images Marc Márquez baby campione del mondo, 10 novembre 2013 a Valencia

Marc Márquez, il dominio in MotoGp

Marc Márquez è a un soffio dal decimo titolo nel Motomondiale, il settimo in MotoGp. Ancora in pista e già leggenda. Oggi trentatreenne all’ennesima rinascita, dopo infortuni, cadute e un difficile periodo di adattamento alla nuova moto, il Cabroncito guizza ancora con determinazione feroce e fluidità da giovinetto.

Anche lui è stato un ragazzino terribile, dedito a bruciar le tappe: nel 2013, in sella alla Honda, a soli 20 anni e 266 giorni è diventato il più giovane campione del mondo della storia della classe regina, primato che porta ancora il suo nome. Giovanissimo e sfrontato, Márquez era addirittura alla sua stagione d’esordio in top class: un autentico fenomeno. Un’impresa che è riuscita solo una volta, nel 1978, a Kenny Roberts. L’augurio oggi per Kimi Antonelli è che, su piste e traiettorie diverse, possa seguire la sua scia.

Getty Images Mike Tyson (a destra) durante l'incontro con il campione dei pesi massimi Trevor Berbick, 22 novembre 1986 a Las Vegas

Mike Tyson: quei ko sul ring a tempi record

Iconico e controverso, ha 60 anni oggi “l’uomo più cattivo sulla faccia della Terra”. Così il New York Post aveva acclamato Mike Tyson nel 1988 dopo il match contro Michael Spinks, fino allora imbattuto: lo mandò in knockout in appena 91 secondi.

Sguardo minaccioso con cui intimidiva gli avversari, potenza esplosiva e ko fulminei, Tyson sul ring era una forza della natura. Con un’urgenza incredibile di buttar fuori la sua rabbia, dopo un passato di povertà, abusi e gang di strada. A soli 20 anni e 145 giorni nel 1986 divenne il più giovane campione del mondo dei pesi massimi nella storia della boxe. Abbatté Trevor Berbick al secondo round. Era l’inizio del dominio di Iron Mike.

Getty Images Pelé con la maglia del Brasile in un'amichevole in Svezia, 8 maggio 1960.

Pelé, il fenomeno del calcio

Il dio del pallone, quando volle forgiare la sua massima espressione, creò Pelé. Da semplice ragazzo di strada alla gloria. O Rei nel 1958 trascinò la Nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo Mondiale, ad appena 17 anni e 249 giorni, diventando il più giovane campione del mondo nella storia del calcio. Il primo gol della doppietta in finale contro la Svezia? È pura poesia, con tanto di sombrero in area di rigore sulla testa di un difensore. Quella sera Pelé divenne anche il più giovane marcatore in una finale della Coppa del mondo.

Precoce e fenomenale, Edson Arantes do Nascimento combinava eleganza, atletismo sorprendente e assoluto dominio tecnico. Un adolescente che era già il più grande di sempre. Tra i tanti record scolpiti poi in carriera, uno che difficilmente sarà abbattuto: ad oggi è l'unico calciatore ad aver vinto ben tre edizioni dei Mondiali. Unico, inarrivabile.

Getty Images Magic Johnson dei Los Angeles Lakers in Gara 3 delle NBA Finals, contro i Philadelphia 76ers, 10 maggio 1980

Magic Johnson, da rookie prodigio a leggenda

Altezza da ala grande e mani da prestigiatore. Il playmaker più alto della storia dell’NBA, Earvin Johnson Jr., ha cambiato i confini del basket. Con un tempismo da prodigio. Nel 1980, a soli 20 anni e 273 giorni, guidava i Los Angeles Lakers alla vittoria del titolo, conquistando anche il premio di MVP delle Finals, primo rookie a riuscirci. In gara 6 sostituì l'infortunato Kareem Abdul-Jabbar da centro, cesellando 42 punti, 15 rimbalzi e 7 assist.

Magic Johnson è il soprannome che già racconta tutto. Gigante volteggiante da cinque titoli NBA e un oro olimpico, a 67 anni Earvin è ancora un leader carismatico, ma fuori dal campo. Simbolo della lotta contro l’Aids, imprenditore, attivista a supporto degli svantaggiati, è a uno degli atleti più ammirati di sempre.

Getty Images Rafael Nadal campione al Roland Garros, 5 giugno 2005

Rafael Nadal, il re della terra rossa

I pantaloncini a pinocchietto, la canotta verde e la distintiva fascia bianca in capo: nel 2005, a 19 anni e 2 giorni, alla prima partecipazione Rafael Nadal conquistava il suo primo Roland Garros. Artista della terra rossa, iniziava così la sua monarchia nello Slam parigino: lo vinse in tutto 14 volte, un record che non vedremo battere presto. Forse mai.

In semifinale, nel giorno del diciannovesimo compleanno, aveva sconfitto l’allora numero 1 al mondo, il maestro Roger Federer con cui instaurò un elettrizzante duopolio.

Un primato di precocità che porta la firma del mancino di Manacor? Nadal è il più giovane ad aver compiuto il Career Golden Slam, a 24 anni e 3 mesi.

Getty Images Michael Phelps alle Olimpiadi di Atene, 15 agosto 2024

Michael Phelps, lo squalo prenditutto

Lo Squalo di Baltimora ha cambiato il nuoto. Nel 2001, ad appena 15 anni e 9 mesi, Michael Phelps aveva già fatto capire che era un ragazzo speciale: ai campionati statunitensi di Austin vinse i 200 farfalla diventando il più giovane di sempre a battere un record del mondo.

Quando poi si tuffò nell'Olimpic Aquatic Centre di Atene 2004, aveva 19 anni e un obiettivo gigante: vincere 7 medaglie d'oro in un'unica edizione olimpica, come era riuscito solo a Mark Spitz fino ad allora, a Monaco di Baviera 1972. Non centrò l’impresa, per pochissimo. Il prodigio americano lasciò la Grecia con 6 medaglie d'oro e 2 di bronzo al collo. E con un appuntamento con la storia solo da rimandare.

Era il prologo di una carriera fenomenale, da atleta olimpico più decorato di tutti i tempi. A Pechino 2008 gli ori furono 8, come nessuno mai. Un predatore d’acqua.