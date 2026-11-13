Calendario Lavazza 2027: tre fotografi Magnum raccontano il piacere del caffè

Il vero lusso, oggi, potrebbe essere semplicemente fermarsi. Spegnere per un momento il rumore della città, concedersi una pausa, ritrovare il piacere di una conversazione senza guardare l'orologio. Oppure bere un caffè, lasciando che il mondo continui a correre mentre ci prendiamo il nostro tempo. È da questa idea che nasce Always a Pleasure, il Calendario Lavazza 2027, presentato il 13 novembre al Guggenheim Museum di New York.

Giunto alla sua trentacinquesima edizione, il progetto sceglie la fotografia d'autore per raccontare un'esperienza universale attraverso tre città e tre prospettive differenti. A firmare le immagini sono Jim Goldberg, Alex Majoli e Paolo Pellegrin, fotografi di Magnum Photos, l'agenzia che nel 2027 celebra ottant'anni dalla fondazione. Il risultato è un racconto visivo che attraversa New York, Lisbona e Hong Kong, seguendo il ritmo di quattro momenti della giornata e quindici immagini dedicate a ciò che rende speciale anche il più ordinario degli istanti.

Jim-Goldberg

New York, Lisbona, Hong Kong: tre città, tre visioni del piacere

Si comincia da New York, con lo sguardo di Jim Goldberg. Una metropoli elettrica, stratificata, in cui le storie si incrociano continuamente e dove anche una pausa può trasformarsi in un piccolo atto di libertà. Goldberg gioca con colori saturi, interventi grafici e situazioni spontanee, restituendo un'immagine lontana dalle cartoline patinate della Grande Mela. Tra le fotografie più ironiche c'è quella di gennaio: una ragazza immersa nella schiuma di una vasca da bagno, con una tazzina di caffè. Una scena che ribalta il concetto di routine mattutina e trasforma il tempo per sé in un piccolo lusso contemporaneo. Ci sono poi le iconiche scale antincendio newyorkesi, un gruppo di cani raccolti su una scalinata e, ad aprile, Martin Scorsese insieme alla figlia Francesca. Un ritratto di complicità familiare che chiude il capitolo americano con una nota personale e cinematografica.

Giugno, Lisbona/Alex Majoli

Da New York si passa a Lisbona, dove entra in scena Alex Majoli. Qui cambia la luce e cambia il ritmo. Il fotografo costruisce un racconto fatto di incontri, malinconia, musica e improvvise epifanie quotidiane. Il suo obiettivo non cerca la Lisbona da guida turistica, ma quella che si rivela attraverso le persone e i loro gesti. Da maggio ad agosto, il piacere prende forme diverse: uno sguardo rivolto al mare, una conversazione durante il cambio di turno al lavoro, un incontro che diventa una danza improvvisata davanti a una parete di azulejos e una performance di fado. Immagini che restituiscono il carattere di una città in cui il tempo sembra avere una consistenza diversa. Majoli lavora sulla dimensione teatrale della realtà, trasformando situazioni apparentemente ordinarie in piccoli racconti cinematografici.

Httobre, Hong Kong/Paolo Pellegrin

L'ultimo capitolo porta a Hong Kong, con Paolo Pellegrin. Una metropoli in cui passato e futuro convivono in una stratificazione continua di architetture, culture e ritmi urbani. Il fotografo romano, membro di Magnum Photos dal 2001, cerca l'imprevisto e lascia che siano le persone a raccontare lo spirito del luogo. Tra settembre e dicembre, il suo racconto attraversa momenti di condivisione e intimità: un gruppo di ragazze impegnate in una partita di mahjong, un nonno e la nipotina che attraversano la baia in traghetto, due interpreti dell'opera cantonese prima di entrare in scena. Fino all'immagine conclusiva, con una ragazza che cammina sotto la pioggia tra le luci e il traffico di Mong Kok, accompagnata dalla sua tazzina di caffè. Un piccolo spazio di tranquillità nel cuore di una città che non sembra fermarsi mai.