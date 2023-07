I prodotti beauty multitasking da mettere in valigia quest’estate

Estate, tempo di weekend fuori porta e meritate vacanze. Che sia un viaggio on-the-road, un tour in barca a vela o una fuga dall’altra parte del mondo, è fondamentale avere sempre con sé un beauty case smart, pratico ma completo di ogni referenza. Per gli amanti del minimalismo, che riduce stress e sprechi, ecco quindi prodotti multiuso da usare in pochi semplici passaggi, formulazioni versatili ma efficaci che sono in grado di rispondere a diverse esigenze, basta saper ascoltare la propria pelle e capire di cosa ha davvero bisogno.

Si parte sempre dalla detersione, per rimuovere le impurità e per preparare perfettamente la pelle ai trattamenti successivi. Poi si prosegue con il siero, dalla consistenza leggera, quasi invisibile, che agisce in profondità e può avere diverse funzioni contemporaneamente. Fondamentale la crema viso, idratante, illuminante, dall’effetto anti-age e dalle proprietà lenitive, ma soprattutto con SPF, per proteggere dall’esposizione al sole. Alcune emulsioni sono perfette anche come doposole, dopobarba o crema per la rasatura, e in questa stagione è fondamentale prendersi cura di corpo e capelli, poiché sono messi a dura prova dai raggi solari, dalla salsedine, dal sudore e da altri fattori esterni.

Ecco quindi i prodotti multitasking da portare con voi questo’estate:

NOBLE PANACEA The Elemental Balsamo Detergente & Lozione Esfoliante – Trattamento in due step che rimuove le impurità ed esfolia la pelle, per prepararla ad accogliere i principi attivi dei prodotti successivi. Una formula clean in versione monodose, perfetta per un beauty case da viaggio.

FENTY SKIN HYDRA VIZOR INVISIBLE MOISTURIZER SPF30 – Protagonista della beauty routine semplice, efficace e adatta a tutti, concepita da Rihanna, questa crema viso con fattore SPF 30 leggera e trasparente è a base di melone del Kalahari e niacinamide. Un prodotto 2-in-1 che idrata in profondità, agisce sulle discromie e protegge la pelle dal sole.

NUXE CRÈME FRAÎCHE DE BEAUTÉ 3 in 1 – È la prima routine all-in-one Nuxe, un solo prodotto che, a seconda della quantità e del metodo di applicazione, può essere utilizzato come crema idratante, latte detergente o maschera rimpolpante. Con latte vegetale, olio di mandorle dolci e burro di karité, è adatto anche per il contorno occhi.

EISENBERG MASQUE ESSENTIEL ARGENT – Una maschera viso e occhi multifunzionale che, in un solo step, attenua stanchezza, segni di invecchiamento e stress. Arricchita con argento puro micronizzato, dalle proprietà anti-batteriche, anti-infiammatorie e rigeneranti, e un cocktail di principi attivi mirati, si applica dopo la detersione e si lascia in posa 5 minuti.

ANTHONY Pre Shave + Conditioning Beard Oil – Il marchio di New York City propone questo olio multifunzione che può essere applicato prima della rasatura per prevenire le irritazioni, oppure può essere usato per ammorbidire la barba e nutrire la pelle. Un prodotto versatile, formulato con un mix di oli essenziali, come basilico e rosmarino, vitamina E, olio di calendula, oliva e tea tree. Disponibile in esclusiva in Italia presso Stefano Saccani Parma.

BLEU DE CHANEL Trattamento idratante 3 in 1 – Questo balsamo lenisce la pelle dopo la rasatura, la idrata e facilita la cura della barba. La sua consistenza fresca e leggera si assorbe rapidamente e lascia il leggero profumo aromatico-boschivo della celebre fragranza del marchio.

BIOFFICINA TOSCANA Doccia shampoo – Questo detergente multiuso per viso-corpo-capelli e barba, è perfetto da portare in vacanza ed è a base di delicati tensioattivi di origine vegetale. Contiene l’estratto di elicriso bio dell’Isola d’Elba dalle proprietà dermopurificanti, lenitive, protettive-rigeneranti ed emollienti, e diffonde un fresco aroma speziato.

LANCASTER GOLDEN TAN MAXIMIZER AFTER SUN LOTION – Lozione doposole dalla texture rinfrescante, che prolunga l’abbronzatura, calma, lenisce e idrata la pelle. Adatta sia per il viso sia per il corpo, la sua formulazione include molteplici complessi: antiossidanti, riparatori e attivatori dell’abbronzatura, per stimolarla e prolungarla fino ad un mese.