Dieci (anzi, sedici!) profumi uomo che anticipano il mood estivo

L’estate è sinonimo di voglia di leggerezza. Per questo, il profumo giusto può trasformarsi in un vero e proprio accessorio di stile, evocando sensazioni di mare, sole e libertà. Se cerchi una fragranza che anticipi l’atmosfera della stagione più calda, ecco 16 profumi uomo che anticipano il mood estivo, tra novità, best seller e grandi classici, perfetti per esprimere vitalità, eleganza e freschezza sotto il sole.

Profumi uomo che anticipano il mood estivo: le novità della primavera estate 2025

Ecco una selezione di fragranze che ti fanno rivivere il meglio dell’estate sulla pelle.

Profumi uomo che anticipano il mood estivo: Chanson Les Eaux du Monde Lemon

Richiamando l’essenza luminosa e vivace dei limoni di Sicilia, questa fragranza agrumata e legnosa si apre con una nota frizzante e dinamica di limone, che rivitalizza i sensi. Questo freschissimo inizio è bilanciato dalla dolcezza floreale del fiore d’arancio e dalla freschezza erbacea del tè verde, creando un profumo energizzante e rinfrescante.





Yves Saint Laurent Beauty Y Le Parfum

Yves Saint Laurent Beauty presenta una nuova interpretazione dell’iconica fragranza che esalta l’intensità del legno. Questa versione rielabora gli accordi dell’eau de parfum originale con un cuore avvolgente di olio di aghi di pino e balsamo di abete, creando un profumo profondo, elegante e sofisticato.





Profumi uomo che anticipano il mood estivo: Bergamote 22 di Le Labo

Questo affascinante bergamotto è un gioco acrobatico di freschezza, dolcezza e sensualità. I delicati accenti floreali dei fiori d’arancio, le note amare del pompelmo e la dolcezza vivace dell’ambra e del muschio, con un tocco virile di vetiver, conferiscono alla fragranza una personalità unica.





Parfums de Marly Valaya Exclusif

Valaya Exclusif è un candido mix di note fresche e cremose: la mandorla e gli agrumi aprono la fragranza con note talcate nel cuore che si fondono con i fiori bianchi, mentre il fondo di vaniglia, sandalo, akigalawood e ambroxan rende la fragranza molto intensa.





NERO blend Relax di Diego Dalla Palma Professional

Nero è la fragranza relax con una base di note muschiate che si sviluppa con un accordo fruttato di Mughetto che può essere indossato o vaporizzato anche sulle lenzuola una decina minuti prima di coricarsi: le sue note avvolgenti e rilassanti miglioreranno la qualità del sonno, regalando un’esperienza di tranquillità unica.





Eau Triple Iris de Malte di Officine Universelle Buly

Questa nuova fragranza raffinata e luminosa è caratterizzata da una stimolante combinazione di citronella e zagara, che dona freschezza e vitalità. Le note di patchouli, iris e incenso aggiungono profondità e eleganza, creando un profumo avvolgente e sofisticato, perfetto per chi ama le fragranze ricercate.





Profumi uomo che anticipano il mood estivo: Happy di Eisenberg

HAPPY è una dose di energia positiva e di risate, con la delicatezza della fresia, della mimosa e dell’eliotropio che, avvolti in una morbida nota cipriata, regalano un tocco di gourmandise e una tenerezza irresistibile. Il tutto è esaltato dal bergamotto, seguito dai muschi e dal legno di sandalo.





Balmain Beauty Blanc Galaxie

Appartiene alla famiglia olfattiva agrumata aromatica ed è un insieme di agrumi che evocano la brillantezza di un’eclisse di luce. La Mano di Budda, un frutto dall’aroma cedrato, coniugata a un rinfrescante bergamotto crea un’esplosione di vitalità agrumata sulla pelle, avvolta dalla magnolia e da un tocco di cardamomo. Cedro, vert de mandarine e lime sono le note che completano la sinfonia.





John Richmond Hardcore Religion to Dancebeat

La composizione si apre con note fresche e vibranti del bergamotto, mela e coriandolo speziato, che danno un’immediata carica di energia. Nel cuore emergono la profondità e l’intensità del legno di cedro, della cannella e del vetiver, creando un contrasto deciso e avvolgente. Il fondo è caldo e sensuale, con ambra, muschio e cashmere, per una scia persistente e irresistibile.





Profumi uomo che anticipano il mood estivo: i grandi classici

Acqua di Giò Profumo di Giorgio Armani

Re indiscusso delle fragranze estive, è un’icona di freschezza ed eleganza. Il suo mix di bergamotto, note marine e incenso crea un contrasto perfetto tra vitalità e profondità, offrendo un profumo raffinato e persistente, ideale per chi cerca uno stile sofisticato e senza tempo.





Tom Ford Neroli Portofino

Queso profumo è un’esplosione di freschezza ispirata alla costa italiana. Le note di neroli, agrumi e ambra evocano la brezza del Mediterraneo, creando un profumo luminoso e raffinato. Elegante e vibrante, è la fragranza perfetta per chi desidera un tocco di lusso e spensieratezza estiva.





Profumi uomo che anticipano il mood estivo: Chanel Allure Homme Sport

Fragranza dinamica che unisce freschezza ed eleganza, apre con note di agrumi, pepe e cedro creando un equilibrio perfetto tra energia e raffinatezza. Ideale per l’uomo attivo e sicuro di sé, è il profumo perfetto per affrontare la giornata con stile e vitalità.





Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi

Questa fragranza è un viaggio olfattivo tra i paesaggi solari della costiera amalfitana. Le sue note di fico, limone e cedro creano un equilibrio perfetto tra freschezza e dolcezza, evocando la brezza marina e i frutti maturi sotto il sole del Mediterraneo.





Profumi uomo che anticipano il mood estivo: Hermès Terre d’Hermès Eau Très Fraîche

La versione più fresca e agrumata del celebre Terre d’Hermès apre con note di arancia, pompelmo e menta che regalano una fragranza vivace e dinamica, perfetta per chi cerca un profumo elegante e rinfrescante, in grado di rievocare la freschezza della natura e l’energia estiva.





Dolce & Gabbana Light Blue Intense

Profumo estivo per eccellenza, è un’esplosione di freschezza ispirata al Mediterraneo. Le note di agrumi siciliani, ginepro e muschio marino evocano il fascino delle acque cristalline e delle giornate soleggiate, regalando una fragranza vibrante, energica e irresistibilmente maschile.





Profumi uomo che anticipano il mood estivo: Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Interpretazione unica del mare, cattura l’essenza della libertà e della natura incontaminata. Le note di legno di salvia, sale marino e muschio si mescolano creando un profumo fresco e avvolgente, perfetto per chi desidera una fragranza raffinata e autentica.