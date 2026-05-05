Tagli maschili estate 2026: il ritorno dello stile naturale

Il tratto comune dei tagli capelli uomo estate 2026? Niente linee geometriche, nette o artefatte per stili più fluidi e pratici. E un tratto comune a tutte le tendenze: la personalizzazione. Ogni taglio, infatti, viene adattato alle caratteristiche del volto, alla qualità del capello e alle abitudini individuali, superando l’idea di una tendenza dominante valida per tutti. Vediamo insieme i look più amati, tutti da provare.

Corto destrutturato: precisione e leggerezza

Il protagonista indiscusso della stagione è il corto destrutturato, una scelta che unisce funzionalità e stile con sorprendente efficacia. I lati si accorciano con sfumature morbide ma meno “presenti” rispetto agli hair look delle ultime stagioni, quasi a voler alleggerire l’impatto visivo e rendere il passaggio tra le lunghezze più graduale e armonioso. La parte superiore, invece, mantiene una lunghezza sufficiente a creare movimento; si ha così la possibilità di variare lo styling con pochi gesti e senza usare troppi prodotti. È proprio questa versatilità a renderlo particolarmente apprezzato: il taglio si modella in base alla texture naturale del capello, che sia liscio, mosso o leggermente ondulato, e si adatta con facilità ai tratti del viso, valorizzandone proporzioni e linee.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics

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Lunghezze medie: il ritorno della versatilità per i tagli capelli uomo estate

Accanto al corto, le lunghezze medie si impongono come alternativa non meno sofisticata. Le chiome si allungano quel tanto che basta per permettere una maggiore libertà di styling, con frange leggere e ciocche che incorniciano il volto in modo naturale. “I tagli maschili stanno imparando a respirare”, affermano gli esperti, evidenziando come la ricerca di comfort stia ridefinendo i canoni estetici.

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Ricci e onde: l’autenticità come cifra stilistica

Una delle svolte più significative riguarda la valorizzazione delle texture naturali. Ricci e onde, per lungo tempo disciplinati da gel e prodotti dal fissaggio estremo, oggi diventano protagonisti. Il taglio segue la forma del capello, mentre lo styling diventa praticamente invisibile. L’obiettivo non è più trasformare, ma esaltare il capello naturale. Più chiaro di così…

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Echi rétro per i tagli capelli uomo estate

A completare il quadro, tra i tagli più gettonati non mancano i richiami ai look degli anni Novanta e ai primi Duemila, rielaborati con una sensibilità contemporanea che li rende originalissimi. Le suggestioni, infatti, vivono nei dettagli grazie alle linee più morbide e alle texture meno controllate. Più che veri e propri revival, insomma, una rilettura attuale che piace (anche alle celeb).

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