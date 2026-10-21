Omega-3, creatina, vitamina D: quali integratori servono davvero dopo i 40 anni

Dopo i 40 anni cambia il modo in cui ci alleniamo, recuperiamo e, in alcuni casi, anche quello in cui mangiamo. La massa muscolare diventa progressivamente più difficile da mantenere, il tempo da dedicare all'attività fisica può ridursi e il recupero assume un'importanza crescente. È anche il momento in cui il mercato degli integratori diventa particolarmente convincente: capsule per la longevità, polveri per il recupero, vitamine, antiossidanti e prodotti per il testosterone. Ma servono davvero? Non esiste un integratore indispensabile semplicemente perché abbiamo superato i 40 anni. Un supplemento può essere utile quando corregge una carenza, aumenta l'apporto di un nutriente difficile da ottenere con la dieta o ha un obiettivo specifico supportato da buone evidenze. Ma nessuna capsula può sostituire sonno, alimentazione, attività fisica e allenamento.

Creatina: la scelta più interessante per chi si allena

Se l'obiettivo è mantenere o aumentare la massa muscolare, la creatina monoidrato è uno degli integratori con le evidenze più solide. Non è un prodotto riservato ai bodybuilder: aumenta la disponibilità di fosfocreatina nei muscoli e può migliorare la capacità di sostenere attività brevi e ad alta intensità, soprattutto quando viene associata all'allenamento di forza. Dopo i 40 anni questo aspetto diventa particolarmente interessante perché mantenere forza e massa muscolare assume un'importanza crescente anche in una prospettiva di healthy aging. La forma da scegliere è la più semplice: creatina monoidrato, quella maggiormente studiata. Per molti adulti, 3-5 grammi al giorno sono sufficienti e non è necessario fare una fase di carico. Il protocollo di carico, intorno ai 20 grammi al giorno divisi in più dosi per 5-7 giorni, può accelerare la saturazione muscolare, ma non è indispensabile. La creatina può provocare un aumento iniziale del peso dovuto soprattutto a una maggiore quantità di acqua all'interno del muscolo: non significa aver accumulato grasso. Chi ha una patologia renale, assume farmaci o ha dubbi sulla propria situazione clinica dovrebbe parlarne con il medico prima di iniziare.

Omega-3: sì, ma non perché “fanno bene a tutto”

EPA e DHA, gli omega-3 a lunga catena presenti soprattutto nel pesce, hanno un ruolo biologico importante. Il modo più semplice per assumerli resta però mangiare regolarmente pesce, in particolare quello ricco di grassi come salmone, sardine, sgombro e alici. Quando l'alimentazione ne fornisce poco, un integratore può avere senso. Ma prendere omega-3 non significa automaticamente proteggersi da qualsiasi problema cardiovascolare o vivere più a lungo. Gli effetti dipendono dalla persona, dalla dose, dal profilo di rischio e dal motivo per cui vengono assunti. Un dettaglio importante riguarda proprio le dosi: più non significa meglio. Gli integratori ad alto dosaggio non dovrebbero essere utilizzati autonomamente come una sorta di assicurazione sulla salute; alcuni preparati ad alte dosi vengono impiegati in specifiche condizioni cliniche e appartengono a un contesto diverso dalla normale integrazione alimentare.

Vitamina D: quella che non va presa alla cieca

La vitamina D è probabilmente uno degli integratori più abusati quando si parla di benessere. È importante per la salute delle ossa e il metabolismo del calcio, ma questo non significa che tutti abbiano bisogno di assumerla ogni giorno. La questione è soprattutto quella dello stato individuale. Esposizione solare, stagione, età, alimentazione e alcune condizioni di salute possono influenzare i livelli di vitamina D. Per questo, soprattutto quando si parla di dosi elevate, ha più senso partire da una valutazione clinica e dagli esami indicati dal medico piuttosto che scegliere autonomamente un dosaggio. Per gli adulti sani, le raccomandazioni non sostengono l'uso indiscriminato di dosi elevate. La vitamina D serve, ma non è detto che serva a tutti sotto forma di integratore. E dosi eccessive possono essere dannose.

Proteine: servono solo se la dieta non basta

Le proteine in polvere vengono spesso trattate come un prodotto da palestra, ma dal punto di vista nutrizionale sono semplicemente una fonte concentrata di proteine. La domanda corretta non è quindi “devo prendere le proteine?”, ma “riesco a raggiungere il mio fabbisogno con la mia alimentazione?” Con l'avanzare dell'età e soprattutto in presenza di allenamento di forza, diventa sempre più importante garantire un apporto proteico adeguato per sostenere il mantenimento della massa muscolare. Il fabbisogno, però, non è uguale per tutti: dipende da età, peso, attività fisica, alimentazione e condizioni individuali. Se attraverso pesce, uova, latticini, carne, legumi e altre fonti proteiche si raggiunge già il proprio fabbisogno, le proteine in polvere non sono necessarie. Se invece il problema è pratico, -poco tempo, pasti fuori casa o difficoltà a raggiungere l'apporto proteico - una whey può essere uno strumento comodo.

Magnesio: utile quando serve, non una soluzione universale

Il magnesio è diventato protagonista di una grande quantità di prodotti dedicati a sonno, stress, recupero e benessere. È un minerale essenziale, ma questo non significa che una supplementazione generica migliori automaticamente il sonno o riduca la stanchezza in chi non presenta una carenza o un apporto insufficiente. Prima di acquistare un integratore “per il sonno”, quindi, vale la pena guardare alla causa del problema: orari irregolari, caffeina, alcol, stress, poca attività fisica o scarsa esposizione alla luce naturale possono avere un impatto molto più significativo. Il magnesio può avere un ruolo in situazioni specifiche, ma non dovrebbe diventare la scorciatoia automatica per qualsiasi problema di recupero.

E gli integratori per il testosterone?

Qui il marketing corre molto più veloce della scienza. Tribulus, D-aspartic acid, fieno greco e miscele commercializzate come “testosterone booster” promettono spesso più energia, più muscoli e un testosterone naturalmente più alto. Ma le evidenze a sostegno di molti di questi prodotti sono limitate o inconsistenti e non sufficienti per giustificare le promesse commerciali. Se dopo i 40 anni compaiono sintomi compatibili con un problema ormonale, la strada corretta non è parlarne con un medico.

Quindi, quali integratori hanno davvero senso dopo i 40?

Creatina: sì, soprattutto se ti alleni con i pesi. È quella con le evidenze più solide per performance e massa muscolare.

Proteine: sì, ma solo se con la dieta non raggiungi il tuo fabbisogno.

Vitamina D: solo se c'è una carenza o un'indicazione specifica.

Omega-3: soprattutto se mangi poco pesce o esiste una specifica indicazione.

Magnesio: non è indispensabile per tutti; può avere senso in situazioni specifiche.

Testosterone booster: generalmente no. Prima di cercare un integratore, bisogna capire se esiste davvero un problema ormonale.

La vera “stack” anti-age non sta in una confezione

Se l'obiettivo è arrivare ai 50, 60 o 70 anni mantenendo forza, autonomia e qualità della vita, la gerarchia delle priorità è molto meno glamour di quella proposta dal mercato degli integratori. Prima vengono allenamento di forza, attività cardiovascolare, alimentazione adeguata, sonno, peso corporeo compatibile con la salute, consumo limitato di alcol e niente fumo. E poi gli integratori. Ma nessuno di questi può compensare una settimana passata seduti, cinque ore di sonno per notte e una dieta costruita quasi interamente su alimenti ultraprocessati.