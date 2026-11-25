

Quando le cose si mettono male per il Real Madrid, José Mourinho guarda la panchina e individua facilmente ciò di cui ha bisogno. Se non altro, perché il giocatore di cui stiamo parlando non passa di certo inosservato: con i suoi 1,94 metri di altezza e una presenza fisica imponente, Carlos Espí è un gigante. Un gigante buono. Almeno per lo Special One e i tifosi dei Blancos. Parlano per lui i suoi goal, che tirano fuori le castagne dal fuoco al Real. Espí entra a pochi minuti dalla fine della partita, segna e permette alla squadra di portare a casa i tre punti. Sta succedendo sistematicamente in questa stagione. L’ultima volta sabato sera, contro il Celta Vigo. Il match si stava complicando, con il risultato bloccato su un 1-1 che rischiava di rallentare la rincorsa del Real alla vetta della Liga. Al minuto 79, Mourinho ha buttato Espí nella mischia, togliendo il centrocmapista Eduardo Camavinga. Sei minuti dopo, il ventunenne valenciano ha segnato il goal del 2-1, regalando ai blancos tre punti preziosi. Per l’ennesima volta.

Carlos Espí esulta dopo il goal contro il Celta - Foto Getty

Il trasferimento al Real e la foto con le nonne



Classe 2005, originario di Tavernes de la Valldigna, provincia di Valencia, Carlos Espí è arrivato al Real Madrid in estate, firmando un contratto fino al 2031 dopo essere stato con la maglia del Levante uno dei protagonisti dell’ultima stagione della Liga, il campionato di calcio spagnolo. Il presidente dei Blancos Florentino Pérez ha presentato a Mourinho una lista di cinque attaccanti tra cui scegliere e lo Special One non ha avuto dubbi: «Ha tutte le qualità per segnare a ripetizione, è un giocatore eccellente. Avevamo maledettamente bisogno di un profilo come il suo», ha detto. Il giorno della presentazione come nuovo giocatore del Real, Espí si è presentato con le due nonne al suo fianco. Il protocollo prevedeva un numero limitato di invitati, ma lui ha insistito perché potessero esserci anche loro, cui deve tantissimo. La fotografia scattata quel giorno è diventata lo sfondo del suo telefono. Le due signore sono andate a vederlo al Mestalla di Valencia in occasione della sfida tra la squadra di casa e il Real, finita 0-3. In quel caso non ha segnato, ma a fine partita Espí ha raggiunto le nonne sugli spalti per scattare un’altra foto con loro.

Carlos Espí e le nonne dopo Valencia-Real. Foto Getty

Un attaccante vecchia scuola (ma si ispira a Cristiano Ronaldo)



Alto 194 centimetri, Espí rappresenta un tipo di attaccante che nel calcio contemporaneo, dominato da attaccanti mobili stile Kylian Mbappé, Julian Àlvarez e Lautaro Martínez, sembra appartenere a un calcio old school, anche se lui racconta di ispirarsi a Cristiano Ronaldo (il suo idolo sin da bambino): è il classico numero nove che gioca spalle alla porta, regge il confronto fisico con i difensori, è bravissimo nel gioco aereo e sa farsi puntualmente trovare nel cuore dell’area avversaria. Qualità che gli permettono di fare la differenza quando le difese avversarie sono stremate. Non è un caso che abbia segnato le reti decisive da subentrato. Il primo goal è arrivato il 22 agosto contro l’Espanyol, al 90’, al debutto ufficiale in campionato con la maglia del Real: «Quando ho visto la palla dentro, ho pensato: “Non può essere mio [il goal, ndA]”. Mourinho mi ha chiesto di impegnarmi al massimo, dare tutto in quei dieci minuti, essere presente in attacco con Mbappé e supportarlo», ha detto alla tv del Real Madrid dopo la partita. Il secondo goal è arrivato il 15 settembre contro l’Elche, sempre al 90’: «Sono l'uomo più felice del mondo. Cerco di aiutare la squadra in ogni modo possibile e ogni volta che gioco do il massimo».

Carlos Espí abbraccia Vinicius Jr. - Foto Getty

Il primo goal in Champions (contro la Roma)



In Champions il 14 ottobre il suo goal all’83’ contro la Roma ha dato il via alla rimonta dei Blancos, che ha poi portato la squadra di Mourinho a vincere 3-4 all’Olimpico. Il goal al Celta di sabato è l’ultimo della serie. Un gigante spietato, verrebbe da dire: quattro reti segnate in 57 minuti giocati. Mourinho dopo la partita di sabato ha speso parole al miele per il suo gigante e rispondendo a chi chiede di vederlo giocare di più ha detto: «È felice di essere al Real Madrid. Sa di avere il rispetto dei suoi compagni di squadra, del suo allenatore, dei tifosi. Gli darò una maglia da titolare, 90 minuti, più tempo di gioco: questione di tempo e poi accadrà». Intanto il valore del suo cartellino è praticamente quasi raddoppiato rispetto ai 25 milioni spesi dal Real per acquistarlo: ora ne vale 40.

Il goal di Espí contro la Roma - Foto Getty

La passione per l'oboe



C'è anche un lato meno conosciuto di Carlos Espí, lontano dal campo: quello musicale. Il centravanti valenciano suona infatti l’oboe, uno strumento non popolarissimo, sicuramente distante dagli stereopiti del calciatore. Un’immagine quasi in contrasto con quella del gigante che fa tremare le difese avversarie con la propria forza fisica. In attesa di eventuali titoli con il Real, nel suo palmares c’è un diploma al Conservatorio. Lui minimizza, con timidezza: «È solo un altro aspetto della vita». In Spagna la stampa lo ha ribattezzato il «futbolista-músico». Ma la musica che fa venire a lui i brividi è un’altra: quella del coro che i tifosi gli hanno dedicato dopo il goal contro il Celta. «Ho la pelle d’oca. È difficile descrivere l’amore che queste persone hanno per me. Darò tutto per il Real», ha promesso, a fine partita.