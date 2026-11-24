Gli smartphone pieghevoli stanno vivendo una nuova stagione. Dopo anni di sperimentazioni, il formato foldable è diventato un'alternativa sempre più concreta ai telefoni tradizionali. Le cerniere sono più evolute, i display flessibili più resistenti e le dimensioni, soprattutto da aperti, sempre più contenute. A cambiare non è soltanto l'estetica: il doppio schermo permette di lavorare su più applicazioni contemporaneamente, guardare contenuti su superfici più ampie e gestire le attività quotidiane con maggiore flessibilità.

Il mercato si divide principalmente in due famiglie: i modelli a libro, che una volta aperti diventano piccoli tablet, e quelli a conchiglia, pensati per ridurre l'ingombro e aggiungere un elemento distintivo al design. Abbiamo selezionato cinque smartphone pieghevoli che meritano attenzione, valutandone tecnologia, prestazioni e personalità progettuale.

Apple iPhone Duo: per chi vuole lavorare e creare in mobilità

Il primo pieghevole di Apple porta l'esperienza dell'iPhone in un formato completamente nuovo. iPhone Duo abbina uno schermo esterno da 5,4 pollici a un display interno OLED da 7,6 pollici, che permette di lavorare su più applicazioni, consultare documenti e guardare contenuti su una superficie più ampia. Il design in titanio e lo spessore contenuto lo rendono interessante anche per chi si sposta frequentemente e non vuole portare con sé un tablet. Il chip A20 Pro gestisce le attività più impegnative e le funzionalità di Apple Intelligence, mentre l'integrazione con l'ecosistema Apple facilita il passaggio tra iPhone, Mac e iPad. È una soluzione pensata soprattutto per chi utilizza lo smartphone come strumento di lavoro, organizza spesso appuntamenti e viaggi e desidera avere più spazio per gestire contenuti e applicazioni. Il prezzo di partenza in Italia è di 2.369 euro.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: per chi vuole uno smartphone che sostituisce il tablet

Il grande display interno da 8 pollici è il principale punto di forza di Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Una volta aperto, il dispositivo offre una superficie particolarmente utile per leggere documenti, rispondere alle email, lavorare su fogli di calcolo e utilizzare più applicazioni contemporaneamente. Il display esterno da 6,5 pollici permette invece di gestire le attività quotidiane senza dover aprire continuamente il telefono. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy e la batteria da 5.000 mAh completano una dotazione pensata per un utilizzo intensivo. Interessante anche il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 200 megapixel e un sistema ultra-grandangolare da 50 megapixel. È il modello da considerare per chi viaggia per lavoro, gestisce molte attività dallo smartphone e vuole ridurre il numero di dispositivi da portare con sé. Il prezzo di listino parte da 2.299 euro.

HONOR Magic V6: per chi cerca autonomia e portabilità

Uno dei principali limiti dei pieghevoli è sempre stato il compromesso tra dimensioni, peso e autonomia. HONOR Magic V6 cerca di risolvere proprio questo problema, combinando un profilo particolarmente sottile con una batteria al silicio-carbonio da 6.660 mAh. Il display interno da 7,95 pollici permette di lavorare, leggere e guardare contenuti con il comfort di uno schermo ampio, mentre quello esterno da 6,52 pollici consente di utilizzare il telefono come un normale smartphone. La ricarica rapida cablata da 80 W e wireless da 66 W è un ulteriore vantaggio per chi trascorre molte ore fuori casa. Il sistema fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel, un'ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel. È una proposta interessante per chi viaggia spesso, utilizza intensamente lo smartphone durante la giornata e vuole un dispositivo versatile senza rinunciare alla praticità.

vivo X Fold6: un pieghevole versatile, con una fotocamera evoluta

Non è soltanto uno smartphone che si apre e diventa un piccolo tablet. vivo X Fold6 punta a rendere il formato pieghevole uno strumento completo, capace di accompagnare il lavoro e il tempo libero. Il display interno da 8,02 pollici offre spazio per gestire più applicazioni, consultare documenti e guardare video, mentre lo schermo esterno da 6,51 pollici permette di utilizzare il dispositivo come un normale smartphone. Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 9500 Super Edition gestisce le operazioni più impegnative e le funzioni di intelligenza artificiale, pensate per rendere più fluido il multitasking. Ma è soprattutto la fotografia a distinguere questo modello: il sistema sviluppato in collaborazione con ZEISS comprende una fotocamera principale da 200 megapixel, un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel. A completare la dotazione c'è una batteria BlueVolt da 6.900 mAh, progettata per sostenere anche le giornate più intense. È una scelta interessante per chi cerca la versatilità di un grande schermo e vuole avere sempre con sé uno strumento evoluto anche per scattare foto e realizzare contenuti.

Motorola razr 70 ultra: per chi mette il design al primo posto

Il formato a conchiglia è la soluzione ideale per chi desidera uno smartphone compatto, facile da trasportare e diverso dai modelli tradizionali. Motorola razr 70 ultra interpreta questa filosofia con un display interno AMOLED da 6,96 pollici e uno schermo esterno da 4 pollici, attraverso il quale consultare notifiche, utilizzare alcune applicazioni e scattare fotografie senza aprire il telefono. Il processore Snapdragon 8 Elite e la batteria da 5.000 mAh assicurano prestazioni da fascia alta, mentre il sistema fotografico con due sensori posteriori da 50 megapixel offre una buona versatilità per foto e video. Il formato pieghevole permette inoltre di sfruttare il telefono come supporto per gli scatti e le videochiamate, senza dover ricorrere a un treppiede. È il modello giusto per chi cerca un dispositivo dal carattere estetico forte, ama la fotografia quotidiana e preferisce avere meno ingombro in tasca. Prezzo di listino in Italia: 1.499 euro.