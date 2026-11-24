È un documentario, della durata di quasi 3 ore, eppure è il film più chiacchierato e acclamato del momento. You can see everything, ritratto sui generis dell’imprenditrice e truffatrice Elizabeth Holmes, girato in segretezza e avvolto da mistero, ha riversato al cinema la Gen Z americana (e non solo). Il passaparola ha riempito le sale, le hall dopo le proiezioni per un commento tutti insieme, il web di analisi accurate su ogni singolo frame. Autentico fenomeno della cultura pop, potrebbe diventare anche il primo doc candidato agli Oscar come miglior film. La curiosità infiamma: pronti a vederlo ora che arriva in Italia?

Foto: I Wonder Pictures Elizabeth Holmes

Quando esce in Italia You can see everything

You can see everything, l’attesissimo documentario diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim su Elizabeth Holmes e il caso Theranos, esce al cinema in Italia il 27, 28 e 29 novembre. Sarà un evento speciale in anteprima in 50 sale selezionate, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Poco prima il passaggio anche al 44° Torino Film Festival, il 26 novembre.

Di cosa parla You can see everything

Quarantaduenne statunitense oggi in carcere, Elizabeth Holmes nel 2014 era considerata la più giovane miliardaria self-made al mondo, con copertine su Forbes, Fortune e T del New York Times. L’anno dopo, in seguito a un’inchiesta del Wall Street Journal, la caduta libera.

Fondatrice della startup Theranos e in poco tempo icona della Silicon Valley, Holmes conquistò investitori, politici e giornalisti con la promessa di rivoluzionare il mondo della medicina. La sua convincente menzogna? Una sola goccia di sangue per centinaia di analisi. Ma dietro quello slogan persuasivo si celava una tecnologia imprecisa e inefficace. A svelarlo un’inchiesta giornalistica che travolse la Theranos e la sua fondatrice. La domanda che rimase nell’aria: come aveva fatto Holmes a ingannare tutti?

34 giorni prima di entrare in carcere per scontare la condanna per frode, è stata proprio Elizabeth Holmes, insieme al compagno Billy Evans, a invitare una troupe a documentare ogni suo movimento. Nasce così You can see everything, metadocumentario che inizia come un ritratto intimo ma che si trasforma in un viaggio di tre anni, nel quale la relazione tra chi filma e chi viene filmato rende sempre più incerto il confine tra osservazione e messa in scena.

Foto: I Wonder Pictures Immagine del film "You can see everything"

I numeri del successo

Uscito nelle sale americane il 16 ottobre, negli Stati Uniti You can see everything ha segnato il miglior debutto al cinema per un documentario dai tempi di Fahrenheit 9/11 (2004) di Michael Moore, film sui punti oscuri dell’attentato alle Torri gemelle, Palma d’oro a Cannes. Ha avuto un esordio da 15 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione in appena 855 sale. Con un interesse crescente, sull’onda del passaparola: nel secondo weekend, ampliato il numero di sale, 19,5 milioni di dollari, con un +25% e una media copia di oltre 7300 dollari, arrivando al primo posto del box office di domenica.

Da Variety a The Hollywood Reporter, sono diverse le testate di settore a scommettere sulla sua candidatura agli Oscar nella categoria Miglior film, dove nessun documentario è mai stato nominato prima.

Il suo costo di produzione? Low budget: appena 7 milioni di dollari, cifra già quasi decuplicata negli incassi totali.

Il clima di mistero attorno al film

Fino a poche settimane fa nessuno sapeva neanche dell’esistenza di You can see everything. Il film ha infatti debuttato come proiezione segreta in anteprima al Telluride Film Festival, il 6 settembre 2026. Con gli spettatori invitati a consegnare i loro cellulari prima della visione, per impedire la diffusione di informazioni. Solo quel giorno è stato rilasciato il primo trailer del film. Anche il processo di distribuzione in altri Stati è iniziato da poco. La A24, la casa di produzione, seppur abbia studiato questo approccio di svelamento, non si aspettava questo successo.

Il film è stato realizzato quasi in totale segretezza. Per anni solo 10 persone dei 300 dipendenti della A24 sono stati a conoscenza della sua esistenza. Era l’aprile del 2023 quando Holmes e il suo compagno Billy Evans invitarono la troupe a vivere a casa loro, con i loro figli.

You can see everything è la prima collaborazione tra Nathan Fielder, comico autore della docu-comedy The Rehearsal e della serie The Curse con Emma Stone, e Lance Oppenheim, documentarista che ha appena debuttato al lungometraggio di fiction con Primetime, che condivide con You can see everything gli stessi confini sfumati tra reality e messa in scena.

Foto: I Wonder Pictures Immagine del film "You can see everything"

Perché piace così tanto

You can see everything è già uno dei film di maggior successo di sempre per A24, che è anche la casa di produzione di Primetime.

Variety l’ha definito «un circo psicodrammatico unico nel suo genere», che «sovrappone realtà, performance, inganno e malattia mentale». Un film enigmatico, pieno di colpi di scena, che in sala ha prodotto ondate di risate ma anche mormorii di disagio.

Tra i commenti in rete si legge: «Il miracolo di realizzare un documentario come se fosse un horror psicologico».

Su Instagram e TikTok si rincorrono video, spoiler (da evitare assolutamente) e commenti, con un’indicazione precisa condivisa da tutti, anche dai Gen Z amanti dello streaming: You can see everything è un film da vedere necessariamente al cinema. Come esperienza e «momento culturale» collettivo.