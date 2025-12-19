10 film di Natale 2025 da vedere ora tra cinema e streaming

Commedie festose tra regali e biscotti glassati, ma anche storie dolceamare con famiglie caotiche, incontri invernali in terre lontane, gialli da risolvere tra confessionali e tonache, e l’immancabile kolossal dalle più grandi attese. Ecco i film di Natale 2025, da vedere al cinema o a casa, tra addobbi e odor di cannella, in streaming su Netflix o Prime Video.

Natale senza Babbo di Stefano Cipani

Commedia natalizia all’italiana, ha come protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Alla regia c’è Stefano Cipani, che vinse il David di Donatello Giovani con Mio fratello rincorre i dinosauri.

Gassmann è… Babbo Natale! Ma è nel pieno di una crisi esistenziale. Decide quindi di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso. Sua moglie Margaret (Ranieri), sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola, non può far altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle feste.

Nel cast anche Diego Abatantuono, Michela Andreozzi e Angela Finocchiaro.

Dal 28 novembre 2025 in streaming su Prime Video.

Oh. What. Fun. di Michael Showalter

“In grembo a Babbo Natale, sono al centro commerciale. Gli parlo come se fosse il mio terapista”. Così canta Gwen Stefani in Shake the snow globe, nella colonna sonora di Oh. What. Fun., il film di Natale di Amazon Mgm Studios.

Commedia natalizia dal super cast, celebra chi in famiglia si prodiga incessantemente nell’organizzazione delle feste, finendo per ritrovarsi… sopraffatta: la mamma. La interpreta Michelle Pfeiffer.

Nei panni della matriarca Claire Clauster, è il collante che tiene unita la sua caotica e adorabile famiglia durante le festività natalizie. Dai biscotti glassati a regola d’arte ai regali meticolosamente incartati, nessuno sa decorare casa bene come lei. Ma quest’anno, dopo che ha organizzato una gita speciale, i suoi famigliari commettono un errore cruciale: lasciarla a casa da sola. Esasperata e convinta di non essere apprezzata, deciderà di partire per un’avventura improvvisata tutta sua, scoprendo la magia inattesa di un Natale fuori dagli schemi.

Accanto lei niente meno che Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria e Joan Chen.

Dal 3 dicembre 2025 in streaming su Prime Video.

My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale! di Mike Rohl

Per chi aspetta il Natale per baci sotto il vischio, da inguaribili sentimentali, Netflix mette sotto l’albero una commedia romantica natalizia.

Alexandra Breckenridge, la protagonista della serie tv Virgin River, interpreta una disperata mamma single. In cerca di lavoro, decide di travestirsi da uomo anziano e rotondetto per farsi assumere come Babbo Natale stagionale in una lussuosa stazione sciistica. Ovviamente arriveranno complicazioni zuccherose, quando inizierà a innamorarsi del direttore del resort. Lo incarna Ryan Eggold, uno dei volti della serie tv The Blacklist.

Dal 3 dicembre 2025 in streaming su Netflix.

L’anno nuovo che non arriva di Bogdan Mureșanu

Un film di Natale 2025 diverso, ambientato in uno storico dicembre del 1989 in Romania. Premiato come miglior film nella sezione Orizzonti dell’81° Mostra del Cinema di Venezia, L’anno nuovo che non arriva del regista rumeno Bogdan Mureșanu è una tragicommedia che esplora la psicologia collettiva di un Paese in bilico. L’umorismo nero diventa un modo per raccontare l’assurdità e l’insensatezza del potere.

Alla vigilia del crollo del regime di Ceaușescu, il film segue le vicende di sei personaggi che cercano di mantenere un equilibrio mentre il sistema sociale si sgretola intorno a loro, dando vita a un puzzle tragicomico ad alta tensione, dove storie personali e Storia collettiva si intrecciano in un crescendo drammatico.

Dal 4 dicembre al cinema distribuito da Trent Film in collaborazione con DNA.

Un inverno in Corea di Koya Kamura

È il film di Natale 2025 per chi sogna la Corea, terra sempre più amata e vagheggiata, dove la modernità futuristica si abbraccia a una profonda tradizione. Qui, nel cuore gelido della costa coreana, avviene l’incontro tra Soo-Ha (Bella Kim), giovane donna franco-coreana, e Yan Kerrand (il celebre attore transalpino Roschdy Zem), illustratore francese in cerca d’ispirazione. La ragazza si occupa della cucina in un piccolo albergo e apre al misterioso ospite le porte della cultura locale, incluse le seduzioni culinarie. Nel silenzio della cittadina di Sokcho, sospesa tra mare e terra, nasce tra i due un legame fragile fatto di piccoli gesti, disegni e piatti condivisi, che apre alla protagonista interrogativi sulla propria identità, sulla propria fisicità e su un padre mai conosciuto.

È tratto dal romanzo Inverno a Sokcho di Elisa Shua Dusapin. Il regista, di origini franco-giapponesi, porta nel film l’esperienza personale di ricerca identitaria. Realtà e animazione si intrecciano grazie ai disegni di Agnès Patron, per dare forma al mondo interiore della protagonista e alla creatività dell’artista francese.

Dall’11 dicembre 2025 al cinema con Wanted Cinema.

Wake up dead man – Knives Out di Rian Johnson

Per chi a Natale cerca un giallo brumoso, tra intrigo e humour, torna il detective Benoit Blanc indelebilmente interpretato da Daniel Craig. È il terzo e più oscuro capitolo della serie mistery di Rian Johnson. Succoso il cast: tra i vari, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner.

Quando il giovane prete Jud Duplenticy (O’Connor) viene inviato ad assistere il carismatico e focoso monsignor Jefferson Wicks (Brolin), è chiaro che non tutto va bene tra le pie panche. Il modesto ma devoto gregge di Wicks include la devota donna di chiesa Martha Delacroix (Close), il cauto giardiniere Samson Holt (Thomas Haden Church), l’astuto avvocato Vera Draven (Kerry Washington), l’aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico del paese Nat Sharp (Renner), l’autore di bestseller Lee Ross (Andrew Scott) e la violoncellista concertista Simone Vivane (Cailee Spaeny). Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la città, la mancanza di un sospettato ovvio spinge il capo della polizia locale (Kunis) a unire le forze con il famoso detective Benoit Blanc. Ed eccolo, di nuovo lui, in completi impeccabili.

Dal 12 dicembre 2025 in streaming su Netflix.

Avatar – Fuoco e cenere di James Cameron

È il sequel colossal che tutti aspettano. Nel terzo film della saga aliena James Cameron riporta il pubblico nello spazio, a Pandora, meraviglia di natura immaginifica e impensati ecosistemi. C’è una nuova lotta per la sopravvivenza da combattere. È in bilico il futuro della famiglia Sully, guidata dal marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington) e dalla guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña). Ma è incerto anche il futuro stesso di Pandora. Oltre alla minaccia solita, che viene dalla Terra, c’è un nuovo nemico che agita fuoco, violenza e sete di distruzione.

Dal 17 dicembre 2025 al cinema con The Walt Disney Company Italia.

La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou

La mia famiglia a Taipei è un film speciale, che trova un posto caldo e durevole nel cuore. È un film per tutta la famiglia, ma anche per cinefili, già vincitore del premio per il miglior film alla Festa del Cinema di Roma 2025.

Con realismo ma anche profonda empatia, la regista americana di origini taiwanesi racconta il ritorno di una famiglia in una città che è insieme luogo di memoria e di rinascita, una Taipei frenetica e piena di luci e colori. La visione è filtrata dallo sguardo innocente della tenera protagonista I-Jing (Nina Ye), che ha appena 5 anni ed esplora questa nuova vita cittadina con curiosità e meraviglia. Finché il nonno non le proibisce di usare la sua mano sinistra, perché la considera malvagia. Un divieto che avrà conseguenze inaspettate.

Un film intimo e urbano, traboccante di tenerezza e simpatia, perfetto per celebrare il Natale 2025.

Dal 22 dicembre 2025 al cinema distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection e WISE Pictures.

Goodbye June di Kate Winslet

Kate Winslet debutta alla regia con un film natalizio dolceamaro corale, dal sapore autobiografico, che sarà rilasciato proprio nel giorno della vigilia.

Goodbye June si svolge poco prima di Natale, quando un improvviso peggioramento della salute della madre getta quattro fratelli adulti e il loro irritante padre nel caos, mentre cercano di gestire le complicate dinamiche familiari e la prospettiva della perdita. Ma l’arguta June, interpretata dalla splendida Helen Mirren, affronta il proprio declino a modo suo, con ironia tagliente, totale sincerità e un immenso amore.

Suo marito è incarnato da Timothy Spall. I fratelli hanno il volto di Winslet, ovviamente, e Andrea Riseborough, Johnny Flynn, Toni Colette. Un cast intrigante, da film di Natale 2025 da non perdere.

L’attrice britannica, datasi alla regia, ha raccontato che la storia è ispirata alla sua esperienza personale, quando perse sua madre per cancro nel 2017.

Dal 24 dicembre 2025 in streaming su Netflix.

Buen camino di Gennaro Nunziante

Ed eccolo, Checco Zalone, pronto a sfidare il colossal Avatar 3 a suon di incassi. Con la sua comicità cinica e dinoccolata, finora è sempre stato re del boxoffice.

Nella sua nuova avventura comica si carica lo zaino in spalla per mettersi in cammino verso quella che è diventata una meta sempre più gettonata, tra spiritualità e tendenza: il cammino di Santiago di Compostela.

In Buen camino Checco vive una vita agiata, figlio di un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero imprecisato di filippini a servizio, una giovanissima modella messicana come fidanzata, vacanze sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare. Ma la sua idilliaca routine è rotta all’improvviso quando sua figlia Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scompare senza lasciare traccia. Chiamato d’urgenza a Roma dall’ex moglie, si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della paternità. Per vie traverse, riesce a scoprire che la figlia è partita per la Spagna. Per fare cosa? Scoprirà, raggiungendola, che Cristal ha deciso di percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri a piedi alla ricerca di un senso per la sua vita…

Nel cast anche Beatriz Arjona e Letizia Arnò.

Dal 25 dicembre 2025 al cinema con Medusa Film.